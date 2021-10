La oportunidad para probar los quesos más exclusivos de Suiza e Italia

Hace unos meses habíamos descubierto las excelentes tartas de queso de Jon Cake, ese ingeniero aeronáutico que cambió los motores y las alas por las ollas y se reveló como un gran talento de la cocina.

Jon Cake (alias de Jon García) periódicamente presenta una edición especial de tartas, donde juega su pasión por la experimentación y la búsqueda de sabores nuevos para sorprender a sus clientes.

Las tartas de queso de sabores suizos

Su crecimiento profesional llamó la atención de Quesos de Suiza, con quienes llegaron a un acuerdo que seduce a todos los amantes del mundo delicatesen de Barcelona: durante este otoño Jon Cake elaborará cuatro tartas especiales con quesos de primera calidad del país helvético.

Ayer pudimos tener un adelanto de sabores, matizados con un cava, y descubrimos cómo la materia prima más exclusiva marida de maravillas con el talento gastronómico de Jon Cake.

Jon Cake preparando las tartas de queso Emmentaler AOP. Foto JP Chuet Missé

El calendario de ventas de estas tartas especiales coincide con la escala sugerida para ir de los gustos más suaves a los más intensos.

Las tartas de queso de gustos más suaves

Del 27 de septiembre al 10 de octubre se presenta la primera edición especial, elaborada con el Emmentaler AOP. Este es el gigantesco queso con agujeros (y no es el gruyere, como todavía algunos creen) donde se percibe un leve matiz a nuez. ¿La razón? Que las vacas del valle de Emme se alimentan de flores y pasto.

Las tartas especiales que preparará Jon Cake se elaboran con Emmentaler AOP, Le Gruyère AOP Reserva, Appenzeller® Extra y Tête de Moine AOP

Del 25 de octubre al 7 de noviembre se presentarán las tartas del queso Le Gruyère AOP Reserva, que presenta una maduración mínima de 10 meses, y se elabora con un protocolo que se remonta a 900 años.

Las tartas y los quesos suizos. Foto JP Chuet-Missé

Las tartas de queso más intensas

La siguiente tarta de queso sube un peldaño en la intensidad de su sabor. Y de los probados, es el que más me agradó. Se trata de la elaborada con el queso Appenzeller® Extra, que se puede comprar del 22 de noviembre al 5 de diciembre.

Este queso tiene una maduración de seis meses y es elaborado con una salmuera con 25 hierbas. “Su receta solo la conocen dos personas en el mundo”, dijo Jon. Sí, tan secreta como la fórmula de la Coca-Cola.

La última tarta elaborada con un queso suizo, y la de gusto más potente, es la de Tête de Moine AOP, que estará a la venta entre el 6 y el 19 de diciembre.

Se lo reconoce por su corte en forma de flor que permite destacar su sabor salino. Actualmente solo hay 10 queserías de ese país que lo elaboran de manera artesanal.

Jon Cake elabora una edición especial periódicamente. Foto Alex Froloff

Todas estas tartas se pueden comprar en la tienda de Jon Cake del barrio del Born (Assonadors, 29, Barcelona) o por internet.

La semana del Grana Padano

El Grana Padano es uno de esos quesos duros y de sabor intenso que mejoran cualquier comida; sea pasta, ensalada, arroces y hasta carnes como el magret de pato o el pastel de carne.

Originario de una abadía cercana a Milán, su nombre Grana deriva de la textura granulada y el Padano es por sus raíces en el Valle del Po.

Carpaccio de solomillo con láminas de Grana Padano Riserva. Foto DOP Grana Padano.

El nombre Grana Padano remite a su textura granulada y a su origen en el valle del Po

Su gusto, aroma y propiedades nutricionales le han llevado a estar entre las diez denominaciones de origen más vendidas del mundo.

Una buena oportunidad de probar su maridaje con platos es en la tercera edición de la Grana Padano Week, que se realizará del 8 al 17 de octubre en Barcelona y Madrid.

Para los platos que ofrecerán los 10 restaurante participantes se usará el Grana Padano Riserva especial de 24 meses, que tiene un sabor más concentrado y un color amarillo pajizo intenso.

La textura del Grana Padano Riserva. Foto DOP Grana Padano

En Madrid los restaurantes participantes son Bizzo (C/ Andrés Mellado, 77); Colombo Osteria (C/ Hermanos Bécquer, 5); Hielo y Carbón / Hotel Hyatt Centric Gran Via Madrid (C/ Gran Vía, 31); Ôven (C/ Gran Vía, 55) y Rosi La Loca (C/ Cádiz, 4).

En tanto en Barcelona -que se suma por primera vez a este certamen- el Grana Padano se podrá degustar en Benzina (Passatge de Pere Calders, 6); Galú (Rosselló, 290); Le Cucine de Mandarosso (Verdaguer i Callís, 4); Murivecchi (Princesa, 59) y Xemei (Passeig de l’Exposició, 85).