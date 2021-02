¿Lujo o extravagancia? Los diez ingredientes más caros del mundo

Si la llegada de la pandemia ha hecho que muchos se apreten el cinturón, a otros casi les estalla de demostrar tantas y tan buenas artes culinarias. Pero más allá de la habilidades en los fogones, lo cierto, es que la calidad de los platos recae, principalmente, sobre los ingredientes que se empleen en ellos.

Algunos, los más caros del mundo, obviamente no están hechos para la mayoría de economías y no, no los vas a encontrar en tu supermercado de confianza, pero por si quisieras darte un capricho, aquí tienes los 10 alimentos más caros del mundo y te avisamos: varios se hacen en España.

El rey del océano: el atún rojo de 2,7 millones de euros

Hay un rey en el océano, y no, no es el tiburón blanco, es el atún rojo, en concreto el que fue vendido en Tokio, en enero de 2019, y que en la subasta anual que se celebra en la lonja de la capital de Japón alcanzó la astronómica cifra de 333,6 millones de yenes, lo que al cambio supone 2,7 millones de euros, tal y como recoge Efe.

En Japón el atún alcanza precios siderales. Foto Wally Gobetz-Flickr

El ejemplar de 278 kilos, –el kilo sale a unos 9.700 euros–, es ya el atún por el que más se ha pagado en mercado central de abastos de Tokio desde 1999, fecha desde la que existen cifras.

En Japón en 2019 se subastó un atún de 278 kg por 2,7 millones de euros. Fue comprado por una cadena de restaurantes

Su comprador fue Kiyoshi Kimyomura, dueño de la popular cadena de restaurantes Sushi Zanmai.

Melón Yubari: la fruta por la que se pagó 19.000 euros

Esta variedad de melón, que tiene una pulpa de color anaranjado muy llamativa, suele producirse en todo Japón, aunque gana más valor cuando nace en la ciudad que lleva su nombre, localizada en la isla de Hokkaido.

Como es habitual en Japón, estas frutas se subastan y son las primeras piezas de la temporada las que alcanzan un precio más alto. Tal es así, que en 2008 se superaron los 19.000 euros.

Los carísimos melones de la variedad Yubari

Si bien, esta fruta suele usarse como regalo y su precio se sitúa en 70 euros por pieza, según explica Gastronomía y Cía.

A 4.100 euros la pata: así es el jamón más caro del mundo

Como era de esperar, el jamón más caro del mundo, a 4.100 euros la pata, se hace en España, en concreto en la Dehesa Maladúa, en Huelva.

En España se vende el jamón más caro de planea, a más de 4.000 euros la pata del cerdo de raza manchado de Jabugo

Allí unos 200 cerdos de la estirpe de manchado de Jabugo campan a sus anchas en 100 hectáreas, tal y como explica el propietario del negocio a Business Insider España, Eduardo Donato.

Los jamones de esta dehesa se venden a más de 4.000€ la pata. Foto Gema Cristóbal-Dehesa Maladúa

La clave de este jamón, se fundamente en que esta raza hasta hace pocos años se encontraba en peligro de extinción y en que estos cerdos, que reciben tres montanera –fase de la cría consistente en el engorde natural a base de bellota–, viven de media de tres años, cuando el resto de animales de esta categoría se sitúa en un año y medio.

El pan de 1.480 euros la hogaza

El pan más caro del mundo, una hogaza de 400 grados tatuada y con oro en tres dimensiones, tiene un precio de 1.480 euros y se hace en una panadería en plena sierra de Málaga, en Algatocin, un pueblo de menos de 800 habitantes.

El panadero Juan Manuel Moreno. Foto Facebook

El artífice de esta creación, Juan Manuel Moreno, explica a Business Insider España, que entre sus clientes se encuentran ciudadanos rusos y árabes de alto poder adquisitivo que buscan impresionar en sus eventos, pero también algún que otro jubilado que no se quiere morir sin probar el pan de oro.

340.000 euros por un vino de Cuenca

La bodega AurumRed, ubicada en Las Pedroñeras, Cuenca, ha creado la botella de vino más cara del mundo, que a mediados de 2020 se puso a la venta al mejor postor, con un precio inicial de 340.000 euros

El exclusivo vino de Aurum Red

Esta cifra, según ha detallado el propietario de la bodega Hilario García a este medio ha aumentado exponencialmente.

La botella, que encuentra actualmente pendiente de adjudicar, contiene 16 litros, el equivalente a 20 botellas de la serie oro que esta bodega elabora y que, actualmente, tienen un precio, también récord, de 25.000 euros.

Wagyu, la carne japonesa más valorada del mundo

La carne de Wagyu de Japón es de sobra conocida en el mundo entero por su calidad y su elevado precio. De hecho, los terneros Wagyu pueden costar 40 veces más que el ganado normal estadounidense.

Una vaca de raza Matsusaka Wagyu se vendió por más de 330.000 euros

Las vacas adultas pueden llegar a venderse por 30.000 dólares, más de 24.800 euros.

Cortes de raza Kobe. Foto 4638844 – Pixabay

Su corte más famoso es la carne de res de Kobe, que proviene de la ciudad homónima, que se hace exclusivamente de bueyes o toros castrados.

Sin embargo, probablemente no sepas que hay otro más exclusivo: el Matsusaka Wagyu. En 2002, una vaca de raza se vendió por 50 millones de yenes, o aproximadamente más de 330.700 euros.

Caviar Almas: el lujo de 25.000 euros el kilo

No podíamos hacer una lista con los productos más caros del mundo y dejarnos en el tintero al caviar. Sus precios son elevados, pero entre todos destaca el Caviar Almas, que viene directamente de Irán y cuyo precio se sitúa en 25.000 dólares por kilo.

El exclusivo Caviar Almas

Este increíble manjar, que proviene de un pez esturión belga iraní de 70 años del Mar Caspio y cuya especie se encuentra en peligro de extinción, se vende únicamente en la tienda Caviar House & Prunier en Picadilly de Londres, en Inglaterra.

La trufa blanca de Alba: el diamante blanco de la cocina

Esta variedad de trufa, que nace en la región del Piamonte italiano, es considera el diamante blanco de la cocina, por su escasez y por ende, su precio.

La trufa blanca, el hongo más valioso. Foto Larry-Flickr

Por una pieza de trufa blanca un magnate chino pagó más de 270.000 euros

En 2007, el magnate chino de los casinos de Macao, Stanley Ho, pagó 330.000 dólares (más de 270.000 euros) por un pieza de 1,5 kilos.

El queso que cuesta 14.500 euros es español

En el año 2019 una pieza del queso de Cabrales de la quesería asturiana Valfríu de Tielve, en Asturias, salió a subasta y se convirtió en el queso más caro del mundo al pagarse por él 14.500 euros.

Leer más: Viaje a las cuevas donde nace el Cabrales

Hay quesos Cabrales a precio de oro. Foto PDPhotos – Pixabay

Con un valor de 6.085 euros el kilo, este queso asturiano, que ya aparece en el libro Guinness de los récords, superó al hasta ahora queso más exclusivo del mercado, el serbio Pule, que se elabora con leche de burra y cuyo kilo supera los 1.200 euros.

Glorious: un bombón de 7.728 euros

El chef portugués Daniel M. Gomes es el creador del bombón más caro del mundo. Se trata de una exquisitez, de tres centímetros de alto y que se elaboró a base de chocolate negro Valrhona de Ecuador, azafrán de Arabia, trozos y aceite de trufa blanca.

Bombón Glorius, lujo desde Portugal. Foto Facebook

El dulce, que fue forrado por 5.500 cristales de Swarovski y del que solo se hicieron 1.000 unidades tenía un precio de 7.728 euros.

Noticia original de Business Insider. Autora: Marta Godoy