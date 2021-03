Ocho regalos gourmet para padres con buen gusto

Quedan apenas unos días pero aún estamos a tiempo para encontrar ese detalle especial con el que sorprender en el Día del Padre. Y es que si algo hemos aprendido en el último año es el valor de disfrutar de los momentos especiales y de nuestras personas preferidas. Por eso, y para seguir sumando recuerdos, seleccionamos las mejores propuestas gourmet para padres con buen gusto.

Del caviar más exquisito que se elabora en España a un aperitivo para disfrutar en casa pasando por una cerveza que sabe a primavera, una tabla de quesos y vinos para brindar por la vacuna y los reencuentros, estas son algunas ideas con envío rápido que sí recibirás a tiempo para el Día del Padre.

La hora del vermú

Con una valoración superior a 4,4 sobre 5 puntos según los clientes de Amazon, el vermú Padró & Co es una excelente idea para alegrar la hora del aperitivo y aprovechar para probar algo nuevo. Y, para ponerlo del todo fácil, esta presentación incluye una caja de madera de inspiración vintage con cuatro variedades distintas: Padro & Co. Blanco Reserva, Padro & Co. Rojo Clasico, Padro & Co. Dorado Amargo Suave y Padro & Co. Reserva Especial. Precio: 69,95 euros.

Una cerveza que sabe a primavera

Los maestros cerveceros de La Sagra se han preparado para recibir la subida de las temperaturas y el buen tiempo. ¿Cómo? Con una nueva edición -y van cinco- de su cerveza estacional de edición limitada Primavera Session IPA. De color dorado intenso y con un potente aroma herbal, está pensada pensada para los días de primavera que comienzan a alargarse, y en los que las temperaturas sufren un ligero ascenso. Pack de 12 botellas: 25,20 euros.

Una buena idea de regalo para los padres más curiosos en lo que a cervezas se refiere es este pack, también de la firma con sede en Numancia de la Sagra (Toledo), con seis estilos para descubrir: A la venta en Amazon por 19,45 euros.

Un vino que no se espera

Si es aficionado al vino seguro que los ha probado de diferentes denominaciones y uvas, tintos, rosados y hasta blancos con barrica. Pero seguro que se sorprenderá con un vino criado bajo el mar, como Sea Soul Nº 7, de Bodegas Crusoe Treasure.

Esta edición limitada de 2.500 unidades se elabora con garnacha blanca, con crianza de 4 meses sobre lías y otros 6 más de ‘atesoramiento submarino’ o, lo que es lo mismo, de crianza bajo el mar Cantábrico. La botella se presenta en un estuche de diseño con cuaderno explicativo y se acompaña con una cata virtual para descubrir todos sus matices. Precio: 59 euros.

Y otro para no arriesgar

Viña Pomal es un clásico de La Rioja, fiel a sus orígenes desde hace más de un siglo. En este caso, recomendamos un espléndido reserva elaborado a partir de uva tempranillo con crianza de 18 meses en barricas de roble americano. De color cereza con ligero ribete rubí, en nariz es intenso y aromático, con notas de frutos negros que se mezclan con el regaliz y los balsámicos. En boca destaca por su expresividad, elegancia y equilibrio. Sin duda, un acierto seguro. Precio: 17,90 euros.

Uno de los 5 mejores rones del mundo

Si tu padre es fan del ron, no lo pienses más y decántate por una de las cinco mejores marcas del mundo: Ron Diplomático, concretamente una de las cuatro marcas de ron más vendidas en el mundo y la tercera más trendy, según una reciente encuesta del prestigioso ranking The Drinks International Annual Brands Report.

De color ámbar, con aromas a piel de naranja, azúcar moreno y canela, bouquet elegante y sabor muy placentero, combina notas de roble envejecido y sirope y deja un final intenso y meloso. Precio: 44,40 euros.

Para hacer su propia cerveza

Rápido e intuitivo, con un poco de tiempo y algo de paciencia, además de este kit de Brewbarrel, es posible elaborar en casa una cerveza de malta suave que, pese a dejar apreciar notas a lúpulo, no llega a ser amarga.

Todo lo necesario viene incluido en el pack, por lo que no hace falta ningún complemento o equipamiento extra, como tampoco experiencia para disfrutar del proceso de elaboración. En diez minutos de elaboración y una semana de espera se obtiene la recompensa: la cerveza más fresca que se tira, además, de su barril con gripo integrado. De venta en Amazon, tiene un precio de 45,90 euros.

Una tabla de quesos

Si el queso es su pasión, este es un regalo con el que acertar seguro: una tabla con siete variedades de quesos asturianos que incluye Queso DOP Cabrales, Vidiago, Afuega’l pitu DOP, ahumado de vaca Tierra Astur, puro de cabra Tierra Astur, puro de oveja Tierra Astur y DOP Gamoneu. Se presenta envasado al vacío sobre una tabla de madera que sirve además para servirlo: añade uvas, picos, unas nueces y una copa de vino y regálale la mejor cena del mundo. Precio: 36 euros.

Un caviar ecológico

Caviar Riofrío, con certificado ecológico World’s First Organic Caviar (WFOC), estrena nueva imagen alejada de tópicos. Y es que el lujo, la alta gastronomía, la trazabilidad y el origen español ya no son dorados, sino que ‘respiran’ la frescura del agua, el movimiento de los esturiones, e incluso, transmiten la naturaleza única del enclave incomparable en el que se produce el que para muchos es el mejor caviar del mundo.

Para el Día del Padre proponen un pack que aúna 50 gramos de caviar ecológico clásico, una botella de Fino Premium La Panesa y dos cucharitas de madreperla, ideales para degustarlo dado que no aportan sabor ni alteran la temperatura. Con entrega garantizada en 24-48 horas, su precio es de 160 euros.