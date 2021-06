Madrid se convierte en capital europea de la coctelería de autor

Aunque es cierto que la revolución de la coctelería es un fenómeno global, seguramente hace años pocos apostaríamos por Madrid como uno de sus principales referentes, capaz de competir con Londres, París o Berlín. Sin embargo, lo cierto es que la apertura de nuevos locales y la evolución de una generación de bartenders ha posicionado a la ciudad en el top de la coctelería mundial.

Cada vez más, los restaurantes incluyen elaboradas cartas de cócteles entre sus propuestas, mientras que los establecimientos especializados derrochan creatividad y talento para sorprendernos con la coctelería de autor. Si a estos le unimos la temporada de verano, el mix no puede ser más perfecto.

Leer más: Estos tres bares españoles se coronan entre los 50 mejores del mundo

World Class Cocktail Festival

En pocos días aterriza en Madrid una de las citas destacadas del calendario para los amantes de la coctelería: World Class Cocktail Festival Madrid. Impulsado por el grupo Diageo, convertirá a la ciudad durante 10 días en la capital europea de la mixología.

Además, coincidiendo con este evento, se llevará a cabo la final mundial de World Class Cocktail Competition (por primera vez en formato virtual), entre el 4 y 8 de julio, del que saldrá el nombre del mejor bartender del mundo.

Foto: World Class Cocktail Festival.

Madrid, capital mundial del cóctel

Desde el viernes 2 de julio, y hasta el domingo 11 de julio, Madrid toma el relevo de ciudades como Río de Janeiro, Sídney, Lisboa o Roma, también anfitrionas del popular festival, que en este caso se enmarca entre las actividades que celebran su Capitalidad Iberoamericana de la Gastronomía 2021-2022.

Para director de World Class de Diageo, Simon Earley, “La ambición de World Class Cocktail Festival es doble: traer la mejor cultura de cócteles a un público más amplio; y construir expectación alrededor de la final de World Class Cocktail Competition, que ocurrirá también en julio”.

«Queremos esforzarnos por impulsar el entusiasmo de la cultura del cóctel, creando a la vez experiencias extraordinarias para los asistentes» Simon Earlay

De este modo, continúa, “Queremos esforzarnos por impulsar el entusiasmo de la cultura del cóctel, creando a la vez experiencias extraordinarias para los asistentes. Estaremos próximos a las autoridades locales para garantizar que las actividades planeadas estén reguladas y bien equipadas para adaptar nuestros eventos en lo que haga falta”.

Una ruta y 40 locales

Más de 40 locales ubicados en distintos puntos de la ciudad ofrecerán durante esta semana cócteles World Class, elaborados con los destilados Premium de Diageo Reserve.

Entre ellos se cuentan coctelerías especializadas como Museo Chicote, Angelita Madrid, Bad Company, Harveys, Jazz Bar, Santos y desamparados o Caracortada.

También restaurantes, como Raimunda, Baan, Saddle, Soy Kitchen, Salvaje Madrid, No Name, Mano de Santa, Núbel, Don Lay y Fortuny.

Foto: World Class Cocktail Festival.

Si prefieres disfrutar de estos cócteles en las alturas, podrás encontrarlos en la mayoría de los rooftop de moda de la ciudad ubicados en hoteles, desde el Picalagartos en el Hotel NH Collection Gran Vía a Radio Rooftop del Me Madrid, pasando por las terrazas del Emperador, el Hyatt Gran Vía, el NH Madrid Suecia, el Only You Atocha o el Riu en Plaza de España.

Leer más: Siete propuestas para homenajear a los cócteles

También participan el Ella Sky Bar, oculto en la en la décima planta de Gran Vía 42, la terraza del Hard Rock Hotel Madrid, The Principal y La Terraza de Generator, un hostel de lo más cool en la calle Gran Vía.

Buscando a través del filtro de la página web se pueden encontrar incluso las propuestas que ofrecen cócteles para lleva, un total de 10 en esta edición.

Actividades complementarias

Para disfrutar al máximo de la cita –y aprender y disfrutar del mundo de la mixología- se ofrecerán diferentes actividades complementarias, entre las que se cuentan un taller para aprender a preparar las mejores Margaritas, un guest bartending del mejor bartender del mundo 2013, David Río, o catas magistrales con Lorena Vásquez, maestra ronera de Ron Zacapa.

También actuaciones musicales con artistas como Luceral, DJ Barce o Alexander Som.