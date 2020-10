Llega la ‘biblia’ de la coctelería

La escritora, especialista en marketing y sommelier Adrienne Stillman es una reconocida autora de coctelería, entre otras muchas disciplinas relacionadas con el buen beber, y se convirtió en un símbolo a partir de la publicación de su original libro Where bartenders drink (Phaidon, 2017).

Entusiasta de la mixología y, por supuesto, una referencia, tanto para aficionados como para profesionales, esta licenciada por el Barnard College y el Culinary Institute of América nacida en Nueva York vive actualmente en Napa Valley (California), uno de los grandes destinos vitivinícolas de los EEUU. No podía ser de otra manera puesto que, además, trabaja en marketing digital en la industria vitivinícola.

Y todo empezó en una barra

En el 2005, Adrienne descubrió su amor por los cócteles de alta calidad en el famoso bar Milk & Honey de Nueva York. Allí, como ella explica en el prólogo de su último libro, tomó un sorbo de su primera Gold Rush, un combinado sencillo a base de bourbon, zumo de limón fresco y miel. Desde entonces cayó rendida al culto de la mixología hasta el punto de que decidió trabajar desde entonces por la causa. Años después, y como confiesa la propia autora, el Gold Rush ha dejado paso en su particular podio al Bamboo, una curiosa combinación de manzanilla con vermut seco y unos toques de naranja con un twist de limón.

Del Gold Rush al Bamboo han pasado 15 años que tienen su culminación en un libro: Spirited, Cocktails from Around the World. Antes, a mitad de trayectoria, Stillman fundaría Dipsology, una guía digital de amplio alcance y muy popular en Nueva York, donde se seleccionaban y se aconsejaban las mejores barras de coctelería de la ciudad de los rascacielos, y que hoy tiene su continuidad en redes, Facebook, Instagram y Pinterest.

La obra incluye 610 recetas que explican más de 500 años de cócteles en 60 países y con 59 licores diferentes

Precisamente ahora, quince años más tarde de su primer Gold Ruds, Adrienne Stillman acaba de publicar este verdadero vademecum de la mixología que se convierte en el título más reciente de la serie de Biblia Culinaria Internacional de Phaidon (más de 1.500 títulos en catálogo), y la gran novedad es que es el primero que está dedicado exclusivamente a la elaboración de bebidas.

Una guía que nadie puede perderse

Que nadie puede perderse y, añadimos, en la que nadie se perderá. Y es que Spirited, Cocktails from Around the World es, sin duda, la guía más documentada sobre cócteles que se puede encontrar en el mercado y es perfecto tanto para el aficionado como para el bartender experimentado. Se trata de una exhaustiva compilación de fórmulas ilustradas con documentación ordenada y con 200 exquisitas fotografías, que abarca desde la coctelería clásica -de hecho, la más popular- hasta las fórmulas más vanguardistas, y lo hace a partir de 610 recetas que explican más de 500 años de cócteles en más de 60 países, con 59 licores diferentes.

El libro cuenta con dos índices (por ingrediente o por nombre del cóctel) de tal forma que es muy fácil localizar y elegir la bebida que se quiere preparar y está ordenado en siete capítulos que a su vez se reconocen porque el elegante diseño de sus páginas incluye un color para cada uno de ellos, de manera que se puede seleccionar de forma táctil, por ejemplo, “Spirit Forward” está diseñado en color azul y viene precedido de «Sours” que lo está a su vez en verde.

Todo lo que hay que saber

Los capítulos del libro empiezan con: ‘Creando tu propio bar’, que describe para principiantes todo lo que se necesita para preparar cócteles con propiedad: los instrumentos y el equipo esencial de un bar, vasos y cristalería, las técnicas de preparación, los ingredientes, los aderezos y adornos, los alcoholes y los siropes o jarabes esenciales para tener un importante kit de coctelería incluso en la propia casa.

Recopilación de cócteles. Spirit/Andy Sewell

El libro continúa con el bloque de recetas dividido en siete capítulos ordenados por áreas temáticas coincidentes con los momentos apropiados e incluso la parte del día para tomar cada tipo de combinados: Refreshing, Sours, Spirit Forward, Tiki and Tropical, Coffee and Desert y Punches.

Ensayos sobre mixología

A lo largo del texto se intercalan diez ensayos de la autora que añaden información y también erudición al contenido de la guía de recetas, con temas que van desde la historia del cóctel, a la cultura que rodea a los aperitivos y las técnicas de coctelería casera, entre otros.

Recopilación de cócteles. Spirit/Andy Sewell

A su vez, cada receta viene ampliamente documentada con el origen de la fórmula, la cronología de su creación, el lugar o el bar que la inspiró, una pequeña introducción, los ingredientes y el método de preparación.

Para ayudar aún más a los lectores a navegar por esta suntuosa colección de recetas de cócteles, Stillman ha incluido una serie de pictogramas que indican qué bebidas contienen huevos, lácteos, nueces, especias, hierbas, frutas enteras y vegetales, así como un bajo contenido de alcohol o una variación de bajo contenido de alcohol ABV.