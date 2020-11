Estos tres bares españoles se coronan entre los 50 mejores del mundo

No corren buenos tiempos para los bares. Basta con decir que el mejor del mundo, el Connaught Bar, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair, está cerrado. En el top 10 de grandes templos de la coctelería mundial durante los últimos 11 años, según el prestigioso listado que elabora World’s 50 Best Bars, cuando al fin consiguen llegar a la cima, se encuentra en medio de un cierre forzoso motivado por la expansión de la covid en Gran Bretaña. Lo mismo les ha sucedido a los dos bares barceloneses que logran colarse en el ranking, Paradiso, mejor español, y Two Schmucks, que escala nada menos que 31 puestos (pasa del 57 en la pasada edición al 26).

En una gala bastante más deslucida que en años anteriores -y vía Zoom, por supuesto- otra coctelería española, Salmon Guru, logró hacerse un hueco también entre los 50 mejores bares del mundo, aunque cedió tres puestos, al pasar del 19 al 22 en la publicación del grupo editor William Reed.

Connaught Bar es ya el mejor bar del mundo.

Paradiso, el mejor bar de España

Precisamente en el puesto 19 se queda Paradiso, una “fiesta para los ojos” según destaca el jurado de los World’s 50 Best Bars, que pone el acento en aspectos como su entrada “inspirada en un bar clandestino”, su barra o el interior “de madera tallada y curvada al estilo Dalí”.

Cócteles que son “pura magia” y en los que hay mucho de I+D (su Supercool Martini, por ejemplo, se elabora con una técnica que han patentado), propuestas gastronómicas y mucho espectáculo en esta coctelería situada en Rera palau, 4, en pleno barrio de El Born.

Mediterranean Treasure es una de las creaciones de Paradiso.

Salmon Guru

Del siguiente español en la lista, Salmon Guru, la coctelería gastro-bar de autor inaugurada en 2016 por el argentino Diego Cabrera y ubicada en la madrileña calle Echegaray, reconoce el ranking su capacidad para mantenerse en lo más alto ajeno a las tendencias y vaivenes de las modas. Quizás, apunta, sea por sus “bebidas extravagantes que estallan -a veces literalmente- de sabores y se sirven en llamativos vasos personalizados”.

Quién sabe si también “por su elegante interior, que va del estilo tropical de los años 50 al salón de cómics y el estudio de Hollywood” o por lo que Cabrera ha bautizado como un “servicio cinco estrellas en un ambiente informal”.

Salmon Guru cae tres puestos hasta una meritoria posición 22ª.

Sea como sea, Guru Salmon, el primer bar madrileño que entró en esta exclusiva lista, en 2018, sigue siendo una visita obligada en la ciudad. Al menos mantiene abiertas sus puertas, que no es poco.

Two Schmucks

Del Two Schmucks, nueva entrada entre los 50 primeros de la lista (en puesto número 26 de la clasificación), World’s 50 Best Bars destaca su espíritu “ferozmente independiente”. Abierto por Moe Aljaff, ahora el empresario ha dado un paso atrás para ceder las riendas del negocio a la pareja francesa de Juliette Larrouy y Pom Modeste.

El nuevo equipo, sin embargo, sigue siendo fiel a dos cosas: el barrio (El Raval, calificado por la publicación como “una de las zonas más diversas y multiculturales de Barcelona”) y el sabor.

Two Schmucks, en El Raval.

Los mejores bares del mundo

En el top 10 de la lista que encabeza el Connaught, el bar ubicado en el hotel londinense del mismo nombre, se encuentran también Dante, en Nueva York (que cae un puesto frente a la anterior edición pese a retener el título de Mejor Bar de Norteamérica y, este sí, abierto al público); The Clumsies, en Atenas; Atlas, en Singapur (también Mejor Bar de Asia); y Tayēr + Elementary y Kwānt, ambos en Londres.

También Florería Atlántico, en Buenos Aires, que ganó además en las categorías de Mejor Bar en Sudamérica y Mejor Bartender para Renato Giovannoni; Coa, en Hong Kong; Jigger & Pony, en Singapur (en la ciudad hay nada menos que cuatro bares de los 15 primeros del mundo); y The SG Club, en Tokio.