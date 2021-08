El mapa que revela cuáles son las mejores coctelerías del mundo

¿En qué lugar del mundo te gustaría tomar una copa? Una guía de referencia es la de los premios Spirited Awards, otorgados por el encuentro anual Tales of the Cocktail, que se puede conocer en un mapa interactivo.

Allí se encuentran un millar de lugares que fueron premiados en 14 años de historia de este galardón.

Así se puede ver que España tiene nueve coctelerías distinguidas, entre nueve de Barcelona y dos de Madrid.

En el caso de la capital española los premiados han sido 1862 Dry Bar y Salmon Guru. En cuanto a Barcelona están los históricos Dry Martini y Boadas Cocktails; junto a Two Schmucks; Boutique Bar at Ohla Hotel; Punch Room at The Barcelona Edition; Dr. Stravinsky; y el multipremiado Paradiso.

Obviamente los bares que aparecen en el mapa han ganado en diversas categorías de premios pero compitiendo entre ellos con las mismas condiciones.

De esta forma podemos recorrer los 17 bares de París (más uno en Montpellier), los los 85 de Reino Unido (de los que 74 corresponden a Londres), o los 85 de Nueva York.

Qué bares visitar cuando se viaja

En el mapa se detalla la categoría de premios recibidos de cada bar, su página web y dónde se encuentran o cómo ir.

Se trata de una enciclopedia visual de los grandes representantes de la mixología internacional.

Otras formas de búsqueda son por categoría de premio, ciudad o nombre del bar para saber más sobre el establecimiento.

Este recurso se actualizará año tras año, lo que lo convierte en una herramienta fácil de usar para planificar qué coctelería visitar cuando se viaja.

Los premios de la ceremonia de clausura

Ganar un codiciado premio Spirited ha puesto en el mapa a cientos de bares de cócteles de todo el mundo.

Estos se entregan en la ceremonia de clausura del Festival Tales of the Cocktail en Nueva Orleans.

Entre las categorías reconocidas a lo largo de los años se encuentran las de Mejor Bar de Cócteles Americano, Mejor Bar de Cócteles Internacional, Mejor Menú de Cócteles del Mundo y Mejor Mentor de Bar Americano, muchas de las cuales han impulsado a los ganadores al éxito masivo y a la prominencia en el mundo de la mixología.

Una guía y atlas de los bares del mundo

«Realmente no existe una herramienta interactiva que ayude a los consumidores a identificar y visitar los mejores bares del mundo. Y nosotros queríamos crear una que pusiera de relieve los mejores bares del sector», afirma Eileen Wayner, directora general de Tales of the Cocktail.

«Cuando reflexionamos sobre los quince años de los Spirited Awards nos dimos cuenta de que habíamos reunido a más de 900 bares, y nos entusiasmó de verdad ofrecer a los consumidores y al sector una forma interactiva de descubrir bares y planificar viajes”.

Wayner precisa que estuvieron un año produciendo la guía, buscando datos y cotejando cuáles seguían abiertos, así como las direcciones de sus webs y redes sociales. «Llevamos quince años recopilando estos datos, así que queríamos presentarlos de una manera un poco más fácil de usar que una maratón de hojas de cálculo», añade.

Un recuerdo virtual para los que ya no están

El mapa de coctelerías se divide en zonas mundiales, lo que permite a los usuarios hacer clic en grandes círculos que corresponden al país, la ciudad o el bar que deseen para ver los premios recibidos a lo largo de los años.

Debido a la pandemia muchos de los anteriores ganadores del Spirited Award han cerrado o han desaparecido pero se tomó la decisión de mantenerlos a todos en el mapa.

«Parte de nuestra justificación para mantener en el mapa los bares que han cerrado es un reconocimiento a las comunidades”, dijo Wayner.

Gala Spirit Awards F: Cory James

De los 932 bares que han sido galardonados con los Spirited Awards desde 2007, más de 80 han desaparecido. Y de los 13 ganadores principales tres están cerrados temporalmente: Drink en Boston; Pacific Cocktail Haven en San Francisco; y The American Bar at the Savoy en Londres.

El mayor festival de mixología del mundo

Tales of the Cocktail está considerado como el principal festival de mixología del mundo.

The Connaught Bar de Londres, considerado el mejor del mundo F: Forbes/Tales of the Cocktail

Es una conferencia anual de profesionales de la industria de los cócteles y de las bebidas espirituosas, que tiene lugar desde 2002 en el corazón del Barrio Francés de Nueva Orleans.

Lo que comenzó como un recorrido a pie por bares y barras de cócteles históricos de la capital de la Luisiana se ha convertido en una tradición, que desde 2016 congrega entre 15.000 y 17.000 asistentes directos.

Una edición muy especial

Este año, y a causa del COVID, la 19ª edición de Tales of the Cocktail, se va a realizar en un formato híbrido entre digital y presencial que tendrá lugar del 20 al 23 de septiembre.

Paradiso Bar, para muchos el mejor bar de España y uno de los mejores del mundo. F:Paradiso

El festival contará con una programación digital que contará con acceso gratuito a múltiples eventos presenciales en ciudades de todo el mundo, incluida la ciudad anfitriona de Tales, Nueva Orleans.

En el programa de estas tres jornadas aparecen las tradicionales iniciativas didáctica e informativas que incluyen más de 60 seminarios digitales; Beyond the Bar, una serie de seminarios educativos; la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama de la Dama; la Feria de la Diversidad de Carreras Destiladas; el Meet the Distillers y los Spirited Awards anuales.