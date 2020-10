El libro definitivo de los vinos españoles

El sociólogo, escritor y especialista en vinos Lluís Tolosa lo ha vuelto a hacer. Su último libro, Vinos de España, ha sido reconocido en París por el Gourmand World Awards 2020 (los ‘Oscars’ de la gastronomía y la enología) como “Libro del año en España” y «3º mejor libro de vinos en el mundo”.

Con la tinta aún fresca, se convierte en una joya de la bibliografía del mundo del vino. Y Tolosa se revela como el escritor y divulgador de vinos en papel más prolífico e importante en la actualidad.

Todo lo que siempre quiso saber sobre vinos

Vinos de España, subtitulado como Grandes Zonas Vitivinícolas, es el primer volumen de un conjunto de libros que englobará a todos los vinos del país a partir de las cinco grandes zonas geográficas con todos sus matices.

Letras y vinos. Infografía Jordi Català

El libro que está profusamente ilustrado con fotos del autor, de los consejos reguladores, de las bodegas y de expertos como Quim Roser y Pepe Franco, cuenta con diseño de Forabord y cartografías y visualización de datos de Jordi Català.

Análisis de cinco grandes zonas

La obra se inicia con la presentación en que el autor presenta su visión sobre el momento del vino y las tendencias que vienen.

Sigue una descripción visual de lo que es el plan director del conjunto de la obra: las cinco grandes zonas geográficas, con su geología e historia y finalmente se centra en las dos grandes zonas, marcadas por los ríos Ebro y Duero, y por muchas de las DO más emblemáticas de los vinos de España.

Una obra esencial para todo amante de los vinos. Foto: Tolosa Wine Books

En la primera se repasan las denominaciones de Rioja, Navarra, Somontano, Campo de Borja, Calatayud, Cariñena; y en la segunda las de Ribera del Duero, Rueda, Toro, Bierzo y Vinos de la Tierra de Castilla y León.

Precisión con datos e ilustraciones

La obra analiza en detalle cada región de denominación de origen, con ilustraciones, mapas y datos históricos.

También se describe las características de los vinos según su geografía, suelos, climatología, las sub zonas, producción, elaboración y crianza de cada uno.

Lluís Tolosa, autor de 30 libros de vinos y enoturismo. Foto: Tolosa Wine Books

Luego se presenta un exhaustivo informe de las bodegas y marcas de la DO, ordenadas según el original criterio de su antigüedad, con el perfil completo de los vinos, ordenados según valoración en puntos, y analizados por el autor junto con datos visuales como las variedades, el envejecimiento y su precio.

La voz del experto

Edouard Cointreau, propietario de los destilados y vinos del Loira Cointreau y presidente del jurado de los Gourmand World Awards calificó a Tolosa como “es uno de los mejores escritores de vino en Europa. Es independiente y muy profesional”.

“Vinos de España es un libro realmente especial. Trae una nueva voz en un campo lleno de opiniones similares. Es coherente, interesante, como una novela, increíble de maestría. Un placer leerlo”, agregó.

El libro explora los vinos de cinco DO. Foto: Tolosa Wine Books

Un autor prolífico

Lluís Tolosa, que es también consultor, conferenciante, profesor en cuatro universidades y escuelas de viticultura y enología, y ponente en jornadas y congresos sobre vino y enoturismo.

Tolosa ha vendido más de 100.000 ejemplares de sus libros, ya con unos 30 títulos publicados

Sus obras se editan en su sello propio, Tolosa Wine Books, lo que le permite gozar de una libertad creativa y de contenidos desde la que proyecta una visión del mundo del vino y del enoturismo únicos.

Best seller del mundo de los vinos

El escritor, que ha publicado unos 30 libros libros dedicados a este mundo, y con más de 100.000 ejemplares vendidos, es un coleccionista de datos con su labor de investigación y difusión.

En su carrera ha obtenido una quincena de grandes premios nacionales e internacionales en París, Fráncfort y tres veces en China.

Entre ellos se encuentran los Best European Wine Book, que consiguió en dos ocasiones con Vinos y Bodegas de Rioja (2007) y Vinos Extraordinarios (2014); el Best Wine Tourism Book in Spain con su Barcelona Wine (2016) y el Best Wine Tourism Book in the World con el reciente Marketing del Enoturismo.