Xavi Donnay: el mejor pastelero del mundo es español

No lograron colarse en el pódium ganador, pero los chefs españoles han sido, otra vez, ampliamente reconocidos en la lista The Best Chef Awards 2020 que se ha presentado de forma virtual a causa de la pandemia y que ha colocado las cocinas de cuatro restaurantes españoles entre las mejores del mundo. También asciende al Olimpo gastronómico, como mejor pastelero del mundo, el catalán Xavi Donnay.

Con un total de 15 cocineros en la lista de los cien mejores, España es el país mejor representado. En la cima aparece de nuevo René Redzepi, de Noma (Copenhague), seguido del sueco Björn Frantzén, exfutbolista y chef que ostentaba el título desde 2019 con su restaurante Frantzén, en Estocolmo, y del estadounidense Dan Barber (Blue Hill, Nueva York).

Los cien mejores cocineros del mundo

Les siguen en la lista de los cien mejores cocineros de 2020, votada por los propios chefs y profesionales del sector, el trío de Disfrutar (Barcelona) integrado por Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch-, Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona) y David Muñoz (DiverXO, Madrid).

Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, del restaurante Disfrutar. Foto: Marta Pérez | EFE.

En el puesto número ocho aparece Aitor Zabala (Somni, Los Ángeles) y, en el 18, Eneko Atxa, al frente del restaurante Azurmendi, en Vizcaya.

Con cocineros de 31 países, España es el mejor representado con un total de 15 chefs, que incluyen también a Paco Morales (Noor, Córdoba), Albert Adrià (Grupo elBarri, Barcelona), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, Guipúzcoa), Quique Dacosta (Quique Dacosta Restaurante, Valencia) y Paolo Casagrande (Lasarte, Barcelona).

Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante, Madrid), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant, Valencia), Toni Romero (Suculent, Barcelona), Elena Arzak (Arzak, San Sebastián) y Oliver Peña (Enigma, Barcelona) cierran la representación española en el afamado ranking, cuyos vencedores se dieron a conocer en una gala virtual.

El director creativo del proyecto The Best Chef, Cristian Gadau, señaló que “decidimos no cancelar el evento de este año, sino organizarlo en forma #VIRTUAL2020. De este modo, esperamos transmitir un mensaje de fuerza y ​​positividad a todo el mundo gastronómico”.

Suspender la noche por completo hubiera significado, a su juicio, “demostrar y resaltar la fragilidad del mundo de exquisita gastronomía y éste no es el mensaje correcto para dar. Estamos lejos el uno del otro, todos están en sus casas, en el trabajo, en sus países o ciudades, pero al mismo tiempo estamos tan cerca e incluso más juntos que antes”.

El cocinero Joan Roca, del Celler de Can Roca, es el quinto mejor chef del mundo. Foto: EFE.

El mejor pastelero del mundo es español

Otro triunfador de la noche fue el catalán Xavi Donnay, que se alzó con el galardón al mejor pastelero por su trabajo en Lasarte (Barcelona), del multiestrellado Martín Berasategui.

Además, Manoella ‘Manu’ Buffara (Brasil) recibió el título de Best Chef Rising Star Award por “su talento y progreso en el mundo de la gastronomía”, mientras que otro brasileño, Rafa Costa e Silva (Lasai, Río de Janeiro) fue escogido por la audiencia en redes sociales como The Best Chef Fol-LOVERS.

Además, el premio al mejor artista cocinero fue para el británico Alex Dilling (The Greenhouse) y la entrada más alta fue para el estadounidense Dan Barber, también el más votado por sus colegas y ganador, por tanto, del galardón The Best Chef Voted by Chefs.

El danés Rasmus Munk (Alchemist) fue reconocido por su trabajo en investigación, técnicas experimentales y transformación, mientras el premio a la trayectoria recayó en el ya retirado cocinero francés Michel Bras, de quien se reconoce que “tiene un impacto crucial en el mundo de la gastronomía.

En la gala virtual de estos premios, que se entregan desde 2015, los chefs ganadores decidieron donar sus premios a una subasta que se organizará a partir de este jueves y cuya recaudación se destinará íntegramente a la organización benéfica Isabelo, un proyecto liderado por la cocinera holandesa Margot Janse que busca desde 2009 dar proyección a los niños más desfavorecidos bajo el lema ‘ningún niño puede aprender con el estómago vacío’.

Los ganadores de The Best Chef Awards son seleccionados a través de la votación realizada por sus compañeros y un grupo de profesionales que cada año eligen a cien nuevos cocineros y los agregan a la lista Top100 del año anterior, sobre los que emiten su voto y a los que se unen finalmente los seguidores de las redes sociales.