Por qué 2020 es el año de Dani García

A Dani García no le para nada. Ni nadie. Ni cerrar las puertas de su tres estrellas Michelin, ni la COVID. No hay nada que se le resista. Trabajador incansable, ha sabido crear conceptos que han calado hondo en el panorama gastronómico, tanto nacional, como internacional. A él le debemos genialidades como BiBo, con sus sedes en Madrid, Marbella, Tarifa y Doha, o Lobito de Mar, también que él mismo define como un ‘chiringuito sin playa’.

Y en un año especialmente convulso para la gastronomía y para la economía en general, la familia Dani García crece y suma nada menos que tres novedades: Leña, un steakhouse en lo que fuera su restaurante gastronómico en Marbella; el delivery La Gran Familia Mediterránea; y Dani, el restaurante del recién estrenado Four Seasons Madrid. Pero la historia no acaba aquí: el chef nos. anticipa en Tendencias cuáles serán sus próximos pasos.

De la guía roja a un steakhouse

Con la Guía Michelín de 2019, Dani García llegaba al olimpo, a ese lugar que pocos alcanzan, la tercera estrella Michelin. Contra todo pronóstico, el chef anunció que su restaurante homónimo cerraría sus puertas un año después. El mundo gastronómico contuvo el aliento. Muchos se preguntaron, ¿cómo, habiendo alcanzado la cima del mundo gastronómico, se decide poner un punto y aparte y despedirse de la alta cocina? Dani lo tuvo claro. “Yo ya había cubierto mi ego en la alta cocina”, explica y continúa “teníamos un objetivo muy concreto, llegar a lo más alto en el mundo de la cocina, cuando llegamos, quisimos cumplir otro, el de poder hacer otros conceptos y para más público.”

El nuevo espacio de Dani García en Marbella se llama Leña y es un homenaje a las brasas.

“No podía tener un pie aquí y otro allí. Nuestro crecimiento no solo era con restaurantes en España, sino también de forma internacional. Grupo Dani García es una empresa multiconcepto con posibilidades de estar en el mundo entero. Si al crear algo fuera, tenía que estar un tiempo allí, no podía estar con al frente de un tres estrellas Michelin” apunta. El 16 de noviembre de 2019, Dani García dio su última cena.

«En Leña no rendimos pleitesía a la alta cocina. No hay límites, no hay barreras» Dani García

Apenas seis meses después, en junio de este 2020, llegaba Leña. “Leña es el primer restaurante que tenemos sin tener que rendir pleitesía a nuestra propio restaurante de alta cocina, por lo tanto no hay límites, no hay barreras. Ha sido un año y pico de maduración, -nunca mejor dicho- y representa nuestra propia carta de intenciones en un futuro”, comparte.

Sin complejos ni ataduras, Leña llegaba como un restaurante para todos los públicos, un verdadero steakhouse donde la carne es protagonista.

En Leña Dani García no tiene ataduras. Ni complejos.

Hitos como los pinchitos de pollo al yakitori, los kebabs, ‘la burger…que le dio sentido a todo’ que preparan en sala con su famosa salsa secreta bull o la delicada tarta di rose con helado de mantequilla tostada han logrado que ya esté en boca de todos.

Y también un ‘delivery’

Aliándose con Just Eat, Dani García entraba apenas hace unas semanas en nuestros hogares. Nada menos que ocho tipos de cocina conforman esta familia, La Gran Familia Mediterránea, de la que se puede pedir, desde sus célebres brioche y molletes, hasta croquetas o ensaladilla rusa, sin olvidarse de sushi, platos italianos, bocadillos o cocina saludable.

“Para Madrid es un golpe en la mesa que una marca como Four Seasons abra en estos momentos» Dani García

“Era un proyecto que teníamos guardado en un cajón desde hace tiempo. No se llamaba así, pero la idea sí que existía como tal. Cuando llegó el confinamiento fue cuando tuvimos realmente tiempo para trabajar en ello. Le dimos forma y creo que se nota, es un concepto muy sólido, con un packaging muy trabajado”, narra Dani García.

Brioche de rabo de toro (2 unidades) en el delivery de Dani García.

Pero, ¿toda la comida puede viajar? Precisamente esa es otra de las grandes cuestiones del delivery. Todos sabemos que según que productos, pueden llegar a casa prácticamente destrozados. También ha habido tiempo para la reflexión sobre esto en La Gran Familia Mediterránea. “Hemos trabajado mucho con lo que se puede y no llevar a casa, respetando el entorno. Me encantaría poder poner otras cosas, pero no aseguraríamos que llegase bien, preferimos asegurar el tiro.”

Dani, su apuesta de la mano de Four Seasons

El 25 de septiembre abría sus puertas todo un hito hotelero en Madrid. En un periodo delicado para el turismo, Four Seasons se instalaba en la icónica galería de Canalejas, su primera propiedad en España. Más de 8 años de rehabilitación, con su problemática añadida y una inversión de unos casi 600 millones de euros invertidos son las apabullantes cifras que ha manejado este hotel de lujo en la ciudad.

“Para Madrid es un golpe en la mesa que una marca como Four Seasons abra en estos momentos. Cuando dijimos que íbamos a abrir todos nos decían que cómo nos atrevíamos a hacerlo en esta situación. Y estamos sorprendidos de la acogida que está teniendo, con llenos diarios. Estamos felices por el apoyo de la gente y por cómo responden a todo lo que hacemos”, explica Dani.

Tomate nitro y gazpacho verde en Dani Brasserie. Foto: ©Óscar Romero.

Empezaron a crear lo que iba a ser Dani hace dos años. “Queremos que cada concepto tenga su propia razón de ser. Aquí pensamos que éramos privilegiados por el lugar en el que íbamos a poder trabajar y por el hecho de que pensaran en nosotros. Es el centro de Madrid, es Four Seasons…”, relata.

El concepto, desarrollado por y para Four Seasons nace “con esa vocación de ser para el madrileño que quiera venir, para el que nos visite de fuera y para el cliente de esta cadena, sin olvidarnos de imprimirle nuestro propio sello.” Así, Dani es el lugar donde puedes comer platos de alta cocina e icónicos de la cocina de Dani García, como el tomate nitro, con gazpacho verde y tartar de quisquillas o la anchoa con trufa “platos que se quedaban huérfanos en nuestros otros conceptos”, pero en el que a la vez puedes degustar un plato de pasta, con cangrejo al oloroso, una hamburguesa Rossini elaborada a base de vaca vieja y secreto ibérico con foie gras, una ensalada César, unos calamares fritos…

«Abriremos en Miami, Nueva York, Londres, París… Me gusta mucho la parte de crear conceptos, hay mil posibilidades” Dani García

“Para nosotros éste es el futuro de lo que tiene que ser la restauración en un hotel de lujo. Que tú puedas elegir comerte un plato de alta cocina y que puedas compaginarlo con una hamburguesa o un pollo”, termina.

Dani García en la terraza del restaurante en el Four Seasons. Foto: ©Óscar Romero.

¿Qué vendrá después?

“Leña llegará a Madrid de un momento a otro. No hay prisa, queremos asentar lo que tenemos, pero en 2021 llegará seguro. También queremos que crezca La Gran Familia Mediterránea en otras ciudades como Barcelona, Marbella… y buscar nuevas aperturas de cocinas en otras como Málaga o Valencia”, eso en cuanto a España de momento. Lo que sigue un ritmo vertiginoso es su expansión internacional.

En paralelo a la apertura de Dani, un nuevo BiBo ha visto la luz y lo ha hecho concretamente en Arabia Saudí a modo de pop-up en una isla paradisiaca al norte del Mar Rojo. “Es un formato que funciona allí, primero se monta un pop-up y después el restaurante fijo. A lo largo de 2021, haremos otros dos de Lobito de Mar y Leña”, cuenta Tendencias. “También vamos a abrir en Miami, Nueva York, Londres, París… Me gusta mucho la parte de crear conceptos, hay mil posibilidades…”, concluye. De Marbella, al mundo. Habrá que seguirle la pista de cerca.