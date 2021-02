DonutsXO: así es el donuts de edición limitada de Dabiz Muñoz

Cada año se consumen en España más de 250 millones de Donuts o, lo que es lo mismo, 8 de sus famosas rosquillas por segundo. Del clásico glaseado al red velvet pasando por los fondant o recubierto de chocolate crujiente, sin duda nadie ha logrado igualar el éxito de este dulce. Ahora, sus legiones de fans tienen un nuevo sabor que descubrir, en este caso con la firma de un chef con estrella Michelin aunque, eso sí, por tiempo limitado.

Ya lo decía en su Instagram Dabiz Muñoz: “este año me he dado cuenta de que soy igual de feliz cocinando 3 estrellas en DiverXo que cocinando perritos en el foodtruck del GoXo, que lo que realmente me hace feliz es COCINAR cualquier cosa en cualquier sitio y para cualquier persona”. Y añadía un “estoy deseando cocinaros el 2021”. El deseo se materializa ahora con una nueva colaboración que llevará su nombre y algo de su cocina a miles de lineales en grandes superficies y tiendas de alimentación de todo el país. Y tendrá forma de donuts.

Universo XO encapsulado en una rosquilla

Antes de llegar al producto final, que se pondrá a la venta el 4 de febrero, han hecho falta muchos meses de trabajo, según ha reconocido el popular y triestrellado chef en el acto de presentación del donuts que lleva su firma.

Tampoco será para siempre. Al contrario, se trata de una colaboración con fecha de caducidad y edición limitada porque, aunque asegura que se trata de “llevar a más personas el universo XO”, también se pretende ofrecer un donuts “exclusivo en su creatividad”.

¿Y cómo será esta rosquilla? De momento, hemos podido verla -de momento aún no probarla- y descubrir un donuts con cobertura blanca de reducción de leche y vainilla con pinceladas de cacao. En el interior, y aunque no se han desvelado todos los ingredientes, encontraremos crema de mantequilla tostada. Y todo con un golpe de limón.

El DonutsXO estará disponible tan solo tres meses para «que la gente se quede con ganas de más»

El conjunto resultará, según el propio Muñoz, “láctico, perfumado, ligeramente ácido y picante”. La idea, como siempre, sorprender, más aún “romper los parámetros de sabor y textura del donuts de siempre sin que la marca sea infiel a su propia filosofía”. El reto se ha conseguido, claro (si no, no estaríamos hablando de la rosquilla) porque, como dice el cocinero, “solo entendemos una colaboración si nos dejan romper las reglas”.

Láctico y ligeramente picante

El resultado es un donuts “dulce pero no empalagoso”, con ingredientes como leche reducida con vainilla, crema de mantequilla tostada en el relleno, toques cítricos «para ayudar a realzar los sabores» y ligeramente picante.

«El picante es sutil pero persistente, se queda de forma elegante en el retrogusto, y la textura es entre un glaseado crujiente y un bombón. Es muy adictivo» Dabiz Muñoz

Tampoco es absolutamente evidente, sino que va evolucionando en la boca: “Da muchas sensaciones cuando lo vas comiendo porque así es mi cocina. Sabe muy diferente cuando empieza a cuando acabas. El picante es sutil pero persistente, se queda de forma elegante en el retrogusto, y la textura es entre un glaseado crujiente y un bombón. Es muy adictivo en cuanto a sensaciones en la boca y evoluciona según te lo vas comiendo”, añadía el cocinero madrileño.

Edición limitada

Aunque la idea pasa por “acercar a la gente algo del universo XO”, como ya hace con StreetXO, su restaurante más informal, o GoXO, su servicio de comida a domicilio que opera en Madrid y Barcelona, y el food truck de perritos calientes, dumplings y cócteles instalada en Nuevos Ministerios (Madrid), aquí se sumaba una oportunidad: la de “dar un enfoque diferente a un producto muy vinculado a la historia de los hogares españoles”.

Y será una edición limitada porque “así la gente se queda con ganas de más”. El precio será de 1,69 euros; desde luego, más asequible imposible. Eso sí, Muñoz ha abogado por un consumo responsable de bollería, igual que de alcohol –“aunque no por ello dejamos de servirlo en los restaurantes”, ha apostillado- y ha dicho que espera que, quien pruebe su DonutsXO exclame: “¡Guau! Los de XO han vuelto a redefinir las reglas”.