Siete magníficos cavas para brindar en Sant Joan

En toda la geografía española adquiere gran importancia la celebración del solsticio de verano, que coincide con San Juan (Sant Joan en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), con fiestas populares que rinden culto al fuego y al agua y asociados a ellos, la pólvora y los fuegos artificiales.

La antropología recoge los orígenes en la magia de las fiestas paganas prerromanas del solsticio de verano vinculadas al fuego, al agua y la magia.

A pesar de la gran diversidad de festejos es el arco mediterráneo donde la participación popular alcanza su mayor intensidad de forma masiva.

Hoguera en Barcelona. Foto EFE

Las celebraciones mediterráneas

Los festejos en la zona del Mediterráneo se extienden hasta el amanecer, fusionando noche y día acompañadas de tradiciones populares como la de que «quien se bañaba esta noche adquiría suerte para todo el año”.

Fiestas como las de Sant Joan de Ciutadella, en Menorca, en donde se azuzan los caballos entre la gente que se aprieta en las calles; la Revetlla de Sant Joan en Cataluña con sus miles de hogueras en todos los rincones que se prenden de una llama que baja del mágico Canigó, en los Pirineos, o las Fallas de Isil que descienden de las montañas en un homenaje al fuego que complementan y cientos de collas de diablos.

La Revetlla de Sant Joan en Cataluña se multiplica con las miles de hogueras que se encienden en todos los rincones

Y también están las fiestas de la Cremà y las Fogueres, muy similares a las fallas valencianas.

Fiesta de Sant Joan en Valencia. Foto EFE

El acompañamiento gastronómico en Sant Joan

Las dos presencias gastronómicas más representativas de esta noche mágica son la coca de San Juan y los vinos espumosos que reciben al verano.

La coca o dulces muy parecidos se consumen masivamente en Cataluña, pero también en muchos otros lugares del Mediterráneo, como en la Comunidad Valenciana y en las Baleares.

En Alicante hay una coca del mismo nombre, con atún y verduras, y en Menorca está la Coca Bamba, enroscada en espiral.

Solo en Barcelona se llegan a consumir más de un millón de cocas elaboradas con masa de brioche o de llardons, chicharrones con un formato canónico, de dos cm de largo por uno de ancho, igual que la proporción entre el día y la noche de San Juan.

La coca es patrimonio de Cataluña. Foto Patrimoni.gencat

Cavas para brindar

Estas fechas, son sin duda, junto con Navidad, las que se consume una mayor cantidad de bebidas espumosas. Vamos a seleccionar el número mágico de siete vinos de añta calidad que durante este año han tenido un gran protagonismo.

Roger Goulart, Josep Valls Gran Reserva Extra Brut, 2014,

Con un oro y 96 puntos en la Internatinal Wine & Spirit Competition 2021 y en los Sakura Wine Awards 2021.

Infografía Jordi Català

Un gran cava vintage de la gama clásica de la bodega fundada en 1882. Su larga crianza sobre lías lo convierte en un espumoso pleno de carácter y buena estructura.

Cuvée Esplendor de Vardon Kennett 2013

Espumoso vintage de producción limitada, se elabora por el método tradicional en el Alt Penedès, a 550 metros de altura.

Infografía Jordi Català

Sin adición de destilados ni vinos de otras añadas, con lo que se preserva el carácter exclusivo de cada vendimia. Es un vino espumoso, maduro, cremoso y muy elegante

Ars Collecta Blanc de Blancs 2017

Brut Gran Reserva elaborado con las variedades blancas típicas de la D.O. Cava: la predominante chardonnay obtenida del clima continental de Costers de Segre (Lleida) y las xarel·lo y parellada, procedentes del clima mediterráneo, del Penedès. Envejecido bajo tierra a una temperatura 35 meses.

Infografía Jordi Català

Llopart Brut Nature Reserva Integral 2018

Un corpinnat que se elabora con un singular coupage, incluye chardonnay, presenta un juego de matices, texturas y variedades que ofrecen un carácter jovial y divertido envuelto de una sedosa cremosidad, profundidad y sensación de frescura vital con predominio frutal.

Infografía Jordi Català

Clos Gelida 4 Heretats Brut Nature Gran Reserva 2015

Un gran clásico de la bodega Vins el Cep. Personalidad y elegancia. Cuatro fincas y cuatro variedades, con el xarel·lo como base.

Infografía Jordi Català

Cuatro heredades (Can Simón, Can Prats, Can Castany y Can Miquel de les Planes) ubicadas en el Penedès central y superior y cuatro variedades tradicionales blancas.

Nadal RNG Brut 2014

Corpinnat elaborado únicamente con cosechas excepcionales de xarel·lo, que predomina por encima de la parellada, con más de 60 meses de crianza, elaborado en homenaje a Ramon Nadal Giró, fundador de la marca en 1943.

Infografía Jordi Català

Es elegante con aromas frutales, cremoso y con volumen.

Vilarnau Brut Reserva Rosé Delicat Ecológico

Cava orgánico, rosado pálido, muy intenso y con una gran complejidad aromática. Elaborado con garnacha y un toque de pinot noir.

Infografía Jordi Català

El Concurso Internacional de Vinos Bacchus ha premiado a Vilarnau Rosé Delicat con un Gran Bacchus de Oro, la máxima distinción de estos grandes premios.