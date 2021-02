Los mejores espumosos y cócteles para brindar en el día de San Valentín

Cada 14 de febrero es una jornada muy especial para millones de personas, y recibe diferentes nombres: Día de San Valentín, Día de los enamorados, Día del amor o incluso Día de la Amistad.

Para rendir homenaje al amor y a quien nos lo induce mixólogos y especialistas en la preparación de cócteles y bebidas alcohólicas, que nacen fruto de mezclas con frutas, siropes y zumos, han creado cientos de preparaciones inspiradas en el amor.

Los ingredientes han sido minuciosamente escogidos para brindar y conseguir un momento muy especial en pareja, para conseguir una velada llena de sensaciones.

Un consejo: tenga siempre a mano zumo de granadina, arándanos, fresas y fresones, fáciles de conseguir en cualquier supermercado.

Ni más ni menos que la legendaria margarita mejicana procedente de tequila, solo que aquí le vamos a añadir precisamente la granadina para convertirlo en un cóctel más apasionado.

Francia y su romanticismo no debería faltar en una jornada como esta, y un cognac de toda la vida Hennessy propone una suma de experiencias para llegar a saborear la vie en rose este 14 de febrero.

Forma peruana de interpretar el cosmopolitan, en la que el vodka es sustituido solemnemente por la bebida nacional, el pisco.

Se sugiere que este sea de clase mosto verde (pisco a medio fermentar, con más carga de azúcar), que le da un nivel de complejidad muy importante. Aunque lo más fácil sea encontrar un pisco como El Gobernador, que obtiene grandes matices

Un clásico de esta festividad. Siguen los ingredientes tropicales y sigue la granadina, pero en este caso es el vodka el que impone nuevas formas de experimentar una mezcla que desencadena muchas sensaciones.

Este cóctel es sugerente y fresco, pero también ideal para un día de San Valentín. Lo mejor es su combinación de zumos que hace que tenga uno de esos sabores dulces, que tanto apetecen en una cita romántica.

El Sex and the Day of San Valentin es un cóctel ideal para esta fecha