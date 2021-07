Alta gastronomía en bodega: llega el Primer Festival Gastronómico Corpinnat

Y he aquí que miles de personas, que acuden al Penedès a la llamada de un grupo de creadores de grandes espumosos reunidos bajo la marca Corpinnat, empiezan por admirar paisajes repletos de viñas, conocen sus bodegas, y acaban contagiándose de la pasión y del entusiasmo de sus propietarios.

Sus historias enamoran. Son aquellas que hablan del tesoro de unos frutos singulares y su vendimia, del esfuerzo y del trabajo de elaboración, de madurez y de envejecimiento. Son, al fin, las que permiten entender la excepcionalidad de unos vinos, hecha realidad en los maridajes de unas fiestas gastronómicas, también de autor, pensadas para ellos.

Una iniciativa gastronómica sin precedentes para este verano

Corpinnat, la asociación de viticultores y elaboradores de grandes vinos espumosos del Penedès, al sur de Barcelona, integrada por las bodegas Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut y Pardas están protagonizando este verano una iniciativa enogastronómica descomunal.

Bodega Gramona. Foto: Corpinnat.

Se trata del primer Festival Gastronómico Corpinnat, en que cada restaurante o chef participante decide un menú que depende de la bodega donde se celebre la cena y lo adapta para que maride con las especificidades de cada espumoso.

«Con este festival queremos acercar a las personas al territorio Corpinnat, queremos que se conozcan las bodegas y apoyar también a nuestros restaurantes locales y comarcales» Tom Mata, presidente de Corpinnat

Una cita “que llega para quedarse”, como dice Xavier Gramona.

Bodegas Corpinnat. InfografÍa: Jordi Català.

70 cenas entre viñas y botellas de Corpinnat

Chefs de campanillas de 62 restaurantes, muchos de ellos con estrellas Michelin, y sus equipos, ofrecerán a lo largo del verano (la iniciativa, que comenzó el 15 de junio, se extenderá hasta el próximo 15 de agosto) un despliegue nunca visto.

En total, 70 cenas en 11 bodegas y sus espacios más singulares, con maridajes y visitas guiadas a los viñedos y las instalaciones.

Las cenas tienen lugar en exteriores e interiores, a pie de viña o entre botellas, pero con todas las garantías de seguridad para estos tiempos: cumpliendo los aforos y las medidas sanitarias y de protocolo que vaya marcando el calendario en cada momento.

Cena en Bodega Llopart. Foto: Corpinnat.

Se prevé una participación final de más de 3.000 personas, con aforos de aproximadamente 40 comensales en cada uno de los encuentros.

Los objetivos

La intención tras esta primera edición del festival pasa por poner en valor la riqueza y la diversidad gastronómica que rodean la región vitivinícola del Penedès y armonizarla con una selección de las mejores botellas de las 11 marcas de Corpinnat, contribuyendo a superar la crisis que ha vivido de forma muy severa el sector de la restauración a causa del Covid.

Para Corpinnat, el festival nace con el triple objetivo de: “ayudar al sector de la restauración a superar la crisis derivada de la pandemia, hacer valer la riqueza y la diversidad gastronómica de Cataluña y dar a conocer los valores de la marca Corpinnat entre los consumidores”.

Chefs participantes en el primer Festival Gastronómico Corpinnat. Infografía: Jordi Català.

Grandes restaurantes de campanillas

Participan grandes restaurantes de Cataluña, muchos de ellos merecedores de estrellas Michelin, como Villa Retiro, Es Portal, Les Moles, La Boella, Cal Blay, Taverna del Ciri, Cal Pere del Maset , Can Bosch, Granja Elena, Olivos, Shangai, The Home Restaurant, Suculent, Denassus, Ambassade de Llívia, El Motel, La Cava dén Sergi, Casamar, Topik y Osmosis.

También estarán El Cigró d’Or, Ca L’Ignasi, Hatsukoi, Can Tina, L’Ó de Món Sant Benet, Caelis, Dos Palillos, Xavier Pellicer, Can Jubany, Tres Alzines, Aürt, Carles Gaig, El Ginjoler, El Reno, L’àncora, Can Ribas, El Barretet, L’Aliança, Estimar, Gresca, Cal Xim, Els Casals, El Celler del Racó, El Convent, El Passadís del Pep, Leku, Botafumeiro, Pinotxo, Casa Joan, Fonda Sala, Motel Empordà, Ginjoler y Mordisco, entre otros.

Restaurantes y chefs con estrella Michelin aterrizan en el Penedès. Infografía: Jordi Català.

Una constelación de artistas de los fogones

Y también se puede disfrutar de las creaciones realizadas a tal efecto por grandes chefs que suman un buen número de estrellas, como entre otros, Fran Lopez, Joan Carles Sánchez, Jeroni Castell, Manu Ramírez, Félix Aranda, Marc Ribas, Pere Massana Familia Kao, Javier Moreno, Toni Romero, Sergi Torres, Quim Casellas, Adelf Morales, Artur Martínez, Carles Gaig, Joan Valls.

Nandu Jubany, Rafa Peña, Xavier Pellicer, Albert Raurich, Romain Fornell, Carme Picas, Toni Castillón, Carlos Ramos, Susana Mora, Víctor Torres, Oscar García, Pep Sendra, Álex Carrera Rafa Zafra,Rafa Peña, Santi y Fidel Amigó, Oriol Rovira y Pere Massana son otros de los cocineros que se desplazarán durante estos días al corazón del Penedès para particpar en el primer Festival Gastronómico Corpinnat.

Las propuestas enogastronómicas del Festival Corpinnat son tan apetitosas que gran parte de las mismas ya han colgado el cartel de sold out, pero aún se pueden encontrar algunas.

Corpinnat: quién es quién. Infografía: Jordi Català.

Las reservas se podrán gestionar directamente a través de la página web de Festival Gastronómico o bien en la de cada una de las bodegas participantes.

Corpinnat

La marca colectiva de grandes espumosos de calidad Corpinnat está integrada actualmente por once bodegas de capital familiar que decidieron abandonar la D.O. Cava para apostar por maximizar la calidad de los vinos espumosos y su identificación con un territorio determinado en un proyecto propios vinos espumosos.

Se trata de vinos de larga crianza, 100% ecológicos, que se elaboran con uvas de variedades autóctonas cosechadas a mano en viñedos ubicados en el corazón de la comarca del Penedès y se vinifican y producen íntegramente en las bodegas.

Corpinnat: quién es quién. Infografía: Jordi Català.

Antes del inicio del festival, las bodegas de Corpinnat presentaron datos del ejercicio de 2020, muy marcado por la pandemia, que ha impactado en sus principales clientes: los restauradores.

En total, las empresas asociadas a la marca vendieron 1,7 millones de botellas, un 22% menos. En términos de facturación, el descenso ha sido del 19%, con unos ingresos conjuntos de 16,8 millones de euros.