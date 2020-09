Ocho albariños para paladear Galicia

Conocido tanto por su sabor ligero y equilibrado, como por sus intensos aromas florales y armonizada expresividad, el albariño es uno de nuestros vinos más reconocidos a nivel mundial. Y aunque se elaboran en algunas zonas de Cantabria, Castilla y León y Cataluña, su principal área de producción se localiza en Galicia, dentro de la D.O. Rías Baixas.

Las subzonas de O Rosal, Condado de Tea, Soutomaior, Val do Salnés y Ribeira do Ulloa albergan las bodegas que elaboran algunos de los mejores vinos albariño de España.

Entre las producciones más sugestivas destacamos ocho vinos, 100% uva albariño: Xión 2018, Albamar 2019, Martín Códax 2019, Lusco 2019, Paco & Lola Prime 2017, Pazo As Barreiras Edición Especial 2017, Nora 2019 y Pazo Das Bruxas 2018, elaboraciones que, por sí mismas, explican por qué un vino albariño merece ser partícipe de los mejores momentos alrededor de una mesa.

Xión 2019

Attis Bodega & Viñedos, ubicada en Dena, parroquia del concello pontevedrés de Meaño, en la parte meridional de la comarca del Salnés, elabora una interesante y amplia gama de vinos albariños.

Destaca por su frescura y porte el Xión 2019, 100% albariño. Un vino limpio, brillante, de color amarillo intenso con ribetes verdosos y aroma a fruta blanca fresca con sutiles toques cítricos. Es fresco y muy equilibrado. En boca es persistente, amplio y muy bien estructurado, con buen paso de boca y el alcohol perfectamente integrado, con un final persistente y agradable. Tomado muy frio es ideal para compartirlo con unas navajas al vapor o unas cigalas a la plancha.

Precio: 10,50€.

Albamar 2019

Albamar 2019 es una creación de Bodegas Albamar, situada en Cambados, justo en el centro de las Rías Baixas, y con la mayoría de sus viñedos a orillas de la desembocadura del Río Umia, en plena Ría de Arousa.

Se elabora con uvas albariño escogidas de cepas de 25 años de antigüedad plantadas en suelos mayoritariamente arenosos próximos al mar. Es un vino de excelente estructura y complejidad aromática, con los inconfundibles recuerdos de fruta, cítricos, flores blancas y la marcada mineralidad y sanilidad que sustenta habitualmente a la uva albariño cultivada junto al mar. En boca es fresco, amplio y profundo. Insuperable con un buen centollo o unos percebes.

Precio: 12,00€.

Martín Códax 2019

Hablar de Martín Códax es hacerlo de una de las bodegas más ilustres elaboradoras de vinos albariño de toda Galicia. Su vino Martín Códax es probablemente uno de los más reputados y conocidos de Galicia y, por supuesto, sinónimo de buen albariño.

Tanto el nombre de la bodega, -Martín Códax-, como el del vino, es un homenaje a uno de los trovadores más importantes del medievo gallego.

De color amarillo pajizo con reflejos limón, es limpio, brillante y muestra una ligera burbuja que prueba su juventud. En nariz destacan las notas florales tipo mimosa, jazmín, etc., la fruta cítrica, -naranja, pomelo-, y la fruta de pulpa blanca como la manzana y la pera.

Presenta una boca envolvente, con una acidez bien integrada y larga. Con unas almejas de Carril o unos erizos de mar, recién abiertos, y con unas gotas de lima, el éxito está asegurado.

Precio: 10,50€.

Lusco 2019

Bodegas Pazos de Lusco, en Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, produce varios vinos con la uva albariño como enseña. Son elaboraciones refinadas como el Lusco 2019, que se produce con uvas albariño vendimiadas a mano, racimo a racimo, para desechar aquellos frutos que no estén en buen estado.

De tonalidad pajiza, tiene aromas que nos trasladan a las frutas blancas como el melón, la pera y a cítricos como el limón, con recuerdos a frutos secos tostados como la avellana y las nueces de macadamia, y un cierto deje a hinojo con notas florales. Posee un paladar untuoso, equilibrado y redondo, sin aristas y una excelente acidez.

Es apto para ser degustado junto a un buen queso de tetilla gallego o una bandeja de percebes frescos recién cocidos, preferiblemente, de la Costa da Morte.

Precio: 14,00€.

Paco & Lola Prime 2017

Paco & Lola es una joven bodega fundada en el 2005 que dispone de 220 hectáreas de viñedo en la subzona del Val do Salnés, en la comarca costera de la provincia de Pontevedra, entre la ría de Arousa y la de Pontevedra. Allí elaboran destacables vinos albariño, entre ellos, el vanguardista Paco & Lola Prime 2017.

De tonalidad amarilla pajiza, limpio y brillante, posee una nariz afrutada con recuerdos a melocotón y a pera muy madura, con un toque a fruta escarchada y un sutil punto a cítricos maduros.

En boca se desarrolla con voluptuosidad y untuosidad, resaltando su adecuada acidez y un retrogusto con empuje balsámico y final cítrico. Se puede acompañar con todo tipo de pescados y mariscos, pero con un buen surtido de makis, nigiris y sashimis recién preparados, resulta muy sofisticado.

Precio: 15,00€.

Pazo As Barreiras Edición Especial 2017

El vino albariño más personal y distintivo que produce la bodega Pazo As Barreiras, situada en la parte alta de Salvaterra de Miño, y propiedad del grupo vitivinícola Bodegas Villanueva, es Pazo As Barreiras Edición Especial, en este caso, en su cosecha del año 2017.

De color amarillo pajizo con iridiscencias verdosas, muestra en nariz su marcada complejidad aromática en la que priman los toques a hierba recién cortada y a fruta madura como el plátano, la manzana golden y los melocotones.

En boca fluye con elegancia y equilibrio, mostrando suavidad, untuosidad, frescura y persistencia, junto a una acidez bien integrada y un amargor final armonioso. Maridándolo con un arroz meloso con calamares y gambas, o con unas porciones de queso de vaca Arzúa-Ullóa de leche cruda, resulta una experiencia memorable.

Precio: 18.15€.

Nora 2019

Junto al río Miño, Bodegas Viña Nora, fundada en 1988, y emplazada en As Neves, en la comarca vitícola del Condado do Tea, dentro de la D.O. Rías Baixas, dispone de 16 hectáreas de viñedos en propiedad plantados en terrazas que miran desafiantes los desfiladeros del río Miño, y cuya orografía extrema hace que cada cosecha se tenga que hacer irremediablemente de forma manual.

De tal manera nace cada año, el vino Nora, un monovarietal de uva albariño de coloración amarillo pajizo con reflejos verdosos y aromas muy sutiles con recuerdos a manzanas, cítricos albaricoques, melocotones y un fondo de flores blancas.

Al degustarlo produce una agradable frescura y se aprecia enseguida su estupenda acidez, con un final largo muy cremoso y persistente, con un punto cítrico. Un vino para tomar como copa, o para disfrutarlo con unos mejillones al vapor o unas vieiras.

Precio: 11,20€.

Pazo Das Bruxas 2018

Familia Torres elabora, dentro de la D.O. Rías Baixas, el vino Pazo Das Bruxas 2018, con uvas albariño de la zona de de O’Rosal y de Salnés. En estas dos áreas de producción existe un clima marcadamente atlántico gracias a su cercanía al océano.

2018 fue un año venturoso en el que las lluvias se concentraron principalmente durante el invierno, con un posterior verano seco, lo que confirió al vino Pazo Das Bruxas su interesante apostura y significadas cualidades organolépticas.

De color dorado pálido, desprende finos aromas florales y cítricas con un fondo que recuerda a la confitura de membrillo. En boca es seductor, intenso, sabroso y agradable, con una acidez muy ajustada y recuerdos florales. Un vino irresistible si se toma con unos camarones gallegos de O Grove, o con unas zamburiñas de las Rías Gallegas.

Precio: 11,10€.