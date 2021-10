Estos son los mejores vinos catalanes del 2021

No ha sido fácil decidir cuáles han sido los mejores vinos del año, distinguidos por los premios Vinari, otorgados por el diario digital especializado Vadevi. Se inscribieron 850 vinos, de los cuales un jurado probó a ciegas más de 200 referencias que llegaron a la fase final en el Celler de Rubí.

Los grandes ganadores

El Purgatori 2017 de DO Costers del Segre de Familia Torres consiguió la máxima distinción en los premios Vinari al ser reconocido como el Mejor Vino Catalán del año 2021.

Se trata de un coupage de cariñena, garnacha tinta y syrah, de la finca del Mas de l’Aranyó, conocida como la finca de los Desterrados porque allí se enviaban a monjes díscolos de Montserrat a hacer penitencia trabajando la tierra.

Leer más: Seis grandes vinos Costers del Segre para disfrutar

Fue el segundo premio para Purgatori, que también se había llevado el Vinari Gran Oro en la categoría de vinos tintos de guarda.

El Purgatori 2017 de Familia Torres se alzó con el premio mayor como Mejor Vino Catalán de 2021

En la categoría de vinos blancos con crianza, el Gran Oro ha sido para Dosterras Blanc de Negres 2019 del Celler Dosterras (DO Montsant), mientras que el mejor tinto con crianza ha correspondido a Tocat de l’Ala 2018. de la bodega del mismo nombre, de la DO Empordà.

El enólogo de Purgatori recibiendo su premio, en presencia de Ester Bachs. Foto Jordi Play

Los espumosos que han triunfado

El otro gran galardón de la noche era el reconocimiento como Mejor Espumoso 2021, que le correspondió al Carles Andreu Brut Nature 2017 de Celler Carles Andreu (DO Cava), elaborado con macabeo y parellada.

Este es un espumoso que nace en la Conca de Barberà que ha visto la luz después de una crianza de 48 meses. Los Vinari Gran Oro de espumosos de entre 30 y 60 meses de crianza correspondieron respectivamente al mismo Carles Andreu Brut Nature 2017 (DO Cava) y al Mas Candí Indomable 2014 de Bodega Mas Candí (Corpinnat).

Número de magia del Mag Lari durante los premios. Foto: Jordi Play

En tanto el Vinari Gran Oro en la categoría de espumoso de 18-30 meses ha sido para el Summum Lacrima Baccus Brut Nature Reserva 2018 (DO Cava), producido por Mont Marçal Vinícola, en el Penedès.

En cuanto al Vinari Gran Oro en la categoría de espumosos rosados se lo ha llevado Castell d’Or Brut Rosat (DO Cava) de la bodega del mismo nombre en el Penedès. Finalmente, el Vinari Gran Or de Vino Dulce, Rancio o de Postres fue otorgado al Puig de las Guillas 2012 del Grupo Oliveda (DO Empordà).

La recuperación tras los desastres naturales

La gala realizada en Vilafranca del Penedès también sirvió para recordar momentos muy duros por el cambio climático, como el desbordamiento del río Francolí que arrasó la Bodega René Masdéu, en la Conca de Barberà, rehecha gracias a la solidaridad de vecinos y clientes y a la venta de los vinos recuperados de la riada, llamados vinos de barro.

Premio a la mejor etiqueta a Celler de Capçanes. Foto: Jordi Play

El presidente de Familia Torres, Miguel Agustín Torres, fue galardonado con el premio a la trayectoria profesional

Otra historia de destrucción y renacimiento la había protagonizado el Celler Vall-Llach de Porrera, cuyo techo se hundió por la nieve en el mes de enero.

Premio a la trayectoria profesional

Los Vinari 2021 han otorgado también el Premio a la trayectoria profesional en el mundo del vino a Miguel A. Torres, presidente y cuarta generación de Familia Torres, por ser, según el jurado, un visionario por su implicación y liderazgo en nuevos métodos para combatir el cambio climático.

Premio a la Trayectoria Profesional de Miguel A. torres, presidente de Familia Torres por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático./ Jordi Play

«A nadie se le escapa que estos fenómenos son avisos muy serios del cambio climático» dijo en su discurso.

“No soy feliz con lo que está pasando con el clima. Esto no son accidentes o cosas que pasan de vez en cuando; es un fenómeno gravísimo que tenemos como sociedad y todos tenemos que hacer algo para ayudar a frenarlo. Tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que reducir las emisiones. Cada uno. Tomémonos este tema en serio. Es el futuro de las viñas”, remarcó.