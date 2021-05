Dos vinos californianos con espíritu gallego y mediterráneo

Cuando Marimar Torres decidió establecerse en los EEUU y soñaba con crear vinos en Sonoma, el paradigma de los grandes vinos de California, sabía que construiría una bodega inspirada en la masía catalana.

Esta experta, cuarta generación de la familia bodeguera Torres, diseñó un proyecto para elaborar vinos californianos que fueran capaces de fusionar las culturas vitivinícolas californiana y mediterránea.

Luego vendrían uvas de otras tierras y otros climas, como albariño y godello, y acabó triunfando en su propósito.

Marimar Torres llega ahora con dos vinos: un veterano a pesar de su juventud, el albariño que ya posee una madurez de caballo ganador, y un Rosaleda Rosé Pinot Noir, del Mediterráneo aunque con la mirada puesta en los vinos provenzales.

Dama del vino

La barcelonesa Marimar Torres, con estudios en Esade y Stanford Business School, es vicepresidenta de Familia Torres.

Instalada en San Francisco, en 1986 y 1988 plantó las primeras cepas de chardonnay y pinot noir. Sus dos viñedos fueron bautizados como Don Miguel y Doña Margarita en honor a sus padres.

El primero está en Russian River Valley, a 15 kilómetros del Pacífico, y el segundo en Sonoma Coast, a cinco kilómetros más cerca del océano. Su primer chardonnay de la añada 1989 saldría al mercado en 1991.

Gran gastrónoma, es autora de dos libros de cocina: The Spanish Table: The Cuisines & Wines of Spain, publicado en 1986 para dar a conocer en EEUU la riqueza de la gastronomía española; y The Catalan Country Kitchen, salió a la luz en EEUU en 1992, coincidiendo con los JJOO de Barcelona y con la construcción de su bodega al estilo de una masía catalana.

De España a California

En la actualidad los vinos que ofrece Marimar Estate son Rosaleda Rosé of Pinot Noir, Albariño, Acero Chardonnay, La Masía Chardonnay, La Masía Pinot Noir, Mas Cavalls Pinot Noir y Cristina Pinot Noir.

Bodegas de Marimar Estate en Sonoma. Fotos Marimar Estate

A partir de 2004 la bodega empezó a cultivar variedades procedentes de España como las albariño, tempranillo y godello (que sigue en proceso de experimentación), y más recientemente está trabajando con variedades ancestrales catalanas recuperadas por Familia Torres, a las que está adaptando a nuevos climas y tierras.

La uva albariño

Los monovarietales blancos albariños son vinos con una buena graduación alcohólica, acidez, potencial aromático afrutado y matices florales.

Un ilustre gallego de Mondoñedo, Álvaro Cunqueiro, explicaba que según las leyendas la variedad albariño fue llevada a Galicia por los monjes de Citeux (cistercienses), de la Côte d’Or, en Borgoña.

Los monjes, que al parecer también eran peregrinos fueron plantando viñedos en los valles del Camino de Santiago, pero que no arraigaron hasta llegar a tierras galaicas.

Pero cabe recordar que esta variedad es una uva gallega arraigada a suelo y climas atlánticos y que es casi imposible que funcione en tierras y climas diferentes al de Galicia.

Adaptación a otras tierras

Marimar escogió la cepa albariño ya que consideró que el clima gallego tenía semejanzas con el espacio californiano donde se alzaban sus viñas y la variedad podría adaptarse bien.

Green Valley, un espacio frío con viñedos que se encuentran a sólo 15 kilómetros del mar y que están sometidos a una importante influencia de los vientos y de las nieblas procedentes del Océano Pacífico, está enclavado dentro del Russian River Valley, -equivalente a una denominación de origen-, en Sonoma, California.

Su microclima ha resultado igualmente óptimo que para el albariño, los chardonnay, pinot negro y tempranillo.

Su mayor sorpresa fue descubrir que en el viñedo Doña Margarita, más gallego por su cercanía al mar, no terminaba de madurar, por lo que tuvo que replantarla en el viñedo Don Miguel.

“Primero lo plantamos en nuestro viñedo de Sonoma Coast, cuyo clima resultaba demasiado frío para madurar incluso una variedad de clima frío como esta. Después de cuatro años renunciamos e injertamos los brotes de esas cepas en nuestro Viñedo Don Miguel en el Russian River Valley, algo más cálido. ¡Y estamos entusiasmados de ver cómo está prosperando!”, dijo. De esta manera pudo elaborar la primera añada en 2010.

Una apuesta que salió bien

Es por todo ello que el éxito de una joya como es Marimar Estate Albariño, un delicioso atrevimiento de Marimar Torres en su aventura californiana, supone un triunfo importante para una variedad que es una absoluta rareza en los Estados Unidos.

La arriesgada apuesta de Marimar Torres lleva ya ocho añadas dejando claro que cada vez va mejor.

De hecho cada vendimia ha superado la anterior, y cada añada son vinos más frutales y florales, alegres, frescos con más mineralidad y presencia de piedras húmedas y brisas marinas.

Ahora en España

La añada albariño del 2018 ya se puede disfrutar en España como el primer vino rosado que elabora en California.

Se trata de Rosaleda, un delicado pinot noir que evoca las notas florales que despliega en copa.

De producción muy limitada, este vino llegó a España con la añada 2018. Como todos los vinos de Marimar posee una extremada finura y elegancia.

Ha sido elaborado con delicadeza y presenta un rosado pálido, muy atractivo, con aromas de fresas silvestres maduras, una buena acidez y mineralidad. Y en cuanto a sabores, la fruta se mezcla con notas florales de pétalos de rosa.