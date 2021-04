Las bodegas españolas se coronan (una vez más) entre las mejores del mundo

Lo han vuelto a conseguir: Familia Torres es la marca de vino más admirada del mundo según el ranking publicado por la revista de referencia Drinks International.

El listado The World’s Most Admired Wine Brands 2021 es confeccionado por más de 200 expertos mundiales de prestigio del vino, entre sumilleres, bodegueros, periodistas, comerciales y empresarios de restauración, entre otros expertos.

La bodega familiar del Penedès que cumple su 150 aniversario es líder histórica de esta competición, pues ha conseguido la primera posición cinco veces de las 11 ediciones de este prestigioso ranking mundial, y sigue encabezando también la lista homóloga europea (The Most Admired Wine Brand in Europe).

El editor de Drinks International, Martin Green, afirma que este ranking “pone el foco en los productores más icónicos, emocionantes e innovadores del mundo”.

“Ganar un lugar en esta prestigiosa lista es un gran logro. Hay miles de marcas de vino que compiten por captar la atención en todo el mundo, pero solo 50 marcas de prestigio han conseguido entrar en el ranking”, agrega.

Presencia española

Esta no es la única bodega española que tiene presencia en este ranking. En el tercer lugar se encuentra la mítica Vega Sicilia, fundada en 1864, una leyenda del vino español en el mundo, ubicada en Ribera del Duero y en la Rioja Alavesa.

En el octavo lugar aparece otra bodega cargada de pátina, la riojana Cvne, fundada en 1879; en el puesto 32 está Campo Viejo, una marca que popularizó el Rioja de calidad y lo hizo accesible para cualquier mesa; y en la posición 37 figura Abadal, bodegas herederas de ocho siglos de historia vinícola en el Pla de Bages y asiduas a esta lista.

Ya en el sitio 43 está Ramón Bilbao, fundada en Haro en 1924 y que lleva el nombre de un pionero, Ramón Bilbao Murga, una de las marcas de Rioja más reconocidas en el mundo; en el puesto 47 vuelve Raventós Codorníu, por “elaborar cavas de excelente calidad y soberbios vinos tranquilos”.

Codorníu ya había sido reconocida en el ranking como elaboradora de cavas en 2017 y 2018, pero ahora vuelve a la lista como grupo. Y en la posición 50 se encuentra la centenaria bodega La Rioja Alta.

Referente internacional

La consideración de Familia Torres como la primera bodega del mundo por parte del jurado, es destacada por la revista británica que considera a la compañía como «un referente indiscutible a nivel internacional” debido a que “sigue elaborando una gama de vinos de calidad a diferentes niveles, combinando lo mejor de la tradición y modernidad”.

Los criterios seguidos para elaborar el ranking de Drinks International reflejan estos conceptos: los vinos deben ser de calidad consistente y creciente, reflejar su región o país de origen, responder a las necesidades y gustos de su público objetivo, tener una exitosa distribución y packaging, y el vino ha de representar un gran atractivo para un grupo demográfico de gran alcance.

Productora en toda España

Según Miguel Torres Maczassek, director general y miembro de la quinta generación de Familia Torres: «Este es un gran reconocimiento para nuestra familia y todo el equipo. Haber sido elegidos la marca de vino más admirada del mundo por quinta vez en 11 años nos llena de orgullo y satisfacción”.

Familia Torres produce vinos en Cataluña, en las regiones del Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre, y cuenta también con viñedos y bodegas en las principales zonas vinícolas españolas como Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas.

Hitos alcanzados

Drinks International glosa también algunos de los hitos de Familia Torres en el 2020, como el 150 aniversario de la bodega y la lucha contra la emergencia climática.

En este sentido, transformará en cinco años más de 500 hectáreas de sus viñedos ecológicos y se compromete con la viticultura regenerativa para combatir el cambio climático.

V. Ancestrals

El ranking de Drinks International tiene presente los reconocimientos a sus vinos, como Mas de la Rosa 2017, Grans Muralles 2016 y Reserva Real 2016 y Viña Sol 2019, entre los mejores vinos del año según Decanter.

También destacan la mención de Torres Brandy como Marca de brandy preferida por los mejores bares del mundo y que su bodega del Penedès ofrezca una de las mejores experiencias enoturísticas del mundo.