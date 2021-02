El nuevo cava de Kylie Minogue tiene acento catalán

Cada vez más celebridades se lanzan al mundo de los vinos. Hemos conocido el caso de de Cameron Diaz y su alianza con una bodega del Penedès y la sociedad de Angelina Jolie y Brad Pitt para lanzar un champagne premium. Y ahora es el turno de Kylie Minogue.

La cantante, bailarina y productora australiana, recordada por éxitos como Can’t Get Out of my Head o Locomotion, acordó con la bodega catalana Vilarnau producir un exclusivo cava con su firma.

Celebridades y bodegas

Lo que tienen en común las apuestas de Diaz, Jolie+Pitt y Minogue es la voluntad de dar su nombre a grandes vinos y para eso han dedicado tiempo, dinero y expertos para descubrir y llegar a bodegas europeas que les ofrecen garantía de lo que buscan: exquisitez.

Infografía Jordi Català

En el caso de la estrella australiana ha confiado en unas bodegas como las Vilarnau, que cuentan con una larga tradición de reconocimientos y galardones mundiales, cuyos cavas vienen garantizados con la certificación medioambiental Wineries for Climate Protection.

Su producción se vuelca en dos líneas maestras: la elaboración ecológica de sus vinos y cavas, y la protección del entorno natural que rodea sus elegantes instalaciones de diseño y sus viñedos 100% ecológicos, cerca de Sant Sadurní d’Anoia.

El alma mater de la casa y también gerente y enólogo Damià Deas, dijo «es magnífico que Kylie Minogue haya elegido un cava para representar a los vinos espumosos dentro de su gama y, más aún, que haya seleccionado un cava especial de nuestra bodega de Sant Sadurní d´Anoia, tan galardonada, para elaborarlo en exclusiva”.

Kylie Minogue, en una foto de su perfil de Instagram.

Las razones de la decisión

Deàs, también presidente del Instituto del Cava, aseguró “es la singularidad de Vilarnau la que ha motivado esta elección”.

“La propia cava, sus enólogos y este magnífico producto ecológico han sido los factores clave en su decisión. Nos sentimos orgullosos de haber trabajado con una estrella internacional tan conocida como ella y su equipo en la confección del coupage final”, agregó

Sin duda que en la decisión de Minogue ha pesado la experiencia de Vilarnau en crear cavas singulares de larga crianza, su respeto por el medio ambiente, ecología y sostenibilidad y el vínculo con Barcelona y su estética modernista, que Vilarnau presenta en sus etiquetas.

Actuación de Kylie Minogue. Foto Wikipedia

De hecho Minogue en varias ocasiones dijo que se sentía “muy enamorada” de la capital catalana.

Cómo es el cava Kylie

Kylie, el cava de Kylie Minogue ya sea ha puesto a la venta en Reino Unido. Se trata del sexto producto de la colección que está creando la cantante con vinos de diferentes orígenes pero de gran calidad.

Actualmente su catálogo cuenta con un provence rosé, un merlot, un sauvignon blanc y un premiado chardonnay.

Este Organic Brut Reserva, obra de Damià Deas y de Eva Plazas presenta un 11,5% de volumen de alcohol, y nace del cupaje más clásico en cualquier espumoso del Penedès: macabeu (50%), parellada (35%) y xarel·lo (15%), con una crianza de 15 meses.

Infografía Jordi Català

Aconsejado para vegetarianos y veganos, en su nota de cata señala que tiene “brillantes aromas de manzana fresca y flor, y que en boca transmite una sensación equilibrada y refrescante con pronunciados sabores a bollería y una fina textura de mousse”.

Además puede tener una guarda de tres años, lo que es muy importante para un cava de esta edad.

Tradición y modernidad

Vilarnau es una bodega artesanal con una piel e inspiración vanguardistas, donde tradición y modernidad se fusionan en armonía.

Infografía Jordi Català

Gracias al diseño del arquitecto Luis González y la decoración del interiorista Antonio Miró, Vilarnau cuenta con unas instalaciones que fusionan paisaje y microclima y reúne muchas de las características que hacen del Penedès una tierra tan especial. De hecho la compañía es también un importante centro de enoturismo.

El nombre del cava y de la marca hace referencia al antiguo Domus (casa románica fortificada de los Vila Arnau).

Eva Plazas, Damià Deas de Vilarnau y el chef Romain Fornell. Foto Vilarnau

Esta cava nace de viñedos plantados en los mismos terrenos en los que los primeros propietarios del Domvs cultivaban sus vides en el siglo XII.

Vilarnau elabora una gama clásica de cavas premium y otra gama de autor, y ofrece producciones limitadas de alta calidad, avalada por premios y reconocimientos nacionales e internacionales.