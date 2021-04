Grandes vinos para viajar por 10 DO de España

La lista de los 100 mejores vinos del año, que cada año elabora la revista especializada Wine Spector, ha colocado al Juan Gil Etiqueta Azul (DOP Jumilla, de uva Monastrell) en el puesto 38 entre los vinos destacados del 2020.

Elaborado por Viñas Familia Gil | Gil Family States, esta bodega de Murcia fue distinguida por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) al elegir al Juan Gil Etiqueta Plata entre los tres primeros vinos tintos a partir de 700 marcas.

Una bodega centenaria

Viñas Familia Gil | Gil Family States nació en 1916 de la mano de su fundador Juan Gil Jiménez que decidió en Jumilla (Murcia) cultivar vides y abrir su primera bodega. Desde entonces la compañía lleva más de 100 años apostando por viñedos autóctonos, invirtiendo en zonas vitivinícolas minoritarias y contando, hoy por hoy, con 1.800 hectáreas de viñedos en toda España.

Descubrir los vinos de Viñas Familia Gil es realizar un viaje por diversas regiones de la cultura vitivinícola española

El grupo bodeguero centenario, ahora al frente de la cuarta generación familiar, agrupa 11 bodegas en diez denominaciones de origen.

Ellas son Bodegas Juan Gil, Bodegas El Nido, Bodegas Ateca, Bodegas Atalaya, Bodegas Shaya, Lagar da Condesa, Can Blau, Licorella Vins, Bodegas Tridente, Bodegas Morca y Rosario Vera, un racimo de compañías con más de 1.800 hectáreas de viñedo en propiedad.

Descubrir sus vinos es realizar un viaje por diversas zonas de la geografía española, excelentes representantes de las DO donde se producen.

Juan Gil Etiqueta Azul – DOP Jumilla

Los expertos de Wine Spectator afirman que el Juan Gil Etiqueta Azul es un “tinto concentrado y muy sabroso que ofrece aromas a terruño, té negro y tabaco envolviendo los marcados sabores a grosellas y moras”.

La publicación describe que cuenta con taninos vigorosos, pero bien integrados gracias a su deliciosa acidez. “Denso, equilibrado y expresivo. Su calidad es óptima para beber desde ahora hasta 2032”.

Juan Gil Etiqueta Plata – DOP Jumilla

Se elabora con uvas de la variedad monastrell, de viejos viñedos, sobre suelos muy calizos y pedregosos. Su producción es muy limitada.

Bartolomé Abellán. Foto: Bodegas San Gil

Tiene un intenso rojo picota, aromas de fruta madura y un largo y especiado final, con recuerdos del tostado de la madera francesa en que ha envejecido.

Atalaya Del Camino – DOP Almansa

Atalaya del Camino transmite las esencias de un paisaje a más de 700 metros sobre el nivel del mar, entre el Mediterráneo y la presencia de La Mancha.

Aquí prosperan las garnacha tintorera y monastrell, frescura de fruta y flores, y complejidad en cupaje.

Can Blau – DO Montsant

Can Blau surge de la intensidad de los tintos del Priorat, comarca en donde la DO Montsant comparte presencia vitivinícola con su vecina DO Priorat, donde se manifiesta en la explosión de uvas excelentes.

De los valles de arcilla, brilla la tanínica cariñena; de los abruptos perfiles calizos, la sabrosa syrah; y de la licorella, suelo eterno del Priorat, la triunfante garnacha.

Rosario Vera – DOC Rioja

En el corazón de la Rioja Alavesa nace el proyecto más querido de la familia Gil.

Rosario Vera es un homenaje a la confundadora del sello familiar, hace más de cien años.

Muestra de los vinos Atalata. Foto: Bodegas San Gil

Sus tempranillos tentadores son un gran abrazo de hijos y nietos a la mujer que lo inició todo y luchó contra viento y marea por su tierra y su familia.

Shaya-DO Rueda

Shaya es un verdejo experiencia 100×100 de sorprendentes aromas minerales y equilibrada acidez. Uvas de viñas añosas, de suelos de arena y cantos rodados en el centro de Castilla y León.

Exterior de las instalaciones de las instalaciones. Foto: Bodegas San Gil

El Tridente – DO Tierras de Castilla y León

Los vinos de la bodega El Tridente provienen de unas tierras que acarician duro a las uvas, con vientos gélidos en invierno y tórridos bochornos en los estíos.

Sobre áridos suelos de grava crecen el tempranillo y las variedades autóctonas tinta de Toro y prieto picudo.

Bodega Lagar da Condesa – DO Rías Baixas

El mago de la literatura argentina, Julio Cortázar, escribió que su intención era regresar a las Rías Baixas a «arborizar esta tierra de lírica galaica, de peregrinos, piedras ancestrales y aguas termales”.

La familia Gil posa junto a sus viñedos. Foto: Bodegas San Gil

La bodega Lagar da Condesa recurre a ancianas cepas de albariño que producen el blanco más dorado, que brota de suelo arenoso y granítico, pero porosas por las frecuentes lluvias.

Bodega Ateca – DO Calatayud

Es una seducción de la garnacha, presentada como “la madre de todas las variedades, dura, tenaz, resistente y aragonesa”.

Sus vinos de sabores afrutados se mezclan en la copa con una danza de parejas florales y balsámicas.

Recogida de uvas en las bodegas de Calatayud. Foto: Bodegas San Gil

Las vides crecen en suelos de pizarra que escalan las laderas de los montes de Ateca.

Bodega El Nido-DOP Jumilla

Sabor perdurable que tienta a la boca para quedarse en la memoria.

Tierras altas de Jumilla, raíces que horadan suelos de piedra, para superar las calizas y el final casi arenoso.

Cepas en pendiente y casi nunca regaladas por la lluvia. Inagotables frutos de sabores intensos que tanto deben a la pericia del tiempo.

Morca-DO Campo de Borja

En estas tierras calizas la garnacha es la que manda. Cada uva resiste a los vientos del moncayo, a los cambiantes climas y a la sed permanente de los suelos.

Los hombres de Iglesia que extendieron vides por las faldas del Moncayo legaron vinos más que intensos y afrutados.