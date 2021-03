Seis rosados fermentados en barrica para empezar la primavera con buen pie

El vino rosado, cada vez más demandado por los consumidores, se elabora en la totalidad de las denominaciones de origen españolas. Pero son muy pocas las bodegas de nuestro país que, a día de hoy, hacen una apuesta por la opción de fermentar sus rosados en barricas de roble.

De la misma forma que los vinos blancos fermentados en barrica cuentan cada vez con más adeptos, los vinos rosados comienzan a seguir su estela y, poco a poco, los vemos en los portfolios de algunas bodegas de nuestro país.

La fermentación y maduración en barricas de roble del vino rosado le confiere fundamentalmente textura, untuosidad, estructura, ciertos aromas y agradables avainillados y tostados. También una apreciable complejidad, junto a unas gratas sensaciones en boca. Los aromas y sabores del vino rosado ​​fermentado barrica suelen ser, en líneas generales, más profundos y sustanciales.

Chivite Las Fincas Rosado Fermentado en Barrica 2019, Livius Rosado Fermentado en Barrica 2018, Impromptu Rosé 2020, Dido Rosat 2018, Alma Tobía Único Rosado 2019 Fermentado de Barrica y Perlarena 2019 son una buena muestra de algunos de los mejores vinos rosados fermentados en barrica que actualmente se elaboran en España.

Chivite Las Fincas Rosado Fermentado en Barrica

Acogido a la Indicación Geográfica Protegida 3 Riberas, Chivite Las Fincas Rosado Fermentado en Barrica 2019 lo elabora J. Chivite Family Estates, con la colaboración del gran cocinero donostiarra Juan Mari Arzak. Para ello, utilizan uvas de la variedad garnacha procedentes de Finca Lagardeta, ubicada en Tierra Estella, a 45 kilómetros de Pamplona.

Se trata de un vino rosado exclusivo, de producción limitada y numerada. Recién vendimiada la uva y trasladada a bodega, se somete a un ligerísimo estrujado y a una corta maceración, lo que permite extraer un mosto flor perfecto. De la añada 2019 sólo se han elaborado 2.130 botellas de 75 cl. y 183 mágnum de 150 cl.

De color rosa salmón muy pálido, despliega en nariz una compleja y elegante paleta aromática, que va desde la fruta blanca (melocotón), cítricos y flores blancas, a notas tostadas y especiadas. En boca es graso, posee excelente acidez y gran persistencia. Un vino tan gastronómico y envolvente, casa con holgura con un tartar de salmón o con una sopa de pescado y marisco. Precio: 24,90€.

Livius Rosado Fermentado en Barrica 2018

Como homenaje a Titus Livius, historiador de la antigua Roma, Bodegas Alvia, en la localidad riojana de Ventosa, denomina a sus vinos de alta gama Livius. Entre ellos, luce por su brillantez, Livius Rosado Fermentado en Barrica 2018.

Es un vino elaborado con garnacha procedente de cepas viejas de más de 80 años, de producción muy limitada, pues son alrededor de 1.500 botellas añada. Además, no se produce todos los años, tan sólo cuando se observa que una añada puede ser excepcional, de hecho, la última fue en 2015.

Fermentado en barrica nueva de roble francés, y con una crianza de 4 meses, presenta una delicada, intensa y significada tonalidad frambuesa. Sus aromas son muy complejos, afrutados, con toques dulces a gominolas, toffe, y un punto mineral En boca es untuoso, voluminoso, redondo y nuestra una excelente acidez. Su postgusto es mineral y sumamente agradable. Óptimo acompanñado platos de la gastronomía italiana como los bucatini all´amatriciana o unos penne rigate all’allabiata. Precio: 30,00€.

Impromptu Rosé 2020

En la localidad valenciana de Requena, zona de clima continental pero con una gran influencia mediterránea, Bodegas Hispano Suizas produce su Impromptu Rosé 2020, un llamativo y redondo rosado fermentado en barrica. Se elabora íntegramente con uvas pinot noir procedentes de sus viñedos con suelos calizo-arcillosos.

Tan sólo se fermenta en barricas nuevas de roble americano de 400 litros la parte limpia del mosto y, una vez finalizado el proceso, se mantiene sobre lías hasta su embotellamiento.

Es un rosado complejo, vibrante y muy distinguido que, gracias a su fermentación en barrica, logra una grata singularidad aromática, a la par que cuerpo y elegancia.

De delicado color oro rosa pálido, evidencia una intensidad alta de aromas que recuerdan a la fruta roja y tropical con un sutil fondo final de vainilla, fruto de su paso por barrica. En boca es intenso, untuoso, con una acidez proporcionada, apareciendo la fruta roja con un sutil toque láctico en el postgusto final. Acompaña con empaque a arroces melosos con verduras, quesos suaves y a postres como la tarta de queso o la macedonia de frutas. Precio: 21,00€.

Dido Rosat 2018

Bodega Venus la Universal es un proyecto personal de Sara Pérez y René Barbier en el municipio tarraconense de Falset, capital de la comarca de El Priorat. Allí elaboran prestigiosos vinos adscritos a la D.O. Montsant. Poseen viñedo propio en un enclave rodeado de huertos y animales. También se apoyan en los viticultores locales para producir vinos como su Dido Rosat 2018 complejo y gustoso rosado fermentado en barrica.

Para concebirlo integran diferentes uvas de la zona: garnacha tinta, macabeo, tempranillo, cariñena, garnacha blanca y garnacha gris. Después de prensar todas las variedades a la vez, fermenta en barrica vieja de más de 10 años durante 6 meses, con una posterior crianza en fudre -tonel de madera ubicado de forma horizontal, cuyo fondo suele ser redondo y cilíndrico-, de 4.000 litros de más de 50 años y, finamente en una tinaja de 3.000 litros durante 15 o 16 meses.

Posee una tonalidad color cebolla y aromas a frutas blancas, limpio y agradablemente fresco. En boca las garnachas inundan golosamente el paladar, proporcionando volumen y complejidad. Su final es largo y sabroso. Excelente con fiambres especiados y quesos cremosos. Precio: 17,80€.

Alma Tobía Único Rosado 2019 Fermentado de Barrica

Regresamos nuevamente a La Rioja, concretamente a San Asensio, para conocer de primera mano uno de los grandes rosados fermentados en barrica de España que, por otra parte, fue el primero de nuestro país. Se trata del vino Alma Tobía Único Rosado 2019 Fermentado en Barrica, elaborado elaborado con uvas tempranillo y maturana tinta por Bodegas Tobía.

En su elaboración, una vez conseguido el mosto limpio, se procede a una suave fermentación, a temperatura controlada en barricas nuevas de roble francés con tostado medio-ligero. Su crianza requiere un removido periódico de las lías durante 5 meses en las mismas barricas.

Tiene un intenso color rosa frambuesa muy brillante. Original, potente, profundo y sutil, con aromas florales y frutales como frambuesas fresas y grosellas, proyectadas con notas de finas hierbas aromáticas (menta y eucaliptus), sobre un fondo de ahumados, tostados y café. Equilibrado, refrescante y con una gran redondez en boca, destaca por su enorme frescura, volumen, untuosidad y sensación envolvente. Gran persistencia y una sutil nota amarga muy elegante. Conjunta muy bien con la cocina especiada del sudeste asiático y con todo tipo de mariscos cocidos o a la plancha. Precio: 33,00€.

Perlarena 2019

La Bodega Dominio del Bendito es el sueño de Antony Terryn, un francés amante del mundo del vino que en el 2003 se estableció en Toro, en Zamora. Allí encontró una vida, y viñedos con cepas viejas, que hicieron realidad un proyecto enológico que tiene como base y esencia, la elaboración de vinos con personalidad que reflejan el terroir en el que nacen.

Así surge Perlarena 2019, un rosado fermentado en barrica, inspirado en Provenza, que no cuenta con el aval de la denominación de origen Toro, porque Terryn emplea en su elaboración uvas no aceptadas en la D.O. Perlarena 2019 se concibe con uvas tinta de toro, syrah y verdejo, procedentes de viñedos localizados en antiguas laderas formadas por el río Duero.

De color salmón pálido, posee una nariz compleja, con aromas a mandarina y frambuesa, con toques florales y minerales. Con más tiempo en botella, gana en intensidad y tiene recuerdos anisados y a hinojo. En boca resulta intenso, firme, fresco, persistente y picante, con un final un tanto salino y una refrescante acidez natural, con final largo y aromático. Con una lubina al horno con verduras, o con una sopa de wonton china, no tiene parangón. Precio: 10,50€.