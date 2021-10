Si alguien creía que el coñac es una bebida para tomarla solamente en una gran copa, en un mullido sillón junto al fuego en un club privado o una mansión, está muy equivocado.

Las grandes marcas y bodegas se adaptan a los tiempos y buscan mostrar una imagen de modernidad y desenfado, como la que hace una década está haciendo Hennessy con renombrados artistas urbanos.

La alianza entre Hennessy y Les Twins

Sin dejar de lado las colaboraciones con personalidades de otros ámbitos como el arquitecto Frank Gehry, la bodega convocó al dúo de hip hop francés Les Twins para lanzar una edición limitada de su línea Hennessy Very Special.

Las botellas de la edición Hennessy Very Special están ilustradas con imágenes del baile de Les Twins realizadas con tecnología de captura en movimiento

Les Twins forman parte del listado de artistas urbanos que colaboran con la bodega. Foto Hennessy

Quizás quienes estén fuera del universo de ese ritmo urbano no tengan muy presentes a estos artistas, pero cabe reseñar que los gemelos Laurent y Larry Bourgeois, que de adolescentes realizaban coloridas coreografías frente a las lujosas tiendas de los Campos Elíseos de París, saltaron a la fama cuando en 2008 llegaron a la final del concurso Incroyable Talent, la versión gala de Got Talent.

Otro concurso, esta vez en San Diego, disparó las visitas a un video de sus bailes con 50 millones de visualizaciones. Y de ahí, todos han sido éxitos.

Los bailarines seducidos por la moda y el coñac

Autodidactas del baile, su presencia con sus 1,96 mts de altura le abrieron las puertas del mundo de la moda. Y también de Hennesy.

Las dos botellas de la edición limitada Hennessy Very Special, Foto Hennessy

Bajo el lema ‘Move Out Loud’ la maison presenta dos botellas que representan los quebradizos pasos de los hermanos Bourgeois: Hennessy Very Special ‘Ca Blaze’ y Hennessy Very Special ‘Lil Beast’, donde la colorida ilustración de cada una representa una imagen de Laurent o Larry usando tecnología de captura en movimiento.

“La danza es una mezcla de movimientos diferentes, únicos, como la elaboración del coñac”. Larry Bourgeois

Los hermanos reconocieron que no tienen cultura del coñac. Pero no importa: “la imagen que tenemos de Hennessy es muy urbana y ha sido parte de nuestra órbita desde que empezamos a bailar, es parte de la cultura callejera y el hip hop especialmente”, dijo Laurent Bourgeois.

Quizás un punto de conexión entre esos ritmos y la tradicional elaboración del coñac sea el del movimiento.

“La danza es una mezcla de movimientos diferentes, únicos y, en el coñac, el arte de la mezcla depende de las emociones de las distintas notas y eaux-de-vies únicos. Ambos buscamos armonía, nos esforzamos en crear emoción en cada paso”, apuntó su hermano Larry.

Dos mundos que no son tan contrapuestos. Foto Hennessy

Una colaboración que se extiende a la moda

La colaboración entre la bodega y los bailarines no se limita a las bebidas de edición limitada: junto con el diseñador Stéphane Ashpool, fundador de la marca de moda francesa Pigalle Paris, Les Twins también han creado la primera colección cápsula de moda en la historia de Hennessy.

Se trata de 15 artículos de moda urbana y accesorios unisex, entre los que hay desde piezas de cuero hasta gorras y camisetas, que desde noviembre se podrán comprar en el portal HBX.com.

Los coñacs Very Special se elaboran tras una precisa selección de “las más expresivas y distintivas eaux-de-vives”, que tras varios años de maduración en barricas de roble se mezclan en la casa Hennessy.

Y al momento de probarlo, se puede degustar solo o en cócteles; en un elegante salón o en una discoteca donde suena hip hop a todo volumen.