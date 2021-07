Cuatro vinos catalanes jóvenes para descubrir este verano

Es importante tener en cuenta a premios como los Vinari porque sirven para orientar al consumidor sobre la diversidad y calidad de los proyectos vitivinícolas de proximidad, en este caso, sobre Cataluña.

Este premio a los vinos catalanes permite conocer los mejores productos jóvenes, viñas, y los proyectos y actividades enoturísticas más destacados para el verano.

Este certamen se complementa con una segunda entrega, programada para el otoño, dedicada a los vinos de más edad.

Infografía: Jordi Català

En esta ocasión se desvelan un total de 64 vinos premiados, blancos, jóvenes, rosados y espumosos jóvenes, coincidiendo con los meses de verano, que son los más óptimos para su consumo.

Veamos algunos de los premiados entre 850 muestras por el jurado, donde se encuentran importantes sumilleres como Josep Pelegrín, Anna Casabona, Jordi Martínez, o enólogos como Carles Playà, Josep A. Llaquet y Lluís Ràfols.

Gran Oro Vino Blanco Joven: LaFou Els Amelers 2020, de LaFou Bodega (DO Terra Alta)

Fou es un barranco o paso estrecho donde se abre un curso fluvial, propio de la Terra Alta.

Infografía: Jordi Català

Es allí donde en el 2007 Ramon Roqueta Segalés, de la familia Roqueta, con larga tradición en el mundo del vino, inicia su proyecto más personal.

«Con LaFou Celler perseguimos encontrar la esencia de la Terra Alta a través del cultivo de las distintas variedades de vid de la zona, de las que la garnacha, tanto tinta como blanca, son los máximos exponentes”.

LaFou Els Amelers 2020 es un monovarietal de garnacha blanca, que transmite finura, fragancia, nervio y frescura, con sies meses de crianza en barrica y procedente de viñas viejas (350-500 metros), vendimiadas maduras y de viñas jóvenes de vendimia temprana.

“El premio Vinari es un reconocimiento a la identidad y al gran trabajo que se está haciendo a la DO Terra Alta con sus garnachas”. Ramon Roqueta

Recibe el nombre de Els Amelers en honor a los numerosos almendros que conviven con las viñas.

Para Ramon Roqueta, el premio “es un reconocimiento a la identidad y al gran trabajo que se está haciendo a la DO Terra Alta con sus garnachas”.

“Es una variedad que representa muy bien al territorio y nos hace sentir especialmente orgullosos que sea este vino precisamente quién haya convencido el paladar de los catadores en una evaluación a ciegas”.

Gran Oro Vino Tinto Joven: Black 2020 de Bodega Mont Rubí (DO Penedès)

Es un fresco y afrutado vino tinto ecológico, monovarietal de garnacha, de la bodega Heretat Mont Rubí en la DO Penedès.

El Black 2020 es un tinto con un intenso color rojo púrpura y con marcadas notas de fruta. Sin duda es una sabrosa forma de iniciarse en el mundo vinícola y al mismo tiempo descubrir la fresca garnacha mediterránea.

Cuando se fundó la bodega en el 1984, en un edificio que hasta principios del siglo XX elaboró vinos y aceites que se exportaban a Cuba, se empezó a elaborar cava. «Después de algunos años y tras experimentar la batalla de precios que atravesaba el sector del cava, decidimos cambiar el rumbo en el año 2000 y apostar por un proyecto diferente: elaborar vinos tranquilos con variedades autóctonas”, dijeron en la familia Peris, propietaria de la bodega.

Infografía: Jordi Català

Así nació el Proyecto Gaintus, que permitió conseguir “unos vinos que dan a Mont Rubí su carácter único”.

El proyecto se identificó con la voluntad de recuperar la variedad sumoll, y trabajar también con garnacha, cariñena, xarel·lo, macabeo y parellada.

Gran Oro Vino Rosado Joven: Masía Freyé Syrah Sumoll 2020, Vallformosa (DO Penedès)

Este Freyé Rosado 2020, vino rosado del Penedés, multipremiado, se presenta de verano, afrutado, exótico y goloso.

Su autoría corresponde a Vallformosa, que ha elaborado este vino con racimos de syrah y sumoll.

Esta es una bodega familiar gestionada por la quinta generación de los Domènech, cuyo origen se sitúa en 1865 en Vilobí del Penedés.

Infografía: Jordi Català

Actualmente cuenta con varias bodegas propias de vinos y cavas bajo cuatro denominaciones de origen españolas (Penedès, Cava, Cataluña y Rioja), además de contar con vinos de Argentina.

Vallformosa, marca que acaba de recoger tres oros, se distingue por tener más de un tercio de plantilla femenina

El Freyé, propone aromas de fruta confitada y pétalos de rosa intensos, junto a notas tropicales como el mango y especias como la pimienta rosa.

Vallformosa, marca que acaba de recoger tres oros, se distingue por tener más de un tercio de plantilla femenina y auténtica paridad en los cargos de responsabilidad: casi un 50% de los puestos directivos de la empresa están ocupados por mujeres, empezando por Marta Vidal, directora general de Vallformosa desde 2017.

Gran Oro Espumoso Joven: Honor Cava Brut Ecológic 2019, Bodega Jan Vidal (DO Cava)

Es un cava de hasta 18 meses de crianza, que ofrece la tradición, cultura y elegancia que definen la marca Honor by Jan Vidal.

El Celler Jan Vidal, una bodega que se enorgullece de su larga historia familiar en la elaboración de vinos, se fundó en 1970 y produce una selección de cavas y vinos finos con la filosofía de ofrecer productos con elegancia y cultura.

Los viñedos de Jan Vidal se encuentran en el centro del Baix Penedès, situados a pocos metros sobre el nivel del mar.

Infografía: Jordi Català

Los suelos calcáreos producen cavas como El Honor Cava Brut Ecologic, muy aromáticos, frescos y con un sabor muy marcado. Las cualidades más tradicionales de las uvas xarel-lo, macabeo y parellada le otorgan equilibrio, lo hacen afrutado con burbujas finas y persistentes, como es el propio cava a pesar de su juventud.

Otros ganadores

Hay hasta 17 vinos más que se recomiendan para este verano con la categoría de Vinari de Oro y muchos más en la Vinari de Plata, más los premios al enoturismo y a las actividades enoturísticas.

Ramon Roqueta, alma de LaFou Celler recibe su Vinari Gran Oro por Els Amelers 2020

Las medallas de oro en cavas fueron para Mistinguett Brut Nature 2019, Vallformosa (DO Cava); Bàlsam 2019, Muscàndia (DO Cava) y Segura Viudas Brut Reserva 2020, Segura Viudas (DO Cava).

En blancos, los oros llegaron a Can Bas d’Origen P5 2020, Can Bas Domini Vinícola (DO Penedès); El Terrat 2020, Mas Vicenç (DO Tarragona); Freyé Parellada Muscat 2020, Vallformosa (DO Penedès); Vila·Closa Blanc 2020, La Botera (DO Terra Alta); Entre 2 2020, Vidbertus (DO Conca de Barberá) y L’Home Peix Parellada 2020, Agrícola Corbera d’Ebre (DO Terra Alta).

Entrega premio Vinari a Familia Torres por su aportación gastronómica en El Celleret. Foto: Silvia Brenes

En cuanto a rosados, los triunfadores fueron Mart 2020, Gramona (DO Penedès); Lola Bel 2020, Les Vinyes del Convent (DO Terra Alta); Xarel·lo Vermell 2020, Canals i Munné (DO Penedès); Babalà – Vi Rosat Alegre 2020, Celler Cooperatiu d’Espolla (DO EMPORDÀ) y Duc de Foix Cabernet Rosat 2020, Covides, Vinyes i Cellers (DO Penedès).

De los tintos, se llevaron los oros Massaluca Garnatxa Negra & Samsó 2020, Vins de Relat (DO Terra Alta); Sauló 2020, Espelt Viticultors (DO Empordà); y Clot d’encís negre 2020, Sant Josep Vins (DO Terra Alta).