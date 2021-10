Cuáles son los tipos de uvas más usados en España

La España vitivinícola es un territorio muy heterogéneo en cuanto a variedades de uvas. Aunque muchas de ellas están arraigadas a las diferentes geografías y climas, algunas son autóctonas, otras importadas, otras ancestrales de siglos y algunas de ellas recuperadas tras la devastación de la filoxera.

De hecho, cada región vinícola basa su personalidad en unas variedades que han sido recogidas por los consejos reguladores de cada denominación de origen, que marcan las variedades autorizadas, lo que ensalza la uva representativa de cada zona.

Viñedos de Muga / Foto: Muga

Sin embargo esta acción veces también limita el uso de variedades, foráneas a la hora de elaborar ciertos vinos.

Estas medidas no siempre son del gusto de los viticultores, y generan un debate que algunas veces acaba con la salida de los bodegueros de las denominaciones territoriales y de su disciplina varietal.

Variedades tintas más extendidas

Entre las variedades más extendidas destaca el cabernet sauvignon, no solo en España sino en todo el planeta. Produce vinos afrutados, con alto contenido de taninos y de cuerpo intenso.

La variedad de cabernet sauvignon es una de la más extendidas no solo en España sino en todo el planeta

La garnacha produce vinos tintos y rosados frutales de alta graduación alcohólica y con mucho cuerpo. Es la variedad más común en España y se presenta con varias naturalezas como la tintorera, la blanca, o la peluda.

La graciano es una de las importantes variedades autóctonas de España. Muy buena para elaborar vinos de crianza muy aromáticos.

La merlot crea tintos florales que intensifican aromas en la vejez y posee muchos matices que se pueden detectar con un solo sorbo.

En cuanto a la monastrell es una uva levantina que destaca por la dulzura de su sabor y alto contenido alcohólico.

La pinot noir es muy común en Borgoña, y permite elaborar grandes dulces, cavas, y muy especialmente los rosados de moda.

El tempranillo, que se puede considerar como bandera de La Rioja, da vinos aromáticos de color rubí intenso y grandes maridajes

La syrah es originaria del Ródano, en Francia, se cultiva mucho en el este de la Península, con una gran adaptación a tierra y clima y vinos afrutados

Variedades blancas más extendidas

Monastrell / Foto: Familia Torres

La albariño es autóctona de Rias Baixas, Galicia, adaptada a su humedad y cultivada en emparrado. Da vinos con intensos aromas frutales.

La verdejo es propia de Castilla, y permite crear vinos afrutados y cítricos óptimos para la crianza en madera

La chardonnay proviene de Borgoña. Adaptada a los climas más diversos, se cría en barrica y da vinos con aromas tropicales y de frutas blancas.

La sauvignon blanc, tras la crianza en barrica, mejora su complejidad y consigue aportar aromas frutales y florales.

La macabeo o viura es materia prima de los blancos riojanos, que en Cataluña se emplea producir cavas con la xarel·lo y la parellada.

Pedro Ximénez es una uva de exquisitez andaluza, que produce los mejores vinos de postre de España.

La gewürztraminer es centroeuropea. Está resente en Huesca y Cataluña y es muy rica en aromas y azúcares naturales para vinos dulces y semidulces.

La palomino fino se cultiva en el archipiélago canario y en la península, para crear manzanillas y finos.

La xarel·lo es una variedad exclusiva de Cataluña muy utilizada para elaborar cavas y blancos.

Las variedades más importantes por cada CC.AA.

Ahora bien, si ordenamos las variedades por denominaciones de origen y comunidades autónomas, nos encontramos con esta clasificación.

En Andalucía están la DO Jerez-Xéres-Sherry, que usan palomino fino y Pedro Ximénez, uvas blancas que permiten elaborar diferentes tipos de vinos generosos; la DO Montilla-Moriles con la Pedro Ximénez y la DO Cariñena con mazuela y garnacha tinta.

Aragón tiene la DO Somontano que se decanta por garnacha tinta y merlot; Canarias presenta la DO Lanzarote con la listán negro y la malvasía y en el País Vasco está la DO Txakolí (Álava, Vizcaya y Getaria), con la ondarribi zuri para blancas y la ondarribi beltza para tinta.

En tanto la DO Navarra se decanta por la garnacha y la tempranillo

Castilla y León cuenta con seis DO, como la de Bierzo, Cigales, Rueda, Ribera del Duero, Toro y Manchuela Castilla y León cuenta con seis denominaciones de origen. Estas son la DO Bierzo (con uvas tinta mencía y godello para los blancos), la DO Cigales (con tempranillo), la DO Rueda (con verdejo), la DO Ribera del Duero (con tempranillo, tinto fino o tinta del país para tintos y albillo para blancos), la DO Toro (con tempranillo y garnacha tinta) y la DO Manchuela (con bobal, tempranillo y macabeo para blancos).

Cataluña presenta siete denominaciones de origen, como ser la DO Cataluña (con ull de llebre – tempranillo y garnacha tinta), la DO Conca de Barberà con monastrell y trepat, la DOC Priorat (garnacha y cariñena, y garnacha blanca para blancos), la DO Penedès (con garnacha tinta, syrah y xarel·lo para blancos), la DO Tarragona (con tempranillo, merlot y macabeo para blancos) y la DO Terra Alta (con garnacha tinta, garnacha peluda, samsó y garnacha blanca y macabeo).

En la Comunidad Valenciana se encuentran la DO Alicante (monastrell, bobal y moscatel), la DO Utiel-Requena (bobal y macabeo para blancos) y la DO Valencia (bobal y garnacha tinta y macabeo).

Verdejo / Foto: Menade

Las cinco denonimaciones de origen de Galicia son la DO Monterrei (mencía y godello), la DO Rías Baixas (con una mayor incidencia de albariño), la DO Ribeira Sacra (tinta mencía y godello para los blancos), la DO Ribeiro (treixadura) y la DO Valdeorras (con blanca godello y mencía).

También cabe recordar que hay denominaciones supra autonómicas, como la DOC Rioja (con las variedades tempranillo, garnacha y graciano para tintos y viura, malvasía y garnacha blanca para blancos), la DO Jumilla (con monastrell) y la DO Cava (con macabeo, xarel·lo, parellada, y pinot noir).