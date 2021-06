El imperio de los sabores y aromas se dan cita en Cáceres

Una nueva edición del concurso CINVE, que se realizó en Cáceres, coronó salomónicamente a vinos de la DO Ribera del Duero y de la D.O Jerez-Xérès-Sherry.

Su elección fue una especie de fumata blanca de las mesas del jurado internacional de profesionales, enólogos, sumilleres y periodistas especializados reunidos en el Hotel Barceló V Centenario de la ciudad extremeña.

El premio Gran CINVE 2021 fue para el tinto Conde de San Cristóbal Reserva Especial 2015 de la D.O. Ribera del Duero y al Palo Cortado de La Cruz de 1767 de Bodegas Arfe, de la D.O Jerez-Xérès-Sherry.

Infografía Jordi Català

Jornada intensa

Había sido un intenso encierro de tres días en los que dominó la exquisitez y la excelencia, tanto enológica como gastronómica, entre los miembros de un jurado que habían puntuado a los mejores, entre vinos, vermuts, vinagres y sidras, que competían en este año tan especial.

Dirigido por los enólogos Jesús Flores y Manuel Herrera, en el jurado se encontraban figuras como el Master of Wine, John Salvi (Reino Unido), la Nariz de Oro y Wine-Manager de Makro Andrea Alonso (Uruguay), el enólogo televisivo Joaquín Gálvez ‘Wineman’ (Chile); los sumilleres Emilio Vivanco (Perú), Hans Christian Riege (Noruega), Gerard Devos (Bélgica), Cristina Tierno y Piedad Fernández; entre otros.

Además en esta competición de cata ciega participaron representantes de más de 20 países, desde Argentina, España y Francia a Turquía, México y Túnez.

Infografía Jordi Català

Diploma Gran Oro para grandes vinos

La segunda gran categoría de estos premios es el Diploma Gran Oro. Los vinos que obtuvieron las más altas puntuaciones fueron: Terras Mancas (I.X.P. Val do Miño), el blanco Clarión 2016 de Viñas del Vero (D.O. Somontano), dos tintos de Ribera del Duero como son Condado de Oriza Reserva 2016 de Felix Solís Avantis y Viña Arnáiz Gran Reserva 2010 de García Carrión, y también los Altos de la Finca 2016 de Finca Constancia y el Selección Parcela Tempranillo 2019 de la Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas, ambos de Castilla- La Mancha.

Australia consiguió tres Gran Oro para tres vinos de la bodega Wakefield Taylors Wines, se trata del Jaraman Shiraz 2019, St.Andrews Cabernet Sauvignon 2018 y St. Andrews Shiraz 2018.

Infografía Jordi Català

Diploma Gran Oro para otras categorías

Tres espumosos consiguieron este galardón: el champagne Deutz Brut Classic y los cavas Agustí Torelló i Mata Magnum Gran Reserva 2015 y Heretat el Padruell Ecológico de García Carrión.

Un vino generoso, el palo cortado Leonor de González Byass (D.O. Jerez) copa la categoría de generosos con Diploma de Gran Oro.

Dos productos de Noruega, como país invitado, se llevaron su premio Gran Oro

Un vermut que ha irrumpido recientemente y que se elabora con fórmulas ancestrales, el Sansón 2021 de Grupo Bodegas Palacio 1894 ha conseguido el máximo galardón en la categoría de vermuts.

Noruega, como país invitado cumplió con dos grandes productos que se llevaron también su Gran Oro: la sidra Edel cider– Traditional method 2020 de Åkre AS y el aquavit Hardanger Akevitt 2017 de Hardanger Saft og Siderfabrikk AS.

Finalmente en el capítulo de vinagres se alzó con el premio el cordobés Toro Albalá Vinagre Chef Balsámico al PX de Bodegas Toro Albalá.

Infografía Jordi Català

Los mejores por variedades

CINVE reserva en cada edición una convocatoria muy interesante que consiste en premiar a los mejores vinos según las variedades españolas que han participado. En esta edición los premios fueron para: Mejor Albariño: Eido da Fonte 202 de Adega Eido da Fonte (D.O. Rías Baixas); Mejor Macabeo: Agustí Torelló Mata Barrica Gran Reserva 2016 de Agustí Torelló Mata (DO. Cava); y Mejor Tempranillo: Viuda Negra Nunca Jamás 2019 Bodegas Javier San Pedro Ortega de Do.Ca. Rioja;

Como Mejor Garnacha se premió a Tintorera Rupestre reserva 2016 de la Cooperativa Santa Cruz de Alpera de D.O. Almansa; el Mejor Tinto Fino fue para Condado de Oriza Reserva 2016 de Félix Solis Avantis (D.O. Ribera del Duero); y el Mejor Verdejo para Castelo de Medina Fermentado en Barrica de Castelo de Medina (D.O. Rueda).

Infografía Jordi Català

Tres encuentros

La edición 2021 del Certamen CINVE tiene lugar a lo largo del año con tres grandes encuentros separados debido a las restricciones de la pandemia, que juntos hacen que este certamen sea tan especial y diferente.

La primera cita tuvo lugar en el pasado mes de marzo con la 12ª Cata Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra celebrada en Cáceres.

Esta segunda convocatoria se centró en vinos, vermuts, vinagres y sidras, y en septiembre será el turno a los espirituosos, sakes y shochus, un certamen muy especial que cierra los CINVE.