“Beber champagne trae esperanza en estos tiempos difíciles”

Robert Parker, la más prestigiosa publicación del mundo del vino, ha otorgado sus casi imposibles 100 puntos al champaña Louis Roederer Cristal Rosé 2008, y lo lleva a la cumbre de los vinos espumosos, un nuevo hecho histórico conquistado por la prestigiosa firma francesa.

De esta forma Louis Roederer logra ser la primera maison en ostentar dos champagnes con 100 puntos Parker.

Además de que ser la bodega de champagne más premiada del mundo, ya había roto en el 2018 otra barrera histórica, al convertirse en el primer espumoso que obtenía los 100 puntos Parker gracias a su cuvée Cristal Rosé 2002.

La botella del champagne premiado posee la singularidad de ser transparente y tiene su origen en El Cristal blanco, ‘cuvée’ histórico creado en 1876 a petición del zar Alejandro II, que había encargado una botella diferente.

Infografia Jordi Català

Quién es Frédéric Rouzaud

Nacido en Montpellier en 1967 Rouzaud es propietario y director general de Louis Roederer y séptima generación de la maison fundada en 1776. La bodega es propiedad de la familia desde 1819 y una de las pocas grandes marcas de champagne independientes, ahora mismo considerada como la mejor del mundo.

Leer más: Un matrimonio entre estrellas y burbujas

En 1996, tras acumular experiencias de gestión en distintas empresas del mundo del vino se incorporó a Louis Roederer como director regional, hasta que tomó el testigo de su padre Jean-Claude Rouzaud, quien estuvo al frente durante 40 años.

Infografia Jordi Català

El prestigio ganado

Rouzaud gestiona 240 hectáreas de viñas, compuesta por Premiers y Grands Crus, bajo la filosofía de la producción propia y que casi el 100% proceda de viñedos ecológico, que dan más de tres millones de botellas vendidas en más de 80 países.

Además, la compañía es propietario de otras bodegas en el norte de Francia, en Provenza, en el Ródano, en California y en Portugal.

La maison Louis Roederer vuelve a ser la marca más galardonada en los ‘Oscars del champagne’

Este empresario lleva en su alma la pasión por el vino y se define como «un hombre de la tierra”, que sigue la estela de su padre en la búsqueda de la excelencia de cada uno de sus champagnes.

Infografia Jordi Català

Precisamente fue ayer cuando se hizo público que Louis Roederer vuelve a reinar en los premios The Champagne & Sparkling Wine World Championships, considerados los ‘Oscars del champagne’, con 11 medallas de oro, dos de plata y nada menos que cinco premio Best in Class del champagne.

En esta entrevista a Tendencias Hoy, Frédéric Rouzaud cuenta los secretos del premiado champagne y de la prestigiosa bodega

¿Qué piensa sobre los 100 puntos Parker concedidos a un champagne por primera vez, y dos veces al mismo cuvée?

Son muy, muy buenas noticias para el champagne. Significa que los grandes periodistas del vino consideran al champán y lo hacen como a un gran vino. Por supuesto, estamos muy contentos de que Roederer forme parte de los premiados con 100 puntos. Estamos muy, muy felices, muy orgullosos, y eso nos anima a ir más lejos en nuestra búsqueda de todavía más cualidades para el mañana.

Infografia Jordi Català

Además de la botella de cristal transparente, ¿cuáles han sido las grandes innovaciones de Roederer?

La Maison de Atoujours siempre ha avanzado en la creación, cada generación ha tratado de contribuir con algo. Cuando Louis Roederer compró sus primeras viñas de Grand Cru en 1850, fue muy innovador porque era más barato comprar uvas que viñas.

En esa época, se cultivaba con caballos, así que económicamente era una locura adquirir viñas. Pero quería controlar su viñedo y la calidad de sus vinos. Así que se dijo a sí mismo: ‘Quiero tener mis viñas, voy a comprarlas en Grands Crus, y así podré cultivarlas yo mismo’.

Su hijo fue quien tuvo relación con Rusia y en 1870 ya exportaba a ese país un tercio de las ventas. Cuando el zar Alejandro II le pidió que inventase un vino para él, fue cuando tuvo la idea de crear un gran cupaje y una botella transparente con fondo plano para ponerlo en 1876. Y así generación tras generación.

Infografia Jordi Català

Mi bisabuela Camille heredó la maison en 1930, casi en bancarrota. Habíamos perdido el mercado ruso y también el estadounidense con la Prohibición. Habíamos sufrido la Primera Guerra Mundial y llegaba la Segunda. Camille salvó la maison manteniéndola para la familia. Fue una gran muestra de coraje, de creatividad, de juego de piernas. También mi padre, desde los 70 hasta el 2006, obviamente, continuó mejorando la calidad de nuestros vinos y desarrolló la compra de viñedos fuera de la región de Champagne.

Así creó Roederer California en 1980, y una maison en Porto, Ramos Spinto, y en los 90 las fincas de Burdeos. Yo mismo, el último, también de centrar mis energías comprando otros viñedos en Provenza.

Al mismo tiempo, pienso también en lo que yo llamo una viticultura familiar, por el hecho de volver a las prácticas familiares de los años 40 y 50, de volver a lo orgánico. Y hoy, tenemos la suerte de tener nuestra certificación. Contamos con 240 hectáreas de viñas, 115 de las cuales serán certificadas como orgánicas para la próxima cosecha. Y eso es genial. Es un gran, gran éxito redescubrir el sabor de las grandes uvas de champagne.

Frédéric Rouzaud, propietario de Louis Roederer

¿Cómo maneja Louis Roederer la crisis de la covid-19?

La Maison Roederer existe desde 1776. Yo tengo la suerte de ser la séptima generación y sigue siendo de la misma familia. Como dije antes, creo que mi bisabuela Camille tuvo en 1930 situaciones mucho más dramáticas para ella que la que tenemos hoy.

Contamos con 240 hectáreas de viñas, 115 de las cuales serán certificadas como orgánicas para la próxima cosecha. Frédéric Rouzaud, propietario de Louis Roederer

Tuvimos otras crisis y el champagne pasó por crisis, aún más graves. Esta crisis la superaremos y beberlo ayudará, porque aporta la levedad que necesitan las cosas que están muy fuertes hoy en día. Nos piden que nos quedemos en casa, que soportemos todas las situaciones. Y yo pienso que el champagne puede traer un poco de fiesta y de esperanza en estos tiempos difíciles.

Uno de los champagnes de Louis Roederer.

La casa Roederer va a superar esto. La crisis seguramente nos dará aún más energía para defender nuestros valores: valores familiares, visión a largo plazo, tomarnos tiempo para hacer cosas, para hacer grandes vinos.

Nuestro viñedo que entra en Kristal tiene 40 años de media, así que es mucho tiempo. Ahora mismo estamos vendiendo el cristal de 2012, son vinos que han estado en stock con nosotros durante ocho años.

Por lo tanto, necesitamos tiempo para hacer grandes vinos tratando de ser creativos. Manteniéndonos independientes, en familia y defendiendo el estilo de estos grandes terruños de champán.

La ‘maison’ de Louis Roederer

Las bodegas más importantes de Francia nacieron después o mucho después de la Revolución, no así Louis Roederer que se fundó unos años antes. ¿Aquellos tiempos y los que vinieron marcaron su ideario?

De hecho, la casa fue creada en 1776. Sí, ese es el año en que se fundaron los Estados Unidos.

Quizás eso influyó y dio a Roederer un gran sentido de libertad, de valores de recuperación, independencia y audacia. Y en cualquier caso mucha humildad también, porque una vez más la artista es la naturaleza y nosotros somos los pequeños intérpretes de ella, cada año, tratando de interpretar algo. Y también somos, muy sensibles en la maison, porque amamos las cosas bellas, el sabor, la diferencia. Amamos cultivar nuestra diferencia.

El champagne puede traer un poco de ligereza, de fiesta y esperanza en estos tiempos difíciles. Frédéric Rouzaud

En Roederer tratamos de luchar, tanto como sea posible, contra la banalización, la trivialización o la estandarización mundial de los gustos, del sabor.

En muchos ámbitos, en el caso de la alimentación en particular, es más dramático. Somos muy sensibles al empobrecimiento del sabor, de la comida, del vino. Y esta es a nuestra manera, la forma de estar en este mundo, de cultivar nuestras diferencias y mostrar cómo una casa puede expresar champañas singulares con un cierto estilo, un cierto gusto y sobre todo, una cierta autenticidad.

La cuestión no es tanto decir que soy mejor que los demás, es sobre todo tratar de expresar lo mejor, la máxima pureza de los grandes terruños de la champaña. ¿Un pinot noir o una uva chardonnay plantada en la Champagne en un terroir? ¿Crear un subsuelo calcáreo con un clima muy septentrional? ¿Qué es lo que hay en una copa de champán? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se traduce eso?

Viñedos de Louis Roederer.

¿Cómo afecta al champagne el cambio climático?

No son buenas noticias, pero para nosotros, el cambio climático ha sido positivo, porque como estamos realmente muy al norte, en el norte de Champagne, donde no hay muchas uvas. Así que el reto en el champagne fue siempre madurar las uvas hasta el final.

Durante siglos hemos tenido dificultades porque cuando el clima es difícil, llueve o hace frío, es muy difícil madurar las uvas. Por lo tanto, el calentamiento global nos permite años de buena madurez con regularidad. Así que estamos haciendo champagnes más maduros.

¿Cuál es la proporción de exportación y cuánto se queda en Francia?

Francia es un escaparate. Hay que estar muy, muy bien distribuido en Francia. No nos venden en los supermercados sino en tiendas especializadas en vinos o en el sector de la restauración. Pero como otros muchos en este momento, no comercializamos en restaurantes y hoteles.

Roederer tiene una producción limitada, por lo que no tenemos la disponibilidad para ser vendidos en los supermercados, ya que el 80% se destina para la exportación a unos cien países.

Obviamente, los grandes mercados son los Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Alemania, Italia y España. (¡Un mercado muy bonito, España, para nosotros!) también, en Asia: Japón, Singapur, Australia; y Rusia, por supuesto. Rusia tiene la mayor cuota de mercado del negocio de exportación de Roederer. ¡Ignoro porqué 100 años de comunismo no destruyeron la historia de Roederer en ese país!.

Un paseo por los viñedos. Foto Louis Roederer

¿Qué opina sobre la tendencia al mercado virtual y la venta en línea?

En las ventas virtuales los almacenes están abiertos siempre Por supuesto, están todos los vendedores de vino en línea. Esto está cambiando mucho. Aunque creo que el vino o los grandes vinos siempre necesitarán un consejo, un comerciante de vinos, un sommelier para explicar el porqué de estos vinos, etcétera.

El 80% se nuestra producción se destina para la exportación a unos cien países. Frédéric Rouzaud

Por supuesto que facilita comprar en línea, hay ventas por este canal que en este momento es prácticamente la única forma de vender. Hay algunos sitios muy buenos que venden vinos hoy en día como Yabi, Vino, Vinatier, etcétera; y que en su web se pueden encontrar las notas de cata, todo muy profesional. Así que, de hecho, nuestras ventas en línea van muy bien en este momento.

¿Qué significa el término Roederer para usted?

La familia, convivencia, belleza, alegría, felicidad, casi.