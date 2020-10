Aymar Vins – Celler de Pujades: la gran triunfadora de los premios Vinari

Era la noche mágica de la octava edición de los Premios Vinari, los óscares anuales del vino catalán que se elabora en 12 denominaciones de origen, y donde compiten 240 bodegas.

A lo largo de la gala se vio a Núria Ferrer Alabreda subir tres veces a recoger sus premios. Y pensar que la joven directora y responsable de exportaciones de la bodega Aymar Vins – Celler de Pujades iba para arquitecta y otras profesiones.

Tres en uno para los Clàssic

Que una misma bodega gane tres oros, los grandes premios en los Vinari, es una rareza que llama la atención. La causa de la alta calidad de las 850 referencias presentadas, y porque son 60 los profesionales de perfil alto del sector que durante cuatro días juzgan todos los vinos en rigurosa cata ciega realizada en Rubí.

Los tres premios que se llevó a casa Ferrer Alabreda en el auditori de Vilafranca del Penedès fueron el Vinari d’Or 2020 al Mejor Espumoso de Antiguas Reservas por Aymar Reserva única 2013, el Vinari d’Or 2020 al Mejor Espumoso Rosado por Aymar Rosé Extra Brut 2016 y, el más importante de todos, el Gran Vinari d’Or Mejor Espumoso 2020 por Aymar Reserva Única 2013.

Este último está en el podio mayor porque es una categoría especial y absoluta, que acompaña al premio principal en el ranking de los más importantes:

Balance y tendencias

Lo interesante es que esta última categoría principal de premio, que incluye a todos los espumosos, recayó en la DO Penedès y de los cinco oros en las diferentes categorías de espumosos, tres correspondieron a esta DO y dos a la DO Cava.

Sin embargo, en platas y bronces la DO Cava arrasó.

Y es interesante apuntarlo porque Corpinnat al margen, en la tierra del cava se están trabajando en la actualidad otros vinos espumosos como son los Clàssic Penedès, a los que pertenecen estos premios, de altísima calidad.

Es tanta que en los Vinari 2020 han llamado la atención por acaparar reconocimientos importantes.

Es sin duda una tendencia a no perder de vista pues en el Penedès existen también otras marcas de prestigio como son Raventós i Blanc, y Torres con su Vardon Kennett, además de los grandes de Corpinnat, que indican que se trabaja muy bien en todo tipo de espumosos

Quiénes son los ganadores

Aymar Vins – Castell de Pujades es una pequeña bodega que debe su nombre a una antepasada, Lluïsa Aymar. Gregori Ferrer i Soler (1791-1853), y su hijo Francisco (casado con Lluïsa Aymar, admiradora y gran difusora de los vinos), en los inicios del siglo XIX ya embarcaban barriles hacia Cuba desde el puerto de Vilanova i la Geltrú.

El actual responsable de las bodegas Gregori Ferrer creció rodeado de viñedos. Desde pequeño ya participaba en la vendimia y estaba en contacto con la viña y la tierra.

El Aymar Rosé Extra Brut 2016 Castell de Pujades es un espumoso rosado elaborado con garnacha negra procedente de viticultura ecológica.

Rodeado de las variedades macabeo, xarel·lo y parellada comenzó a apreciar cada variedad de uva y a tener curiosidad por la viticultura y posteriormente por la viticultura ecológica, sello de distinción de la casa.

Rompió con la tradición de producción de vino a granel de la bodega al incorporar un paso más en el proceso de elaboración: había llegado el momento de vestir las botellas con una marca propia.

Los espumosos premiados

Uno de los espumosos premiados con medalla de oro es el Aymar Rosé Extra Brut 2016 Castell de Pujades.

De DO Penedès, es un espumoso rosado elaborado con garnacha negra procedente de viticultura ecológica.

El otro es el Aymar Reserva Única 2013, de Castell de Pujades, también de DO Penedès.

Es un espumoso 100% xarel·lo, de viñas de más de 70 años. La nota de cata de la bodega lo define como una cava “muy fresco, armonioso y muy estructurado, con notas de pan y levaduras en un ataque inicial, seguido por toques cítricos que evocan al pomelo y el limón”.

Este vino se describre con un retro-gusto “largo y persistente”, que mantiene una sensación fresca “unida a un ligerísimo toque amargo”.