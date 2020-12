La bebida espumosa y baja en alcohol que marcará tendencia

Ama Brewery es una marca vasca que irrumpe en la escena gastronómica europea con su bebida Ama pét-nat tea, una nueva categoría de bebidas gastronómicas, ligeramente espumosas, de baja graduación alcohólica y amplia expresión sensorial.

La creación es de Dani Lasa y Ramón Perisé, dos figuras del panorama gastronómico avaladas por el legendario restaurante Mugaritz que se inspiraron en la fermentación de infusiones kombuchas y en el concepto de los vinos pét-nat

Vinos extraños y rompedores

Este nombre proviene de pétillant naturel (en francés, vinos naturales ligeramente espumosos), que han regresado hace dos o tres años para ser la última moda en el mundo de este tipo de vinos.

Estos siguen un proceso de fermentación alcohólica en botella donde las levaduras devoran el azúcar del mosto para convertirlo en alcohol y dióxido de carbono, gas que en las botellas cerradas se integra en el vino creando los vinos espumosos según el llamado método ancestral.

En cambio, una elaboración más compleja con una segunda fermentación en botella es lo que dará origen a los cavas, champagnes y otros espumosos, que es el método tradicional.

El concepto kombucha

El otro concepto es el kombucha, una bebida de té que se remonta a 2.000 años, de origen chino, que se obtiene fermentando té con una colonia simbiótica de bacterias o levaduras.

El kombucha que ya se sirve en las teterías a la última en España, es un nuevo paradigma de lo sano, con sus bacterias beneficiosas y sus fitonutrientes con propiedades antimicrobianas y antioxidantes, que pueden promover una función hepática y renal saludable y reducir las complicaciones diabéticas.

Este té, rico en vitaminas B y ácido fólico es bueno para el acné, la fatiga, la hipertensión y el estreñimiento y mejora la digestión aumentando la inmunidad.

Los talentos detrás del Ama pét-nat tea

Detrás de Ama pét-nat tea están dos cocineros de la talla de Ramón Perisé y Dani Lasa. La nueva bebida refleja el largo recorrido de ambos en I+D y la experiencia y el conocimiento adquiridos tras años de investigación culinaria en restaurantes gastronómicos como Mugaritz.

Para Perisé y Lasa …»esta es una apuesta personal, con una edición limitada y producida artesanalmente en el País Vasco, que alude al concepto place & process para conjugar la visión de origen y de técnicas, y sumar los ingredientes y el saber hacer de las personas involucradas en sus finas ecuaciones”.

Una nueva bebida de gran atractivo

Perisé y Lasa consiguieron con Ama pét-nat tea ampliar las posibilidades, hasta ahora conocidas en torno la fermentación de infusiones de té, demostrando que las kombuchas pueden ser una bebida con vida y recorrido en el interior de la botella.

Y además que no solo pueden ser capaces de fermentar en ella (hasta ahora imposible) sino de mejorar y hasta envejecer, probablemente durante años.

Ama pét-nat tea, que se presenta en dos versiones BI (a base de té hierba de limón de Sri Lanka) y BAT (variedad yabukita de té sencha de Shizuoka, Japón), resulta una sofisticada bebida con notas de amplia expresión aromática, gran recorrido sensorial y agradable sabor.

Jardín de té Moriuchi en Japón. Foto: AMA Brewery

Está inmersa de lleno en la tendencia de las bebidas “NoLo» (no alcohol / low alcohol) y constituye una alternativa de uso gastronómico ideal y versátil, capaz de compartir mesa con vinos y espumosos de calidad, pero también para uso tanto como aperitivo, como para formar parte de cócteles.

Dos grandes investigadores gastronómicos

Sus creadores ya están exportando su producto al Reino Unido, Suecia y Alemania, y aspiran ahora a desarrollar al máximo las posibilidades de este nuevo tipo de bebidas y a marcar tendencia.

Proceso de infusionado artesanal en San Sebastián. Foto: AMA Brewery

“Lo que nos apasiona de este proyecto es haber conseguido ampliar las posibilidades de interacción y maridaje en la mesa con unas bebidas que hasta hace poco eran difíciles de imaginar”, dicen.

Una cata deja entrever una bebida con clase. Foto: AMA Brewery

“Con Ama pét-nat tea hemos sido capaces de crear nuevo conocimiento, pero también una bebida compleja y sofisticada baja en alcohol, que da respuesta a una creciente demanda del mercado y que demuestra con argumentos, cuánto placer y sensorialidad puede alcanzarse al margen de los maridajes alcohólicos tradicionales, llegando incluso a potenciar experiencias” explican sus creadores.

La gran dama de los tés

Pero no se entendería el éxito de Perisé y Lasa si su pasión no estuviera compartida por la experta mundial en té Henrietta Lovell de The Rare Tea Company.

Un pet-nat es una bebida semejante a cualquier espumoso. Foto: AMA Brewery

Ella provee Ama Brewery de variedades de té excepcionales producidas en pequeña escala por agricultores sostenibles en Japón, China, India, Sri Lanka y Suazilandia.

Son tés elegidos por su sabor y complejidad, infusionados con las aguas llegadas de las profundidades del País Vasco, donde la lluvia tarda 27 años en filtrarse para emerger en el manantial de Alzola, uno de los tres que embotellan agua en esta comunidad autónoma.