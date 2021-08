Ocho chiringuitos para comerse Galicia este verano

Con más de 1.500 km de costa y 861 playas registradas, entre ellas 111 galardonadas con el distintivo bandera azul en 2021, la Galicia goza de espectaculares arenales que van desde la famosa As Catedrais hasta las urbanizadas de Samil y Riazor, pasando por el toque caribeño de la Playa de Rodas.

Si determinar cúal es la mejor resulta misión imposible, podemos al menos señalar el complemento perfecto para cualquiera de ellas, que no es otro que un buen chiringuito que nos acoja para disfrutar de la cerveza fresquita, el cóctel con música en directo al atardecer y, por supuesto, la mejor gastronomía.

Y si hay chiringuitos en los que se come bien en España, esos son los gallegos. Aquí te presentamos una selección, de Sanxenxo a Caión, de 8 chiringuitos del litoral de Pontevedra y A Coruña con espectaculares vistas a la costa, el mejor ambiente y, claro, una propuesta gastronómica que te hará olvidar hasta un día nublado.

La música en directo es habitual en muchos chiringuitos gallegos. Foto: Seixeliño.

De hecho, han sido los primeros establecimientos en el litoral gallego en hacerse con el nuevo sello Solete de Repsol.

Seixeliño, O Grove (Pontevedra)

¿Qué puede salir mal si combinas los mejores productos de la costa de Pontevedra con unas de las mejores vistas de la ría? En la playa de Seixelino, entre A Lanzada y San Vicente do Mar, directamente sobre la playa, el restaurante Seixelino (PO-317 s/n O Grove, Pontevedra, Tel. 653 729 987) es todo lo que le podemos pedir al verano.

El producto fresco y los platos típicos de la zona son sus señas de identidad, que se materializan en propuestas como paté de kabratxo, pulpo en caldeirada, calamares rellenos de merluza y langostinos, entrecot de vaca vieja de Bandeira o un buen chuletón de ternera gallega.

Atentos al pescado del día y a los postres caseros. Además, durante todas las tardes del mes de agosto, siempre que el tiempo lo permita, música con Dj Fran Vazquez en directo.

Kiosko Moisés, Sanxenxo (Pontevedra)

Que no te engañe su aparente sencillez. Estamos ante un chiringuito auténtico, de los de antes, con sillas, bancos y mesas de madera sobre la arena, tan secreto que no tiene página web ni encontrarás su teléfono para reservar antes de ir.

Ubicado en la famosa playa de A Lanzada, entre Sanxenxo y O Grove, Kiosko Moisés (PO-308, 123. Sanxenxo, Pontevedra) te seducirá con su oferta honesta y sin artificios, con producto de cercanía que va desde marisco fresco a sardinas, pero también riquísimas empanadas. ¿El plan ideal? Pide unas nécoras mientras te conquista la bravura del mar Atlántico en una puesta de sol de postal.

Foto: Kiosko Moises.

Náutico de San Vicente, O Grove (Pontevedra)

Totalmente diferente es la propuesta de Náutico de San Vicente, ubicado en la playa de la Barrosa de San Vicente do Mar, donde se ha ganado a pulso (y a lo largo de 3 décadas) el calificativo de mítico.

El Náutico es uno de los emblemas de O Grove, un lugar que se ha hecho un hueco por los conciertos cercanos y a pequeña escala que cada año dan artistas como Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Lori Meyers, Leiva o Coque Malla

El Náutico es un chiringuito donde tomar esa primera cerveza del día (qué bien entra) pero también donde asistir a un concierto, gracias a una programación de eventos de pequeño formato y grandes artistas que puede incluir a Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Lori Meyers, Leiva o Coque Malla.

SU ubicación es espectacular. Foto: Nautico de San Vicente do Mar.

Eso sí, cuando compres la entrada no sabrás a quién vas a ver, gracias a su sistema de ‘cartel oculto’ en el que programan los conciertos sin desvelar el nombre del artista. Así se evitan aglomeraciones, se garantiza una experiencia mejor y se ofrecen oportunidades a artistas emergentes, mientras que el público puede descubrir a nuevas bandas.

Regentado por Miguel de la Cierva, este pub playero o chiringuito musical ha conseguido que su ambiente sea el más apreciado de la zona, un lugar de encuentro donde, además, se disfruta de un buen picoteo.

Para ello, este año se han aliado con el chef Pepe Solla (Casa Solla) que ha preparado una carta de picoteos tan apetecibles como empanada de merluza, puerros y setas; ensaladilla de merluza picante y crema de encurtidos; perrito de papada ibérica con aromáticos; bocata de pastrami de lacón; mogote con mole verde; o tacos de costilla ibérica.

Foto: Náutico de San Vicente do Mar.

Eladio, Nigrán (Pontevedra)

Para muchos el mejor restaurante de Panxón, en Nigrán, Bar Restaurante Eladio (Cidade de Vigo, 49. Nigrán, Pontevedra. Tel. 986 365 760) se asoma a la playa para que podamos disfrutar cualquier día de vacaciones de una cocina sencilla pero llena de sabor, con platos como el rape con almejas, chipirones encebollados, revuelto de pimientos del piquillo con langostinos o bogavante con huevos.

Un más que satisfactorio menú de 15 euros pone el broche a un día perfecto sobre la playa de arena fina y dorada de Nigrán.

Bogavante frito con patatas y huevos. Foto: Bar Restaurante Eladio.

Chiringuito O Alpendre de Doniños, Ferrol (A Coruña)

Seguimos subiendo por la costa hasta la provincia de A Coruña y nos detenemos en el Chiringuito O Alpendre de Doniños, también conocido en la zona como el chiringuito de Pichu (Playa de Doñinos, s/n. Ferrol, A Coruña. Tel. 640 862 112) y famoso por los increíbles atardeceres que se pueden disfrutar desde su terraza.

A unos pocos metros de la playa de Doñinos, el chiringuito lleva desde 1977 abierto y los últimos 18 años regentado por Noel González, que mantiene abierto durante todo el año para alegría de los muchos surfistas que acuden a esta zona del litoral durante todo el año.

Foto: O Alpendre Playa Doniños.

Ellos son los principales fans de su propuesta gastro, tan sencilla como rica, que incluye hamburguesas, bocadillos, ensaladilla, croquetas o tortilla.

Calma Chicha, Fisterra (A Coruña)

Más parecido a los locales cool de Ibiza o Cádiz, Calma Chicha (Praia da Langosteira, s/n. Fisterra, A Coruña. Tel. 663 714 289) es un estiloso beach club ubicad en la Praia da Langosteira, en Fisterra, en plena Costa da Morte, sobre la que tiene unas vistas fascinantes.

Adalides del relax a pie de playa, ofrece desde desayunos a batidos, aperitivos y cócteles, que se suman a las apreciadas cañas en cualquier momento del día. Los fines de semana también tienen actuaciones en directo.

Calma Chicha. Foto: Tripadvisor.

La Chiringuita, A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

En la Playa de Cabio, en Pobra do Caramiñal, encontramos La Chiringuita (Playa de Cabío, s/n. A Pobra do Caramiñal, A Coruña. Tel. 621 229 616) que no es un chiringuito al uso, como se encarga de aclarar.

En primera línea de una de las playas más bonitas de las Rias Baixas, le han dado una vuelta de tuerca al concepto para ofrecer un puntito más en la oferta tradicionalmente asociada a estos locales. Hamburguesas confeccionadas de forma casera, ensaladas con un plus y platos del día con lo más fresco del mercado son sus máximas.

También le han dado una vuelta a la clásica decoración marinera gallega con un toque moderno que brilla sobre el paseo marítimo al ritmo de la música de sus actuaciones en directo (viernes dj o un dúo y los fines de semana bandas de la zona). Vermú y cócteles también se apuntan a la elaboración de primera.

Foto: La Chiringuita.

Asteria Beach, A Laracha (A Coruña)

Dicen que en Caión (A Laracha) se ve uno de los últimos atardeceres de Europa. El sol lo eligió para irse a dormir y Asteria –estrella de mar según la mitología griega- para desarrollar un beach club que conjuga “salitre, surf, crepúsculo y gastronomía”.

Lleva ya 20 años colgado sobre el océano, con excelentes vistas y una cocina tan singular como su propio emplazamiento. Regentado por dos hermanos, Cruz y Guillermo, en Asteria Beach (Paseo Marítimo, s/n. A Laracha, A Coruña. Tel. 981 604 098) solo emplean productos de proximidad para fusionar la gastronomía tradicional y contemporánea. Nunca falta lo mejor del mar porque “con un padre marinero, ¡lo llevamos en la sangre!”, afirman.

Foto: Asteria Beach.

Surfistas, autocaravanistas y hasta voluntarios del Prestige se han dado cita en su terraza, donde degustar tapas, ensaladas y riquísimos helados artesanos.