¿Cosmética facial y corporal, unisex, vegana, de producción ecológica o natural y además asequible? Parece imposible que un producto reúna todos los requisitos pero, gracias a la especialización del mercado español, el sector de la belleza sostenible tiene cada vez menos que envidiar a la competencia internacional.

La demanda de productos ecológicos en España ha aumentado un 40% desde 2017 según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, lo que pone de manifiesto que la sociedad es cada vez más consciente de la importancia del cuidado del medioambiente.

Como consecuencia de este boom, especialmente en el sector online, los consumidores tienden a buscar productos que no solo estén elaborados con la mayor parte de ingredientes naturales, sino que provengan de la agricultura ecológica (es decir, cuya producción no utilice parafinas ni derivados del petróleo) y que no hayan sido testados en animales (los ya muy extendidos, cruelty-free).

También cada vez son más los que incorporan envases reciclados y reciclables o, lo que es lo mismo, totalmente biodegradables y no contaminantes. Esta temporada descubrimos que, además, hay uno para cada necesidad y tipo de piel o pelo.

Rulls está específicamente orientada al pelo rizado. Foto: Rulls.

Rulls

“No hay nada con más personalidad que una melena rizada y cuidada, pero durante muchos años el pelo rizado ha estado estigmatizado y también sometido a planchas y alisados”, dice Diana Montesinos, fundadora de Rulls.

“Esta marca está hecha por curlies y para curlies que, además, quieren tratar su pelo con productos locales y sostenibles”. Afirma su creadora, que ha investigado y experimentado con ingredientes naturales para crear fórmulas específicas para el cabello rizado y también ondulado, siempre desde el respeto al medio ambiente.

Natural de Valencia, Montesinos emplea ingredientes naturales como la naranja valenciana para crear fórmulas específicas para el cabello rizado y también ondulado.

«Rulls está hecha por curlies y para curlies que, además, quieren tratar su pelo con productos locales y sostenibles» Diana Montesinos

Su éxito ha sido meteórico, con 119 puntos de venta en todo el país apenas dos años después del lanzamiento de la firma. La clave reside en la calidad de sus productos, 100% cosmética natural, testados únicamente en humanos y certificados con el v-label (vegano).

Diana Montesinos, fundadora de Rulls.

“Nuestros productos tampoco contienen sulfatos, siliconas, alcoholes secantes ni ningún otro ingrediente que pueda perjudicar el cabello”, añade la fundadora.

Además de aceites 3 en 1, acondicionadores o cremas de peinado para el cabello rizado, Rulls también cuenta con fórmulas para todo tipo de pelo, como su champú sólido, y su pack de champú y acondicionador en tamaño viaje.

Todo su packaging ha sido creado por Estudio Cartulina con elementos 100% reciclados y reciclables, junto con complementos para el pelo como un peine o ahuecador de rizos elaborados en 3D.

Nusa es la primera marca española en ofrecer toda una línea cosmética en formato sólido o, lo que es lo mismo: perfecta para viajar

Nusa Beauty

¿Imposible encontrar tus productos favoritos para volar o llevar en el bolso? Nusa es la primera marca española en ofrecer toda una línea cosmética en formato sólido o, lo que es lo mismo: perfecta para llevar de viaje.

Sus productos son perfectos para viajar. Foto: Nusa.

“Nusa nace con el objetivo de que todos los productos fuesen travel friendly para no tener problemas en los aeropuertos, ya que yo viajo un montón”, nos cuenta su fundadora, Evelyn Navarro.

Hoy cuenta con una línea facial, de champús, limpiadores e hidratantes y otra de jabones y exfoliantes fácilmente transportables, desde la maleta de mano a la bolsa del gym. Además, el formato compacto de sus productos (en pastilla de jabón o stick) no solo los hace menos contaminantes sino también más prácticos, “al no derramarse ni desperdiciar producto”.

Porque el segundo objetivo de esta firma de cosmética “sólida” hecha en es el de encontrar una rutina de belleza “fácil, rápida y de calidad”. “Esto me parece una misión imposible con la cantidad de productos específicos y rutinas larguísimas que nos proponen otras marcas”, explica Navarro.

Serum iluminador Glow Power. Foto: Nusa.

Los productos de Nusa incluyen una bolsita de secado (para colgar en la ducha) y una lata (en tres diferentes colores), además de sus rutinas faciales de 2 minutos que son perfectas para la falta de tiempo diaria y se pueden completar con dos o tres productos: principalmente, Rose Power, para limpiar y desmaquillar, y Glow Hero, para hidratar e iluminar. ¿Lo mejor de todo? Que son en formato stick de 30ml, es decir: menos de lo que ocupa cualquier desodorante roll-on.

Vitale

Con la premisa de ser un producto 100% producido en Galicia, Vitale se presenta como una marca natural y asequible (dos conceptos que en muchas ocasiones parecen estar reñidos.

Ofrece una línea para cara, cuerpo y también manos, todas con activos naturales que cuidan la piel; desde sal marina hasta cítricos, “muy altos en antioxidantes y beneficiosos especialmente para pieles cansadas y maduras”, indican desde la marca gallega.

Tras más de 20 años en el mercado de la cosmética, Vitale se reconvirtió primero durante la pandemia, gracias a sus geles hidrológicos de alta calidad, y más tarde gracias a su renovada propuesta facial y corporal (disponible exclusivamente a domicilio y de forma gratuita a partir de 20 euros).

Vitale está 100% hecho en Galicia. Foto: Vitale.

Además de la gama antiedad y específica para el cuidado de la piel masculina (la “todo en uno” que, a base de ingredientes neutros como el aloe vera, hidrata, repara y aporta suavidad sin dejar grasa), la marca tiene una formulación exclusivamente para pieles de mixtas a grasas, elaborada a base de extracto de pepino, levadura de cerveza, bardana, aceite de avellana y jojoba.

También el ácido hialurónico está presente en sus tres tipos de crema diferentes (según la textura preferida), que se complementa con el sérum, tónico, contorno de ojos y sus mascarillas peel off. Estas últimas, con una textura en polvo que al contacto con el agua permite crear una capa adaptable a cada rostro, están disponibles en tres variedades: de papaya, para oxigenar y exfoliar; de arándano, con propiedades calmantes y reafirmantes; y de acerola, “que añade efectos antioxidantes gracias a su alta cantidad de vitamina C”.

El complemento para terminar esta rutina de belleza es un flash de belleza instantánea que, en este caso y aplicada antes de desmaquillarse “termina con las imperfecciones de la piel gracias a su poder matizador y alisador, mejorando de forma considerable su aspecto”.

La firma ofrece productos faciales y corporales. Foto: Vitale.

Skeyndor Expert Cleanse Pro

La reputada marca española Skeyndor ha estrenado una nueva línea de dermohigiene facial y esto significa una doble celebración: por un lado, Expert Cleanse Pro trabaja con productos 100% ecológicos que refuerzan y protegen la piel gracias a sus activos prebióticos (y postbióticos).

Por otro, es su línea más sostenible hasta la fecha ya que está comprometida con la causa medioambiental tanto en su idea como en su fin. Se trata de una línea de limpieza que prepara la piel antes de cualquier tratamiento y que se compone de cinco pasos: bifásico micelar, aceite, gel en espuma masificaste y esencia reequilibrada vitaminante.

“Expert Cleans Pro incorpora micelas, detergentes naturales y antioxidantes para limpiar y proteger la piel frente las agresiones externas y medioambientales”, explican desde la marca. Así, todos los productos están formulados para retirar el maquillaje y la suciedad y proteger de la solución respetando la composición natural de la piel.

Gama Expert Cleanse Pro de Skeyndor.

Además de su composición, el packaging de todos sus productos está pensado para respetar el medioambiente, “mientras que la mayor parte de los productos de dermolimpieza se retiran con agua, llegando a contaminar nuestros océanos y al planeta con sus envases”.

Como resultado de su compromiso activo para una producción y envasado sostenible, la marca ha obtenido el Care Certificate for Active Responsibility in Our Environment, que avala el compromiso eco-friendly de los productos con producción sostenible y que usan materias primas biodegradables, así como envases y embalajes no solo reciclados pero completamente reciclajes.

Por último, una parte de las ventas de Expert Cleans Pro está destinada a preservar los océanos y mares junto a la Fundación ECOMAR, que lleva más de 20 años en activo desarrollando esta actividad. “Cada año se tiran 140.000.000.000 packs de productos de belleza y Skeyndor quiere aportar su granito de arena para frenar este impacto que producimos en el planeta”, dice la marca de origen catalán.

El Jardín El Hamman

La línea de productos cosméticos ecológicos y experienciales de Hammam Al Ándalus nace con el objetivo de maximizar la experiencia que ofrecen en su Hammam (tanto en Madrid como en las otras tres ciudades donde tiene sede: Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca) a través de productos que “ayuden a recuperar el equilibrio físico y mental que necesita nuestra salud”.

Aceite corporal ecológico. Foto: El Jardin de Hammam.

En otoño más que nunca, con la vuelta a la rutina post-verano y la llegada progresiva del frío, este cuidado es clave para recuperar el bienestar y proteger las defensas a través del cuidado directo de la piel.

Como consecuencia y bajo estas premisas, El Jardín de Hammam ha desarrollado dos gamas de productos ecológicos y de composición natural, que además son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Con el aceite de oliva como protagonista, su línea cubre rostro (tónicos, sérums e hidratación para cada tipo de piel) y cabello (como crema hidratante y revitalizante para cabello seco o graso) y aromas (con novedades como el gel hidroalcóholico), además del cuerpo.

En la gama corporal se incluyen, por ejemplo, la crema de ducha de jabón negro (desintoxicante), el aceite revitalizante (regenerador, con vitaminas K y E) o el jabón eco en pastilla, con ingredientes como el poleo y la cúrcuma.

“Procuramos que cada material, componente y fórmula respete al máximo la Naturaleza y nuestra naturaleza corporal”, dicen desde la marca. “Nuestra línea cosmética ha sido desarrollada con la certificación CAAE bajo el estándar de cosmética COSMOS ORGANIC, lo que garantiza su sostenibilidad dermatológica y con la naturaleza”.