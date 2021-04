Ocho años después, Madrid recupera ‘Danza en la Villa’

No hay mejor noticia para celebrar el Día Internacional de la Danza, que se celebra el próximo 29 de abril. Y es que, tras ocho años de ausencia, el festival Danza en la Villa vuelve a Madrid. El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa es el anfitrión de este ciclo, que ha programado, hasta el próximo 2 de mayo, un total de 22 espectáculos a cargo de 13 compañías.

De este modo, y a través de la programación de las tres salas del centro, junto a la exposición Carlos Saura y la Danza, y la celebración del Día Internacional de la Danza con actividades en todos los espacios del teatro, la danza será la única protagonista del espacio durante las próximas semanas.

Un ciclo “imprescindible”

Para la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, “era imprescindible recuperar este ciclo de danza e inundar un teatro público por y para la danza”, con “una programación que va a tener en cuenta todas sus facetas. Así, Fernán Gómez se inunda de danza y da respuesta a la necesidad de que Madrid tenga un espacio para ella”.

Exposición sobre Saura y la danza. Foto: JJ Guillén | EFE.

Laila Ripoll, directora artística del centro, confirmó durante la presentación del festival que la danza será la “absoluta protagonista de la programación” durante la segunda quincena del mes de abril y el primer fin de semana de mayo en el teatro.

Flamenco, contemporáneo, danza-teatro, circo, española, todos los estilos estarán representados en esta edición que contará con coreógrafos y bailarines de primer nivel. Además, a lo largo del ciclo Danza en la Villa se incluirán distintas actividades impartidas por las compañías participantes, se realizarán mesas redondas, talleres, presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas.

Las salas Guirau y Jardiel Poncela, que acogerán un total de ocho compañías, no serán los únicos espacios donde se podrá ver esta disciplina. Este año, como novedad, se incorpora la Sala III que acogerá los trabajos coreográficos de cinco compañías.

Flamenco, contemporáneo, danza-teatro, circo y española estarán representados en una edición que contará con más de 100 coreógrafos y bailarines de primer nivel

Día Internacional de la Danza

Además, el Centro Cultural de la Villa también rendrá su particular homenaje al Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril. Para ello, espacios como los vestíbulos del teatro, las escaleras o ‘La Seta’ se convertirán en escenario donde varios bailarines mostrarán sus trabajos coreográficos. Estos espectáculos serán gratuitos hasta completar el aforo.

Foto: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

En la Sala de Exposiciones, hasta el 6 de junio, se podrá ver la muestra Carlos Saura y la Danza dedicada a la relación del cineasta con la danza de forma retrospectiva. La exposición recrea el universo creativo de Saura en torno a esta disciplina a partir de su archivo a través de una muestra sensorial y polifónica que reúne un variado y abundante repertorio de materiales de diferente naturaleza.

Así, podrán verse fotografías, dibujos, fragmentos de cine y teatro, fotosaurios (fotografías pintadas), guiones, manuscritos, fotografías de rodaje, carteles o materiales documentales, algunos de ellos nunca expuestos al público de forma retrospectiva y temática.

La muestra está producida por el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con la colaboración de La Fábrica.

Próximos espectáculos

A punto de comenzar, destaca el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco, que celebra su 30ª edición del 21 al 23 de abril en la Sala Guirau. Más de un centenar de coreógrafos, bailarines, compositores y músicos pasarán por el escenario, creando un ambiente “de alto voltaje artístico”, según la organización.

Carlos Saura, Flamenco India, 2015 © Carlos Saura, VEGAP, 2021

En la misma sala, Alberto Sellés/Sara Jiménez & Pablo Giménez, ganadores del Premio Fernán Gómez. CC de la Villa del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco 2020 representarán el 24 de abril sus obras CARD][NAL (Alberto Sellés) y VARIACIÓN a tempo (Sara Jiménez y Pablo Giménez).

El 25 de abril la Compañía Albadulake llevará a las tablas su propuesta Genoma B, una adaptación libre de La casa de Bernarda Alba) y el 29 Sara Cano Compañía de Danza representará Mujer de Pie, en la que dos cantaores, un bailaor y una bailarina ponen en común sus cuerpos y su experiencia para entablar comunicación en un espacio común, en el que música experimental, flamenco, danza, presencia y madurez hablan de la idea de reinventarse para resurgir, de permanecer, de celebrar la vida, de estar, de seguir estando… de seguir siendo.

Ogmia Dance Company con The Holy Trinity e Instituto Stocos con Oecumene los días 1 y 2 de mayo respectivamente cierran la programación de la Sala Guirau.

El festival, que regresa a este espacio municipal tras 8 años de paréntesis, hará de la danza la única protagonista del teatro

Otros espacios

La danza continúa en la Sala Jardiel Poncela con la programación, del 22 al 25 de abril, de Gauekoak, un proyecto que nace a partir de una reflexión íntima y personal del bailarín Jon Maya Sein, y Magna Mater, un montaje de Tirititran Danza que podrá verse del 30 de abril al 1 de mayo, una suerte de puzzle de teatro, música en directo, cante y baile flamenco que encaja las piezas de la herencia y la propia identidad de la protagonista añadiendo, además, la dificultad que supone conciliar la maternidad con la profesión artística.

En la Sala III podrá verse, el 23 de abril, un fragmento de 20 minutos de la pieza No exit, de la Compañía Manuela Barrero dlcAcos; la obra Sweet dreams are made of this de Alberto Velasco (29 de abril); Shōjo de Cia Mey-Ling Bisogno Physical Theater (29 de abril); y Mnemos, de Patricia Gimeno (30 de abril).

El 29 de abril, Día Internacional de la Danza, habrá además dos espectáculos más: Alberto Velasco ofrecerá en el hall de Exposiciones una intervención espacial bajo el nombre Solo nos falta bailar mientras que ‘La Seta’ será el escenario de las piezas de danza contemporánea Entre espacios y Algo más allá del yo, de David Blanco y Sergio Toyos, el mismo 29 de abril.

Además de estas representaciones habrá también lugar para creaciones colectivas, talleres, una sesión ‘vermú / cine’ o una mesa redonda sobre mujeres coreógrafas, que tendrá lugar el 30 de abril en la Sala Polivalente y que contará con la participación de Mey-Ling Bisogno y Muriel Romero además de Concha Hernández, directora de Ellas Crean.