Carlos Latre: “Hacer reír no es un placer, es un deber”

El hombre de las mil caras y las mil voces sube al escenario con nuevo espectáculo: One Man Show. Carlos Latre, sin filtro apenas, imita, canta, baila, da vueltas, brincos y, sobre todo, da bofetadas de humor hasta a quien le cuesta reír. El Teatro Coliseum de Barcelona, cerrado desde el pasado mes de marzo, inicio de la pandemia, reabre con él su telón.

El estreno llega con un mes de retraso sobre lo previsto por las restricciones de aforo y los cambios en la realidad diaria le han obligado a rehacer su guión compulsivamente. “De pronto hay vacuna, Maradona se muere, el Barça entra en barrena, la televisión ha cambiado sus contenidos de forma espectacular y ahora todo el cotilleo es para la Pantoja, los negacionistas estaban de moda y ya no aparecen. Además, hay que añadir el tema de las Navidades. La ministra María Jesús Montero, el ministro Salvador Illa y Fernando Simón tendrán que decir cómo hemos de pasar las Navidades y lo harán desde el escenario del teatro, cuenta Latre a Tendencias guiñando el ojo.

Cualquier cosa de la realidad le vale al artista, como la compra compulsiva de papel higiénico, que le hace rebautizar la serie española más popular del nefasto 2020 como La Casa de Papel de Váter. “Me ha venido de perlas para añadirlo al espectáculo, porque diría que ese miedo de que se agotara va enlazado con la afición por hacer pasteles y hemos ido más al váter”.

Fernando Simon es la superestrella del espectáculo. Foto Anna R. Alós.

Fernando Simón

Latre desarrollaun fuerte vínculo con todos sus personajes pero en esta ocasión su líder es Fernando Simón, del que dice: “Es tan famoso ya como Mike Jagger, es un personaje muy característico, el más importante, el que más aparece. Entre los personajes nuevos hay un hueco especial para los de La Casa de Papel, un híbrido entre Messi y Rosalía (¿se imagina al futbolista cantando como ella?), miembros de la Casa Real, Pedro Sánchez, Carmen Calvo. Por cierto, el rey emérito no está en Dubai sino en el Coliseum conmigo, y además de la corona también repaso a la Corinna, al emérito y el emirato, añade, a Elton John, Camela, Shakira, Manolo García, Coke Malla y los que siempre van conmigo, como Julio Iglesias”.

«Claro que la pandemia ha sido y es muy dura, pero eso también hace que el espectador tenga muchas ganas de pasarlo bien y de reír» Carlos Latre

Admite que hay atmósfera de cierta irascibilidad por las circunstancias de la pandemia, pero está seguro de lo que hace, se reafirma en su sentido del humor y mira el futuro con optimismo y ganas de pelear por las sonrisas. “La nueva normalidad pasa por volver a ser el país de risas y chascarrillos que es España. No nos volveremos mejores porque somos cabezones, eso lo tengo claro. ¡Pero si hay mucha gente intentando saltarse las medidas!”.

Pero esto no es nuevo, asegura. “Los grandes de la literatura han plasmado el carácter de los españoles. Este país es ‘valleinclanesco’, es El Callejón del gato que inspiró a Valle Inclán para su Luces de bohemia, vemos la realidad distorsionada como nos conviene, y si le sumamos el personaje tramposillo del Lazarillo de Tormes y el humor del Quijote, tenemos un fiel reflejo de nosotros los españoles. Claro que la pandemia ha sido y es muy dura, pero eso también hace que el espectador tenga muchas ganas de pasarlo bien y de reír. Y cuando vienen a verme es para eso, para reír y olvidarse de todo”.

Carlos Latre en el ensayo de su nuevo espectáculo. Foto: Anna R. Alós.

La nueva normalidad era esto

El aforo del teatro es de 1.700 espectadores y, previsiblemente, habrá 500 en la sala, el máximo permitido, porque hasta el día de hoy todos los shows de Carlos Latre han agotado taquilla. Pero no es lo que más le preocupa, “haya 500 asientos llenos, 50, 10 o uno, yo a por todas, a darlo todo aunque sea para una sola persona”, dice.

El fútbol nunca falta en los guiones del showman porque él mismo jugó de joven, fue entrenador infantil, no se pierde un partido de su Barça y no puede evitar hablar del tema: “Messi no faltará porque es el mejor futbolista de la Historia, considerando la manera de jugar de hoy en día. Bueno, lo diré de otra manera. De todos los grandes, en el fútbol de hoy sobrevivirían solo Cruyff, Maradona y él, por velocidad y potencia. Cristiano ha tenido la mala suerte de jugar al fútbol en época de Salieri, porque Messi es Mozart, ¿me entiende? Una lástima”.

“Haya 500 asientos llenos, 50, 10 o uno, yo a por todas, a darlo todo aunque sea para una sola persona” Carlos Latre

Estará en cartel desde el 4 de diciembre al 3 de enero; o sea, que se comerá el caldo de Navidad y las uvas en el teatro. Van a ser unas Navidades preciosas, dice, “porque seré un Papá Noel de las sonrisas que repartirá muchas cada día. El 31 de diciembre por temas de prohibición no habrá uvas a las 12 pero tendremos cotillón y conexión con la Puerta del Sol. Solo que la señora Montero me ha pedido que elimine los matasuegras, y le he dicho que ‘vale’”.

Carlos Latre posa ante el Teatro Coliseum de Barcelona. Foto: Anna R. Alós

El año pandémico

Su análisis del año pandémico es positivo porque él mismo es hombre positivo: “Lo llevo bien porque soy persona muy responsable y obedezco a lo que me dicen. Estoy muy cerca de amigos científicos, he participado en la campaña de la Fundación Yo me corono y en todo momento he tenido claro que hay que ser muy riguroso y no tomárselo a la ligera. Me ha servido para tener claro que hacer reír ya no es un pacer sino un deber. Está la gente muy necesitada de pasarlo bien y sonreír y ese momento en que se apagan las luces y salen los aplausos son impagables, solo recibo cariño y gratitud”.

(La cita con Carlos Latre tiene lugar en un alto del ensayo y una, o sea yo, al finalizar se va en silencio y de puntillas para que no repita lo que ya hizo un día años atrás: a media charla ponerse de pronto a hablar como yo misma. Colosal el lío que se forma cuando entrevistas y te da la sensación de que es una misma quien responde. Así es Latre, un ‘sacasonrisas’ imparable y, curiosamente, inimitable).