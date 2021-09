Telosa: así es la ciudad del futuro diseñada en un desierto de EE UU

Ya os lo contábamos: es una de las compañías que está dando forma al mundo. Desde Dinamarca, el estudio de Bjarke Ingels (BIG) sorprende y seduce con sus propuestas que combinan arte, arquitectura, urbanismo y naturaleza en un nuevo y mágico equilibrio.

Tras diseñar rascacielos y barrios residenciales, museos y miradores, y hasta imaginar una colonia futura en Marte, BIG ha dado un paso más imaginando, desde cero, una ciudad en la que podrán vivir y trabajar hasta 5 millones de personas. Bienvenidos a Telosa, la ciudad más sostenible, segura y equitativa del mundo.

Ciudades amenazadas por la subida del nivel del mar, contaminación, desigualdad… Si según las estimaciones hasta 1.000 millones de personas se verán amenazadas en 2050 por el cambio climático en su lugar de residencia actual ha llegado el momento de diseñar la ciudad del futuro.

Si los modelos actuales no sirven, hay que buscar otros nuevos. Con esta premisa, el empresario y emprendedor Marc Lore, fundador de Jet.com y exdirector ejecutivo de comercio electrónico del gigante estadounidense de supermercados Walmart, promueve una nueva ciudad que se convierta en modelo global para la vida urbana de las generaciones futuras.

Creada de la nada, en medio del desierto, en una vasta porción de tierra al oeste de los EE UU, Telosa alojará en sus llegará en sus primeros 10-20 años un millón de personas en un total de 30.000 hectáreas. En 40 años vivirán 5 millones de personas en una superficie de 150.000 hectáreas.

La densidad, según sus previsiones, será de 33 habitantes por acre, similar al de una ciudad como San Francisco.

Today, Bloomberg @business revealed @CityofTelosa: a vision of @BjarkeIngels and @MarcLore for a new city in America that sets a global standard for urban living, expands human potential, and becomes a blueprint for future generations. Learn more here: https://t.co/VD4tpZSgtf pic.twitter.com/lvPXkuWiMH