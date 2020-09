Un otoño a pleno arte en Gran Bretaña

Quedan poco mas de tres meses para que termine el año, y la escena cultural británica despliega una batería de exposiciones, inauguraciones y muestras para tener esperanzas en el 2021.

Varios de estos eventos se han postergado en la primavera y el verano, y este otoño será la oportunidad para poder verlos.

En la Tate Britain

Empezamos por Londres. Uno de los grandes del movimiento romántico, J.M.W. Turner, será protagonista de la muestra Turner’s Modern World, que el 28 de octubre inaugurará la Tate Britain.

Mientras sigue adelante la muestra sobre Warhol, a fines de octubre en la Tate se podrá ver la exposición sobre Turner

Será una exposición centrada en la época industrial de este pintor, que transformó el paisajismo en el siglo XIX, y que mostrará cómo sus trazos difuminados podían ofrecer una nueva perspectiva de la revolución urbanística y social que vivía el país.

‘Lluvia, vapor y velocidad’, obra del período industrial de Turner. Foto: Tate Britain

En el mismo complejo se presentará, desde el 18 de noviembre, una exposición de la artista británica Lynette Yiadom-Boakye, con 80 retratos imaginarios que destilan melancolía y enigmas.

Y hasta el 15 de noviembre allí se ha prorrogado la retrospectiva de Andy Warhol, uno de los mayores representantes del pop art, que con ironía y desenfado se volcó en la producción en serie, en la relectura de los iconos populares y en las vanguardias.

Retratos de Marilyn Monroe, de Andy Warhol. Foto: Tate Britain

Kimonos y acuarelas

El museo Victoria & Albert, el más importante del diseño y arte, abre el otoño con Renaissance Watercolors, una exploración de las acuarelas renacentistas de los tratados de botánica. Su inauguración será en noviembre.

Por lo pronto, hasta el 25 de octubre se puede ver Kimono: Kyoto to Catwalk, un recorrido cronológico de la historia de esta popular prenda japonesa, con su influencia en la cultura japonesa y su expansión en el resto del mundo.

El centro V&A invita a un viaje por la historia del kimono. Foto: V&A

De Gauguin a Ai Weiwei

En la Royal Academy hasta el 18 de octubre se podrá ver Gauguin y los impresionistas.

Provenientes de la colección danesa Ordrupgaard, presenta 60 obras de artistas de este género, como Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Morisot y Degas. Y Gauguin, claro.

‘Retrato de una joven mujer’, de Paul Gauguin. Foto: Royal Academy

Por primera vez en sus 252 años de historia, la Exposición de Verano de la Royal Academy se postergó al otoño.

Aunque se renombró como Winter Exhibition, se inaugura el 6 de octubre, y permitirá conocer las nuevas tendencias de talentos consolidados y emergentes, como Tracey Emin, Rebecca Horn, Anselm Kiefer, Julian Schnabel, Gillian Wearing y Ai Weiwei.

Fascinación por Munch

Para el 15 de noviembre, la presentación de Tracey Emin / Edvard Munch: The Loneliness of the Soul establece un diálogo entre esta artista contemporánea y las obras de uno de los pintores noruegos más famosos.

La muestra Among the Trees es un viaje multimedia para explorar la relación entre la naturaleza y la humanidad

Unas 25 pinturas, esculturas y hasta creaciones en neón compartirán espacios con 19 trabajos de Munch provenientes de su museo en Oslo, para comprender la fascinación que ejerció en Emin.

Naturaleza y tecnología en ‘Among the Trees’. Foto: Galería Hayward

Una de las exposiciones más originales en Londres es la de la Galería Hayward. En Among the Trees se invita a pasear en un bosque de arte, donde una serie de presentaciones multimedia exploran la relación entre la humanidad y la naturaleza.

Nuevo museo en Plymouth

El 29 de septiembre en la ciudad de Plymouth se inaugurará el centro de arte The Box, una galería gratuita que será la más grande del país.

El pistoletazo de largada lo dará la exposición Mayflower 400: Legend and Legacy, una exploración del primer barco de colonos ingleses a las costas de América, que precisamente partió desde esa ciudad portuaria hace cuatro siglos.

El legado del Mayflower, la primera exposición de The Box, en Plymouth. Foto: The Box

En Newcastle el Centro Baltic de Arte Contemporáneo permite conocer la historia de Abel Rodríguez, un anciano de la tribu Nonuya, del Amazonas colombiano, desplazado por el conflicto armado del país.

Sus dibujos, que recuerdan al estilo naif, es un recorrido por la conservación de la memoria y el recuerdo de la vida en la selva.

Beatles y Art Decó

La Laing Art Gallery, en esa ciudad del noroeste de Inglaterra, explora la relación entre el movimiento art déco y la cultura costera británica durante las décadas de 1920 y 1930.

Se trata de la muestra Art Deco by the Sea, que abre sus puertas el 17 de octubre.

En Liverpool, la exposición fotográfica de Linda McCartney seguirá abierta hasta el 1 de noviembre.

The Beatles en Abbey Road Studios en 1969. Foto Linda McCartney.

En la colección de 200 imágenes de esta artista se podrán ver retratos inéditos de The Beatles además de diversas escenas de la efervescente escena musical británica en los ’60.

Y hablando de fotografía, en Bill Brandt / Henry Moore se analiza la relación artística entre el reconocido fotógrafo nacido en Alemania y el escultor abstracto a través de 200 obras.

Será en el centro Hepworth Wakefield, de Yorkshire, desde el 1 de noviembre.