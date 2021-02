Portadas con arte para una revista que no existe

The Barcelonian es una página de Instagram fundada por la ilustradora Luisa Vera, que recoge la visión personalizada de Barcelona que puedan aportar grandes artistas, y figuras noveles. La idea es reinterpretar la visión de la ciudad bajo el modelo de las legendarias portadas de The New Yorker.

Vera explica que “se trata de un proyecto nacido por accidente en el terrado de mi casa durante el confinamiento, leyendo el The New Yorker y viendo los techos de la ciudad”. “Empecé a dibujar y dibujar para divertirme hasta que llegó la idea. Me retraté a mí misma leyendo NewYorkers en la azotea con los tejados de Barcelona al fondo, le coloqué el encabezamiento de THE BARCELONIAN y lo compartí en redes. Y así hice varias cubiertas autobiográficas sobre el confinamiento y posterior nueva normalidad».

Infografía de Jordi Català.

Los artistas se vuelcan

Más de 40 artistas ilustradores, explica Luisa. Ellos han ido creando portadas para The Barcelonian, en un perfil que vio la luz el 8 de octubre.

Le seguiría un desfile de artistas como Christian Inaraja, Carmen Segovia, Elenio Picó, Gustavo Roldán, José Luis Merino, Olga Capdevila, Cristina Losantos, Lluïsot, Ernesto Rodríguez, Arnal Ballester, Jordi Vila Delclós, , Perico Pastor, Àfrica Fanlo, Miguel Gallardo, Laia Domènech, y Óscar Julve, entre otros, que según Luisa Vera “vienen a divertirse y a colaborar”.

The Barcelonian participará del 8 de marzo

En esta plataforma que caben todas las visiones de la ciudad condal, tanto las más plásticas como las más poéticas, pero sin desdeñar las reivindicativas, como ilustra una portada de Joan Negrescolor que llama a la reflexión sobre los desahucios.

En este sentido y durante todo el mes de marzo, para celebrar el lunes 8 el Día de la Mujer Trabajadora y el Día Internacional de la Mujer, The Barcelonian se va a convertir en una plataforma reivindicativa. Según Vera «se publicarán portadas hechas por ilustradoras para mostrar la ciudad de Barcelona como un ente femenino”.

Ilustración: Luisa Vera

Con Vera nació esta historia

La creadora de The Barcelonian, es una artista que conjuga la ilustración (entre otras disciplinas) con Nueva York.

Aunque Luisa nació en Elda, Alicante y cursó Bellas Artes en Valencia, se fui a vivir a la Gran Manzana, donde continuó sus estudios de ilustración en la School of Visual Arts.

Luisa Vera, creadora de The Barcelonian. Entrevista: Jordi Català

Desde 1990 se ha dedicado profesionalmente a la ilustración. Sus trabajos han sido publicados en The New York Times, The Chicago Tribune, The Dallas Morning News, The Wall Street Journal, The International Herald Tibune, La Vanguardia y El País; además de cubiertas de libros, carteles, catálogos, cuentos infantiles y exposiciones. En el 2002 se estableció en Barcelona con su hijo neoyorquino.

Ilustración: Cristina Losantos

Directora de arte desde Instagram

Vera es como la directora de esta fórmula tan original que publica dos portadas semanalmente, pero al mismo tiempo ejerce como directora de arte de su propio Instagram.

“Yo doy toda la libertad del mundo a los artistas, lo que sí que pasa es que últimamente estamos empezando a repetir conceptos o paisajes, y así me aseguro de que, en el supuesto de que se repitan, la visión que se le de sea diferente”.

Y es que según ella “uno de los placeres de este proyecto es poder ilustrar nuestras propias ideas y no iluminar textos ajenos”.

Un proyecto nacido para crecer

El futuro pasa por «tratar de hacer crecer este proyecto de ciudad, para lo que hemos llamado a las puertas del propio ayuntamiento, pero también abrirlo a otros artistas más noveles, para lo cual nos gustaría contar también con las escuelas de diseño y con estudiantes”

Ilustración: Sebastiá Serra

La idea de la artista alicantina forma parte de diferentes versiones de reinterpretación urbana, cada una con su propia personalidad, que han ido apareciendo en los últimos tiempos, que se encuentran en Milán, Shanghái, Montreal y hasta en la propia Valencia, aunque el proyecto más desarrollado de todos sea el de París con The Parisianer.

Este último incluso organiza exposiciones, edita un libro anual y cuenta con tienda propia, unas perspectivas que Vera espera que también se instale en The Barcelonian, ya que según ella “son ya muchas las personas que nos escriben solicitando comprar nuestras propuestas. Para todo ello estamos ya trabajando»

Ilustración: Martín Elfman

The New Yorker y el mito de las grandes portadas

The New Yorker es una revista cosmopolita y urbana que se empezó a publicar el 21 de febrero de 1925.

A mitad de siglo popularizó el relato corto como una forma literaria. Publica críticas, ensayos, reportajes de investigación y ficción y la vida social de Nueva York.

Infografía de Jordi Català.

Su humor satírico, la calidad de sus editores y columnistas junto al agudo ingenio de sus viñetas le garantizan una importante audiencia.

Pero si la revista es un mito sus portadas son una leyenda apreciada por los coleccionistas, protagonista de múltiples exposiciones y valorados souvenirs de la Gran Manzana, que se venden en las mismas puertas del Guggenheim y en muchas de las galerías de Nueva York.