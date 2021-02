El arte psicodélico de Yayoi Kusama invade los jardines de Nueva York

Los jardines de inspiración psicodélica de Yayoi Kusama, una de las grandes representantes del arte contemporáneo, se harán realidad en el distrito del Bronx, en Nueva York.

El 10 de abril el Jardín Botánico de Nueva York presentará la exposición Kusama: Cosmic Nature, que se podrá visitar hasta el 31 de octubre.

Entre flores, nenúfares y arbustos se desplegarán tulipanes y calabazas de colores intensos y revestidos de puntos negros

Esta muestra se pensaba organizar el año pasado, pero fue postergada por la pandemia. Para evitar un nuevo cierre las autoridades del espacio verde del Bronx han limitado la asistencia al 33% para los eventos al exterior, y del 25% en los realizados en un espacio cerrado.

Kusama con calabaza. Foto Yayoi Kusama-Museo de Bellas Artes de Ota

Espejos dentro y fuera

Entre estos últimos se encuentra la nueva instalación de espejos infinitos de Kusama Illusion Inside the Heart (Ilusión dentro del corazón).

Este es un cubo revestido de espejos, donde además de los efectos ópticos del interior sus paredes reflejarán los cambios de las estaciones en el jardín botánico.

Para poder entrar a esta obra de arquitectura efímera habrá que esperar al verano, y ver si las normas de las autoridades sanitarias autorizan el ingreso con garantías de seguridad.

Instalación de espejos infinitos. Foto Jardín Botánico de Nueva York

La influencia de la botánica

En el espacio de 100 hectáreas se podrán ver diversos ejemplos de cómo la botánica influencio en la vanguardista obra de Kusama, que desde niña experimentó con el arte y las plantas en el invernadero de su familia.

Sus conceptos de infinito, tachaduras y eternidad se inspiraron en los colores y ciclos naturales de las plantas y flores, indica un comunicado del jardín botánico.

Desde su infancia Kusama experimentó con el arte y las plantas en el invernadero de su familia

Entre las nuevas obras se podrán ver Dancing Pumpkin (Calabaza danzante) y I Want to Fly to the Universe (Quiero volar al universo), un cuadro de tonos saturados con soles, lunas y cientos de puntos, que recuerdan al arte de los nativos australianos.

‘Quiero volar al centro del universo’. Foto Colección de Kusama

Los primeros bocetos

En el edificio de la Biblioteca Metz, integrante del jardín, se podrán descubrir los bocetos que una adolescente Kusama dibujó sobre las peonías, unas hermosas flores de color rosado.

También se verá cómo llevo al lienzo otras plantas florales como las violas, salvias, zinnias y crisantemos, en diversos cuadros que se expondrán en el Invernadero Enid A. Haupt

Himno de la vida-Tulipanes. Foto Ciudad de Beverly Hills

En tanto esculturas de colores y con los clásicos lunares poblarán los senderos del jardín botánico, en medio de plantas acuáticas, gramíneas, árboles exóticos y flores.