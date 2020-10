El parque de Londres que se convierte en un museo efímero de esculturas

Con ciudades cerradas, museos reduciendo aforos y aumentando medidas de seguridad y eventos y ferias que se vuelven virtuales, la naturaleza y el aire libre, tan importantes para nuestro bienestar mental y físico especialmente en tiempos de pandemia, se han convertido en los mejores aliados del arte. Por eso no puede llegar en mejor momento Frieze Sculpture, un museo de esculturas efímero que ya invade el londinense Regent’s Park.

En el contexto de la Frieze Week, organizado por la conocida feria de arte Frieze London, que se celebra en Nueva York y Los Ángeles, además de Londres, y que este año y precisamente en la capital británica estrena un formato híbrido que combina actividad online y presencial, los jardines ingleses del parque acogen, hasta el próximo 18 de octubre, una exposición de obras de arte en gran formato de destacados artistas internacionales.

Un museo efímero

Las obras, seleccionadas y organizadas por la comisaria Clare Lilley, directora del programa Yorkshire Sculpture Park, pertenecen a los artistas David Altmejd, Fabio Lattanzi Antinori, Gianpietro Carlesso, Eric Fischl, Patrick Goddard, Lubaina Himid, Kalliopi Lemos, Richard Long, Sarah Lucas, Gavin Turk, Rebecca Warren y Arne Quinze.

Fabio Lattanzi Antinori, 2020. Foto: Pi Artworks y Fabio Lattanzi.

Con temas que se nutren de la actualidad y que van desde los derechos civiles a la ecología pasando por el papel disruptor del artista, entre las obras encontramos ‘Five Conversations’, las originales puertas pintadas por la ganadora del premio Turner 2017 Lubaina Himid y creadas para el High Line 2019 de Nueva York, que se exponen por primera vez en el Reino Unido.

Kalliopi Lemos también explora cuestiones relacionadas con la igualdad y el arte como catalizador del cambio mientras Patrick Goddard, Richard Long, Arne Quinze y Gavin Turk, este último con L’Age d’Or (Green & red), una gran puerta entreabierta que da acceso al mismo parque, subrayan la importancia de nuestra relación con el mundo natural.

Fabio Lattanzi Antinori participa con Ad Keywords que se traduce en un gran neón en el que van pasando ‘palabras clave’ de anuncios y publicidad que invitan a reflexionar, como Can you verify this? -¿puedes verificar esto?-, Banksy £ 0,56 -Banksy 0,56 libras- o The cost of freedom is £ 0,15 -el coste de la libertad es 0,15.

Five Conversations, Lubaina Himid. Foto: Steven White | Frieze.

Arte con distancia social

Al aire libre, en el pulmón verde de Regent’s Park, uno de los parques reales de Londres que se ubica a medio camino entre Westminster y Camden, Frieze Sculpture ofrecerá durante dos semanas la oportunidad de disfrutar de obras de arte mientras se mantienen las medidas de distancia social.

Para conocer todos los detalles se puede acompañar el recorrido con una audioguía gratuita a cargo de la comisaria. Además, una cámara grabará continuamente la muestra, de modo que los seguidores de la feria en todo el mundo podrán también visitarla desde cualquier dispositivo a través de Frieze Viewing Room, donde se dan cita, además, 200 galerías del mundo para la edición digital de la feria Frieze.

La exposición abrirá sus puertas el próximo 9 de octubre (algunos pases se adelantarán a los días 7 y 8) y se mantendrá instalada hasta el domingo 16 de octubre. Este año es prácticamente la única actividad presencial de Frieze Week, habitualmente una fecha destacada en el calendario mundial del arte ya que se considera una de las mejores oportunidaes para tomar el pulso al mercado del arte contemporáneo.