Cómo una gravera de Lleida se convierte en un centro de arte contemporáneo

¿Qué hacen obras de Bill Viola, Juan Muñoz, Anselm Kiefer, Antonio López y Chiharu Shiota en una gravera de Balaguer? En esta localidad de Lleida, en el complejo industrial La Plana de Corb, la compañía Sorigué dio sus primeros pasos en la producción de áridos y el tratamiento de asfaltos. 60 años más tarde, en este mismo entorno, que “simboliza sus inicios y sus valores”, decidió poner en marcha Planta, el proyecto estrella de su fundación y el que vehicula su labor de mecenazgo.

Iniciado en 2015, Planta ha culminado un nuevo hito con la inauguración de In the begining was…, la primera instalación permanente en Europa de la destacada artista Chiharu Shiota, creada no solo a partir de la inspiración del lugar, sino también con materiales extraídos en estas mismas instalaciones.

Instalación de la artista japonesa Chiharu Shiota. Foto: Ramón Gabriel | EFE.

Chiharu Shiota

El sonido de las piedras cayendo en las montañas de grava. En sus primeras visitas al lugar que acogería su instalación, Shiota quedó impresionada, no solo por el ruido, sino por la noción en sí: el principio, el material como elemento básico, en bruto, en el que se creará algo después. El uso de la piedra por primera vez –la artista es conocida por el empleo de hilo como material principal con el que explora los vínculos y los lazos que nos unen, nos conectan, se enredan o se cortan- se convierte en una alusión poética al concepto de origen.

“Sentí que había un reino común entre el universo que hay dentro de mí y el que hay fuera, al igual que sentí que mi cuerpo era lo más cercano al universo. Quizás cuando las personas nos dejan, se disuelven en el universo.”, explica la artista japonesa.

La alusión es, pues, al origen del universo. La densa trama formada por hilos y piedras se convierte en una evocación del cosmos, a través de la cual la artista nos hace tomar conciencia de nuestra fragilidad.

Chiharu Shiota In the beginning was… PLANTA | Fundación Sorigué 2021.

Por otro lado, Shiota alude al origen del propio grupo empresarial Sorigué, vinculado al movimiento de tierras y en cuyo espacio originario se inspira y se presenta la obra: “Cuando visité por primera vez esta gravera, lo que más me captó la atención fue el bonito sonido que hacían las piedras al caer. Con las piedras, he querido también rememorar los comienzos de esta compañía”.

Una red de piedras

El propio proceso de creación de la obra es tan importante para la artista como el resultado final, puesto que lo concibe como un ritual de meditación: “Saber de dónde venimos nos ayudará a saber hacia dónde nos dirigimos”.

El concepto se materializa en una extensa red a través de la cual se genera una atracción onírica, activando la memoria y su ausencia. Al capturar elementos tan densos y pesados como las piedras a través de un medio tan frágil como el hilo, la artista evoca una atmósfera que conduce a la reflexión sobre el pasado y a la meditación sobre el futuro.

La artista japonesa Chiharu Shiota y la directora de la Fundación Sorigué, Ana Vallès. Foto: Ramón Gabriel | EFE.

La instalación culmina un proyecto iniciado en 2015 con la exposición temporal en la Fundació Sorigué bajo el mismo título In the beginning was…, y que ha evolucionado hasta su primera instalación permanente en PLANTA, que supone además la primera de estas características en Europa.

Para Ana Vallés, presidenta del grupo empresarial Sorigué y de su fundación, “es un honor que una artista de la relevancia y proyección internacional como es Chiharu Shiota se haya visto cautivada por Planta de tal manera que se haya inspirado en él para crear primero, una instalación temporal, y luego, haya aceptado el reto creativo de elaborar su primera instalación permanente en Europa, a partir de las vivencias que tuvo en nuestras instalaciones”.

Site-especific

Tras participar en eventos tan destacados como las bienales de Moscú, Sydney, Lyon y Venecia, para la cual realizó el Pabellón de Japón en su 56ª edición y exponer de forma monográfica en lugares como el Mori Art Museum de Tokio (2019), su nueva instalación ya convive en Planta con espacios que albergan la obra de los artistas William Kentridge, Anselm Kiefer, Bill Viola, Antonio López y Juan Muñoz.

Detalle de la instalación In the beginning was… Foto: Ramón Gabriel | EFE.

El espacio que alberga esta pieza, a la vez grandioso y de ambiente intimista, es una construcción edificada especialmente para esta finalidad, anexa al Centro de Mineralogía de Planta, un lugar para el conocimiento y la reflexión sobre los procesos geológicos que propone un viaje desde los orígenes de las formaciones geológicas hasta nuestros días y que activa la meditación sobre nuestro lugar en el mundo desde una vertiente espaciotemporal y filosófica.

(Foto de portada: In the beginning was…, Chiharu Shiota, PLANTA | Fundación Sorigué).