Pistas para no perderse en Urvanity, la feria de arte más refrescante de Madrid

La Semana del Arte madrileña resiste el envite. Trasladada en esta ocasión a mayo, vuelve con energías renovadas con la confluencia de estimulantes citas, que van de Hybrid Art Fair en el Riu Plaza de España) a Drawing Room en el Palacio de Santa Bárbara pasando por Art Madrid en la galería de cristal del palacio Cibeles, donde se muestra la comentada Piedad de la artista burgalesa Silvia Flechoso en la que una Isabel Ayuso transformada en la Virgen María sostiene al cantante madrileño C.Tangana que adopta el papel de Jesucristo.

También Urvanity, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Hortaleza, 63), que hoy jueves inaugura su quinta edición con algunas de las propuestas de arte urbano y contemporáneo más refrescantes de la capital.

En total, más de 2.000 m2 en los que se expondrán los trabajos de artistas como Paco Pomet, Marría Pratts, Eugenio Recuenco, Wendy White, Edgar Plans, Mario Mankey, Miss Van, Imon Boy, Cesc Abad o Case Maclaim y que demostrará, según sus responsables, que la cultura sigue siendo segura. «Urvanity es una apuesta por seguir adelante. Es, por supuesto, una apuesta por las galerías y por los artistas. Un colectivo que lleva más de un año sin poder presentar sus trabajos. Es nuestro granito de arena para activar un sector que se ha visto muy parado”, explica el fundador y director de la feria, Sergio Sancho.

Sergio Mora | Cerquone Projects.

Entre las 28 galerías participantes destacan, como representantes del panorama internacional, la neoyorquina PADRE Gallery, la inglesa StolenSpace Gallery, la colombiana Galería Casa Cuadrada o la galería originaria de Caracas Cerquone Gallery.

Entre las nacionales se cuentan las barcelonesas Alzueta Gallery, 3 Punts Galería o Victor Lope Arte Contemporáneo, las madrileñas Art District, Furiosa Gallery, La Causa Galería, La Gran, My Name’s Lolita Art o Swinton Gallery y las marbellíes Yusto/Giner y Reiners Contemporary Art

Abierta hasta el próximo domingo 30 de mayo, estas son las claves para no perderse nada en una feria que supera las cuatro paredes de una galería para exponer en la calle murales y obras de arte digital que se podrán comprar con criptomonedas.

Onkaos: el futuro de mercado del arte

Onkaos, la plataforma de arte digital de la colección Solo, contará en Urvanity con obras con certificado NFT (siglas en inglés de Non Fungible Tokens), que garantizan la autenticidad de este tipo de trabajos.

Happiness Prison Fat Tube Guy, SMACK | Onkaos.

En concreto, serán obras digitales de los neerlandeses SMACK (Ton Meijdam, Thom Snels y Béla Zsigmond), el colectivo El Novak Zen y el artista hispano-croata Filip Custic, artífice del ecosistema visual de la cantante Rosalía, que se exhibirán durante la feria en 50 marquesinas distribuidas por la ciudad de Madrid y podrán adquirirse a través de criptomonedas.

Badr El Jundi: más que palabras

En la sección ‘Young Galleries’ se enmarca Badr El Jundi, llegada de Marbella –se ubica nada menos que en el lujoso hotel Anantara Villa Padierna Palace- que acude para presentar su nuevo proyecto ‘Not only words’ con las obras de Johan Deckmann y Wendy White, dos artistas que se caracterizan por el protagonismo que otorgan a sus lienzos de trabajo y que superan con creces las posibilidades tradicionales, de modo que el continente tiene el mismo peso que su contenido y se convierte en una parte más del mensaje que los artistas buscan transmitir.

Johan Deckmannn, Not Only Words | Badr El Jundi.

El trabajo del artista danés Johan Deckmannn presenta originales títulos divertidos e ingeniosamente fabricados que se plasman en libros ficticios de autoayuda, en una suerte de híbrido entre pintura, poesía y psicología. Por otra parte, la aerografía abstracta de Wendy White da un especial protagonismo a la forma de las letras, trabajando las posibilidades del lienzo desde su construcción. Los colores utilizados en cada una de sus obras, los bordes del lienzo y la fractura del mismo son algunos de los factores que esta artista estadounidense explora en sus obras que, como curiosidad, nunca da por terminadas.

Casa Cuadrada: arte e ironía

El universo de ironías de la artista italiana Laurina Paperina es una de las puntas de lanza de la galería colombiana Casa Cuadrada. Las extrañas situaciones en las que se encuentran sus personajes narran, con una cruda y suspicaz dosis de humor negro, historias del caos y descontrol que han generado las excesivas demostraciones de poder de los grandes iconos políticos en el mundo.

Afterparty, KOCTEL | Casa Cuadrada.

En su espacio podrá verse también la obra de Hugo Carrillo, Koctel, Martín Mancera, Qozeem Abdulrahman Olaoluwa y Vanessa Barragão.

Cerquone Gallery

También procedente de Latinoamérica, la venezolana Cerquone Gallery, especializada en expresiones artísticas surgidas en contextos urbanos desde los años 70 en adelante, el post-grafiti, el pop surrealista o el nuevo pop art, presentará en Urvanity su proyecto Now or never de la mano de los artistas Lusesita y Sergio Mora.

3 Punts Galeria

La galería barcelonesa 3 Punts repite en Urvanity, donde mostrará obras de Juan Carlos Valdeviezo, Lara Padilla (Sra. D Ms.X) y Samuel Salcedo. Precisamente de este último es Under Construction, una serie de monumentales esculturas de rostros que promete ser una de las atracciones de esta edición.

La Gran

Ubicada en el distrito artístico de Carabanchel desde 2019 -arrancó su andadura en 2015 en Valladolid- y representante de artistas como Marina Núñez, la galería La Gran muestra en la feria la obra de Ignacio Pérez-Jofre y Luis Pérez Calvo.

Under construction, Samuel Salcedo | 3 Punts.

Duran Monkey Gallery

De la unión de Durán Online Gallery y Monkey Garage surge este nuevo proyecto, Duran Monkey Gallery, que gira en torno al arte urbano y la cultura underground. Radicada en Madrid, acude a Urvanity junto a Alva Moca, Iñaki Miranda, Jorge, Rodríguez-Gerada, Chalo Moca y Belin.

Sr. García: la foto más surrealista

Otro de los espacios por los que hay que pasar sí o sí en una visita a Urvanity es el jardín del COAM, donde se despliega una imponente obra creada por Sr. García, uno de los referentes artísticos de la técnica del collage en España.

De la mano de la ginebra super premium Martin Miller’s Gin, y ataviado con sus tijeras, el artista nos introduce en un mundo onírico interactivo gracias a su poesía gráfica plagada de ingenio y humor. El espacio-photocall se convierte así en un mundo surrealista que propone un viaje que va de la locura a la genialidad.

Tapas 1, Sr. García.

Urvanity LAB: para iniciarse en el coleccionismo

Entre las novedades de esta edición está LAB, una colección de obras de arte seriadas que busca seducir a nuevos públicos y fomentar el coleccionismo con una oferta cercana, democrática y apta para todos los gustos y bolsillos. Entre otros, pueden encontrarse piezas de Boa Mistura, Rorro Berjano o Add Fuel.

Arte extramuros

En su afán por acercar el arte contemporáneo a todos son varias las obras que se podrán ver en las calles madrileñas, como el gigantesco mural sobre “integración, identidad y empoderamiento” que el artista alemán Case Maclaim ha realizado en el Pasaje Caja de Ahorros, junto a la Puerta del Sol.

En la calle Fuencarral, a la altura del número 47, habrá una obra de la británica Helen Bur, y en la calle Magdalena 21 el pintor de origen cubano Jorge Rodríguez-Gerada desarrollará uno de sus característicos retratos que refuerza “el sentido de pertenencia al lugar”.

Meetings Bowls. Foto: Javier Liaño | EFE.

Además, tanto el COAM como la zona de Madrid Río contarán con las instalaciones conocidas como Meetings Bowls, unas cápsulas semiesféricas pensadas para “sentarse y reflexionar sobre el futuro de las ciudades” y que ya han sido utilizadas en la plaza Times Square en Nueva York o en la feria Art Basel en Miami.

(Foto de portada VACUI, Mario Mankey | Swinton Gallery)