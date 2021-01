Seis exposiciones imprescindibles para amantes de la moda y el arte

Una retrospectiva sin precedentes sobre la creadora de la icónica maison Chanel fue la escogida -y no por casualidad- para la reapertura del parisino Palais Galliera, cerrado por obras desde 2018. El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, por su parte, escogía un fascinante recorrido por el mundo de la moda desde 1870 hasta la actualidad para celebrar sus 150 años de vida. Y el Victoria & Albert Museum de Londres dedica al bolso una impresionante muestra con más de 300 modelos en los que se bucea en su historia y su producción.

Son solo tres de las grandes muestras en torno a la moda que debían haberse celebrado en 2020 y que, como consecuencia de la pandemia, podrán seguir viéndose en 2021. Pero hay más. Y es que desde que la moda ascendió a la categoría de arte son muchos los museos y centros expositivos, especializados o no, que se rinden al magnetismo de diseñadores y piezas icónicas que, como bolsos, zapatos o tejidos, son verdaderos objetos de deseo con horas de estudio y diseño, minuciosa elaboración y profusión de significados tras ellos. Estas son las muestras más interesantes que nos esperan en 2021.

Thierry Mugler, Musée des Arts Décoratifs (París)

También en París y también dedicado a un diseñador imprescindible podremos ver Thierry Mugler: couturissime. Diseñada, producida y estrenada en 2019 en el Museo de Bellas Artes de Montreal (MBAM) donde cosechó 200.000 visitas, el Musée des Arts Décoratifs recoge ahora el testigo de la muestra y (homenaje) que traza la obra de un creador de singular imaginación, que revolucionó la moda y la alta costura.

Collection La Chimère, alta costura otoño invierno 1997-1998. Foto: © Alan Strutt.

En la ciudad donde cosechó todos sus éxitos, la muestra permitirá acercarse a este modisto visionario, fotógrafo, creador de perfumes y showman (es célebre su frase «siempre me ha fascinado el animal más hermoso de la tierra: el ser humano») desde la década de 1970 hasta su retirada en 2002.

Lejos de una retrospectiva clásica, la muestra “es todo vida y energía”, sostiene el museo, que recoge escenografías de sus espectaculares pasarelas y grandes fotografías de sus modelos icónicas, Jerry Hall e Iman.

Comisariada por Thierry Maxime Loriot, la exposición contó con la implicación del diseñador en primera persona.

Martin Margiela, Lafayette Anticipations (París)

La fundación de las archiconocidas Galerías Lafayette de París dedican al vanguardista diseñador belga Martin Margiela una muestra monográfica prevista entre el 15 de abril y el 25 de julio (si las condiciones sanitarias en Francia lo permiten).

Rodeada de cierto secretismo, hay quien la considera una suerte de vuelta a la escena del creador, tras su retirada de Maison Margiela en 2009. Esta muestra, concebida como “una obra de arte total” según la museo, reúne numerosas obras inéditas que giran en torno a los temas que siempre le han inspirado como el paso del tiempo, el azar, al misterio o el aura.

Lafayette Anticipations. Foto: Getty Images.

De forma típicamente iconoclasta y como ya hiciera con la moda, cuyos límites empujó desde la década de los ochenta del siglo XX a través de materiales, formas y puestas en escena que se convirtieron en revoluciones conceptuales y estéticas, Martin Margiela revelará, por primera vez en público con pinturas, esculturas y fotografías, una obsesión por el arte que comenzó en su adolescencia.

Bags, Inside Out,V&A Museum Londres

Si te sientes mal cada vez que añades una nueva pieza a tu colección para muchos ya demasiado abultada, te reconfortará pasear por esta gran muestra dedicada al bolso con mayúsculas. O alentará tus deseos de más, que también puede ser.

En principio programada hasta el próximo 21 de septiembre, Bags: Inside Out analiza esta pieza desde el diseño y la artesanía a los modelos más icónicos de la historia. Del Lady Dior que dedicó la firma francesa a Lady Di al Baguette de Fendi que lució Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York pasando por el Hermès diseñado para Jane Birkin, el Lait de Coco ideado por Karl Lagerfeld o los Mulberry Bayswater y Alexa de las colecciones privadas de Kate Moss y Alexa Chung.

El Lait de Coco Evening Bag de Karl Lagerfeld. Foto: V&A Museum.

A lo largo del recorrido, la sucesión de firmas como Prada, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Mulberry, Longchamp o Marc Jacobs se alterna con piezas como la bolsa bordada que usaba Isabel I para guardar el Gran Sello de Inglaterra, un bolso con máscara de gas de la actual reina Isabel II o la caja roja que usaba Winston Churchill para los documentos de Estado. Y ahora, ¿quién dice que otro bolso está de más?

Shoephoria!, Museo de la Moda (Bath)

¿Qué tienen en común unos stilettos de Jimmy Choo, unas zapatillas de terciopelo de la reina Victoria de la década de 1850, unas Converse y unas Dr. Martens? Que todas ellas han vestido los pies de hombre y, sobre todo, mujeres, a lo largo de 300 años.

Es la línea argumental de Shoephoria!, la gran exhibición que prevé inaugurar el Museo de la Moda de Bath el próximo 29 de marzo. De su fondo de alrededor de 3.000 pares de zapatos, los comisarios han escogido 100 pares, muchos de ellos nunca antes expuestos, entre los que se cuentan zapatos diseñados por Vivienne Westwood, Versace y Manolo Blahnik, zapatillas Converse y Nike Air Jordan y unas Dr Martens impresas digitalmente con grabados de William Hogarth.

Shoephoria! Foto: Museo de la Moda de Bath.

Entre las piezas destacan unas botas altas verdes que pertenecieron a Lady Ottoline Morrell, miembro del Círculo de Bloomsbury y unos zapatos con lazo e incrustaciones de diamantes de la reina María de alrededor de los años 30 del siglo XX diseñados por el célebre zapatero británico Rayne.

Walk this way, Museo Taft (Cincinati)

Más ambiciosa en cuanto a la interpretación de las piezas el Walk this way, una muestra del Museo de Arte Taft de Cincinnati que analiza el calzado femenino bajo el prisma de aspectos como el sufragio, la incorporación de la mujer al mercado laboral o la revolución sexual.

Con piezas de la colección privada del prestigioso diseñador Stuart Weitzman, la muestra ofrecerá entre el 27 de febrero y el 6 de junio un recorrido por la historia del calzado femenino a través de 100 pares de zapatos que abarcan casi 200 años.

Botas de 1900. Foto Glenn Castellano.

Desde zapatillas de sedas creadas para la Exposición Universal de París de 1867 hasta los zapatos que usaban las sufragistas pasando por los tacones que lucían las flappers o las que lucieron las estrellas del cine en la era de posguerra, la muestra incluye diseños de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo y Beth Levine, considera la ‘Primera Dama del diseño de zapatos’, así como piezas del propio Weitzman.

Beautiful People, Museo de la Moda (Londres)

A mediados de la década de 1960 un puñado de boutiques del londinense barrio de Chelsea sembraron el germen de lo que sería una revolución en el mundo de la moda. Tiendas como Granny Takes A Trip, Hung On You, Apple, Biba, Mr Fish, Thea Porter y Ossie Clark comenzaron a vender diseños rompedores a jóvenes de la contracultura que difuminaban los límites de género con estilos cada vez más andróginos donde los pantalones de terciopelo se mezclaban con los brocados Regency y las camisas con volantes con piezas de seda con reminiscencias de Oriente Medio.

Beautiful people. Foto: Karl Ferris.

Colores, patrones y estampados rompedores que vistieron a artistas como los Beatles, los Rolling Stones y Jimi Hendrix se expondrán en la exposición Beautiful People: The Boutique in 1960s Counterculture que se inaugurará en el Fashion and Textile Museum de Londres el próximo 3 de septiembre.