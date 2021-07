Ropa pintada a mano: el éxito del ‘hand-painted’ como propuesta de la temporada

Fue el pasado otoño cuando Christopher Kane deslumbró con una colección cuyos prints se inspiraban en las obras que él mismo produjo durante su confinamiento. La colección ready-to-wear S/S21 del duo capitaneado por el diseñador escocés se convirtió así no solo en un lienzo en blanco para sus próximas propuestas, sino también una forma de reinventar las prendas que el resto de la industria ha tomado en serio hasta la fecha.

Desde los grandes nombres de la pasarela como Lanvin y D&G hasta marcas independientes (Charles de Vilmorin, Nick Williams o Emily Dawn Long), son muchos los que abrazan la ropa pintada a mano o hand-painted como gran tendencia para su próxima temporada.

Detalle de un prenda pintada a mano. Foto: Emele.

Love Kat

Entre estos últimos ejemplos destaca el caso de Love Kat, la marca de una diseñadora británica de 25 años cuyos diseños ya han llevado Dua Lipa o Alicai Harley.

Kat Rose, la creadora de la marca, empezó a diseñar con 16 años pero no fue hasta el pasado año cuando se decidió a customizar su propia marca de ropa. Con apenas formación artística, Rose ha conseguido hacerse un hueco en la industria de la moda de Reino Unido gracias a su frescura, espontaneidad e inspiración “diaria de la calle”.

La diseñadora de Portsmouth usó unos Levi’s de segunda mano (adquiridos en eBay) como lienzo para crear unos vaqueros que asemejaban un bordado patchwork y con una paleta multicolor en forma caleidoscópica.

Emele

“Empecé pintándome unos pantalones vaqueros y a raíz de ello, mis amigos me animaron a vender mis propios diseños”, explica María López, fundadora de Emele. Después vinieron chaquetas, monos, tops, camisetas, chalecos o deportivas… Básicamente todo lo que el cliente pueda imaginar.

López, que se inspira en el arte para su proyecto (“me gustan mucho Matisse, Basquiat o Picasso”, comenta), customizó su primera chaqueta (Teima) a raíz de sus tatuajes y textos favoritos. “Pintarla me dio mucha libertad de expresión”, reconoce.

Aunque lo más demandado siguen siendo las chaquetas y camisas, sus seguidores van atreviéndose con nuevas prendas. “Me suelen pedir un diseño en concreto, pero también hago los mios propios o aconsejo a mis clientes, siempre respetando sus gustos ya que su prenda será única”, reconoce López.

Foto: Emele.

También también dispone de página web aunque (por el momento) solo para visualizar los productos ofertados. “Tengo muchas ideas y, en un futuro, me gustará enfocarlo de otra manera sin perder la esencia de Emele”, concede.

Maison Éros

Precisamente esa exclusividad es lo que define la propuesta de Maison Éros, que ha presentado su colección de S/S21 hace tan solo unos días. “Cada pieza es diferente y nunca puedo encontrar las mismas piezas sobre las que pinto” dice el creador parisino Léandre Cornette de Saint Cyr.

La joven marca con sede en Le Marais es una de las promesas emergentes más potentes de la capital francesa tras apenas un par de años en activo. Con el arte abstracto y el erotismo como influencias importantes en su fundación, la marca ha pasado de ilustrar más conceptualmente sus primeros diseños en camisetas (el busto femenino es ahora su icónico bolso) a producir colecciones enteras basadas en un diseño pictórico.

Foto: Maison Éros.

“La primera colección pintada a mano surgió durante la cuarentena del pasado noviembre”, comenta Cornette de Saint Cyr, mientras que Abstract (esta última) es el resultado de un “largo recorrido artístico”. “Es la evolución de mi primer dibujo, porque cada vez que trabajo en un diseño me gusta que evolucione con el tiempo”, explica el fundador.

También su colorida propuesta de verano se basa en el deseo del diseñador y artista de hacer algo orgánico y “que se moviese con la tela”; así, y a diferencia de la colección previa, el protagonismo lo tienen el lio, la seda y el algodón, que componen la propuesta estival ideal para diseñar sobre ellos.

“Son materiales perfectos para crear diferentes texturas y efectos, lo que hace que sea una parte muy interesante del proceso. Además, me gusta descubrir nuevos materiales y ver cómo la pintura reacciona a ellos”, concede el creador de Maison Éros. “Es emocionante poder trasladar mi arte a la ropa y que sea posible; me gusta mucho la idea de que un cuadro cobre vida sobre una persona”.

Foto: Maison Éros.

Paco Pintón

Habitual del proceso artístico musical o pictórico como fuente de inspiración en cada colección, el diseñador Paco Pintón ha unido fuerzas con la ilustradora y artista Almudena Cañedo (When At Home) para su nueva propuesta.

No es casualidad que el primero de estos diseños surgiera como respuesta a la pregunta de quién era su artista favorito; así, el peto Last Splash es la consecuencia directa de su pasión por el pintor británico David Hockney, pero también lo son el resto de diseños de otras aficiones tan tangenciales en su ADN como el cine, la música, la lectura o los viajes.

“David Hockney es mi pintor favorito, tanto sus cuadros como su estilo a la hora de vestir (he is a real dandy!) y aparece en todos los moodboards de las colecciones de Pintón. Así que este es nuestro homenaje al genial Hockney y a su obra más emblemática”, explica el diseñador a Tendencias Hoy.

La colaboración con Cañedo surgió de forma casual, a través de Instagram gracias a un primer contacto a principios de este año. “Un amigo posteó algo sobre su perfil de When At Home sobre ropa pintada a mano y así fue como llegué a su perfil. Me puse a mirarlo con detenimiento y me volví loco por todas la similitudes con los orígenes con mi marca”, reconoce Pintón.

Modelo de la colección When at Home. Foto: Paco Pintón.

“Solo al final descubrí que se trataba de ella, a quien ya conocía por otro lado y que incluso había posado para mí con la sudadera de Virginia Woolf.”

El diseñador madrileño, que ya ha colaborado con varias creativas hasta la fecha, no descarta seguir con las colaboraciones artísticas en un futuro. “Creo que tanto las colecciones estacionales que son más extensas y estáticas, como el calendario tradicional de la moda ya no tienen tanto sentido, ya que pierden el pulso a la nueva realidad y a la nueva forma de comunicar”, comenta.

Hacer colecciones más pequeñas me aporta, por un lado, una mayor libertad creativa y por otro, a nivel negocio, una mayor versatilidad; además de que, este momento en que todos estamos super conectados pero más aislados que nunca, se me hace una necesidad vital compartir ideas e ilusiones con otros creadores”, argumenta.

Lo que está claro es que la ilustración textil a mano es una tendencia cada vez más extendida que, más allá de la moda, ha llegado para quedarse.