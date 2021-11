Así es el museo virtual con el que Manolo Blahnik celebra sus 50 años en la moda

Moda en museos y museos de moda. Ya nadie duda de que la moda es una forma de arte y su exhibición en museos funciona. No solo funciona, sino que bate récords de espectadores. Y eso que para maestros de la talla de Yves Saint Laurent la moda “no es arte, pero necesita de un artista para crearla”.

Él mismo entró por la puerta grande en un museo con una retrospectiva que el Metropolitan Museum de Nueva York (Met) le dedicó en 1983. Después se inaugurarían espacios monográficos en torno a sus creaciones en Marrakech y París. También monográfico, aunque ahora en formato virtual, es el museo con el que el diseñador de zapatos español más famoso de la historia, Manolo Blahnik, celebra sus 50 años en la moda.

Los ‘manolos’ estrenan museo

El proyecto sigue la estela de museos generalistas como el Met, el Brooklyn Museum, también en Nueva York y que este año expone una magnífica retrospectiva de Dior, o el Victoria & Albert Museum de Londres, que dedica al bolso toda una muestra, y museos dedicados específicamente a la moda como el Pallais Galliera de París, el Museo de la Moda de Amberes, reabierto después de tres años en obras, o el Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria (Guipuzkoa).

La primera sala ahonda en el uso del color por parte de Blahnik.

La trayectoria de Manolo Blahnik, de hecho, ya había sido objeto de una exposición para celebrar el 45 aniversario de la firma. Manolo Blahnik. El arte del zapato, con una selección de más de 200 zapatos y 80 dibujos originales, pasó por Milán, San Petersburgo, Praga y Madrid, donde se alojó en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid entre 2017 y 2018.

En su medio siglo de vida, los ‘manolos’, como se conocen mundialmente a sus zapatos, han protagonizado incluso sonadas escenas de televisión, como las de Sexo en Nueva York, donde Carrie Bradshaw es una fan declarada de sus zapatos. Y precisamente la vuelta de las chicas mas estilosas de Manhattan a la pantalla coincide con el lanzamiento de este museo, que lleva por nombre Manolo Blahnik: a new way of walking, que permite bucear en los archivos de la casa para conocer cientos de bocetos y diseños y que celebran momentos clave de su historia.

Un museo con cinco salas

El museo, explican desde la firma, “es la culminación de décadas de artesanía, destreza y familia”. Es también la primera vez que se muestra al público la colección de los extraordinarios dibujos de Blahnik, que aún hoy realiza cada uno de los bocetos personalmente.

Él mismo declara que “ha sido un placer revivir algunos de los momentos magníficos de mi carrera y descubrir cosas en las que no había pensado ni visto en años”.

El propio Manolo Blahnik ha colaborado en la selección de bocetos de su archivo.

Nacido en Santa Cruz de La Palma el 27 de noviembre de 1942 y tras iniciar estudios de derecho internacional, arquitectura y literatura, acabó dedicándose al diseño de zapatos, abriendo su primera boutique en el londinense barrio de Chelsea en 1973.

La exposición recorre las cinco décadas de trabajo en un viaje que se inicia con ‘The Palette Room’, un espacio donde navegar por 80 de los bocetos de Blahnik en los que se pone de manifiesto su particular y arriesgada apuesta por el color.

“Me he acercado al color de una manera audaz, desde todos los ángulos y variaciones. He jugado con él, buscando siempre la poesía de un color imposible”, se puede leer, mientras se pasea entre los increíbles dibujos, luego convertidos en zapatos de culto, e inspirados en formas vegetales (su tierra, la isla de La Palma, siempre ha sido inspiración para él) pero también en la literatura y la arquitectura (un par, incluso, está dedicado a su gran amiga, la arquitecta ya fallecida Zaha Hadid).

Historias nunca antes contadas

‘The ’70s Room’ desvela la historia y las historias de los primeros días de la firma, que reconstruye a través de vídeos, recortes de periódicos, retratos o fotografías. También, claro, de piezas creadas por él, desde un vestido de1971 del diseñador británico Ossie Clark, para el que creó su prmera colección, hasta algunos de aquellos primeros zapatos, como el Warsuma o The brick.

Manolo Blahnik con Paloma Picasso en una sala de su museo virtual.

Aquellos inusuales modelos encantaron a la crítica, que acuñó el término de “una nueva forma de caminar” para sus creaciones. Es el mismo que lleva esta exposición, que ha sido comisariada por Judith Clark e impulsada por Kristina Blahnik, sobrina del diseñador y directora ejecutiva de la firma.

La siguiente sala nos lleva a algunas de las personas que marcaron la vida y la carrera de Blahnik, como Diana Vreeland, la ex editora jefe de Vogue América que encauzó su carrera hacia el diseño de zapatos y que le presentó Paloma Picasso, la escritora e icono de la moda italiana Anna Piaggi, Bianca Jagger y Franca Sozzani.

El dorado domina en la colección cápsula que celebra el 50 aniversario de los ‘manolos’.

Una colección exclusiva para el 50 aniversario

En ‘The Gold Room’ se rinde homenaje a la opulencia y la fantasía de algunos de los diseños más exuberantes del creador en estas cinco décadas. Aquí, además de bocetos y materiales de archivo, se encuentran los zapatos incluidos de la colección cápsula lanzada para este 50 aniversario, que también se pueden comprar desde el museo virtual.

Son mules, zapatos de salón, botas y zapatos planos; en total 19 pares en tonos dorados y que se presentan en un embalaje de edición limitada.

La última sala, ‘Our family’, repasa el trabajo de cada uno de los miembros del equipo de la marca, cuyas historias dan forma a un grabado interactivo de Manolo Blahnik diseñado por Misan Harriman.

Una de las creaciones de la colección cápsula. Foto: Manolo Blahnik.

“Es un sueño hecho realidad abrir las primeras puertas de nuestro archivo. A medida que el legado de Manolo Blahnik siga evolucionando, la experiencia seguirá desarrollándose y contando su historia”, apunta Kristina Blahnik.

El montaje, que llevó 18 meses de trabajo, es obra del estudio Rōnin con sede en Ámsterdam y ha contado con la participación de Manolo Blahnik, especialmente en la sección de bocetos de sus archivos, ubicados en su casa de Bath, y que incluyen también alrededor de 30.000 pares de prototipos de ‘manolos’.