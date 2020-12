Gabrielle Chanel: la mujer que cambió la forma de vestir de todas las mujeres

“Una moda que no llega a la calle no es moda”, solía decir Gabrielle Chanel (1883-1971), la fundadora de la célebre maison francesa. No es casualidad que el parisino Palais Galliera, cerrado por obras desde 2018, haya escogido su figura como protagonista de su gran reapertura que, superado el último confinamiento francés, podrá verse a partir del 15 de diciembre en el Museo de la Moda por excelencia de París. Más que una exposición, la retrospectiva es todo manifiesto.

“Gabrielle Chanel fue una mujer libre, con una gran independencia de espíritu. Experimentó y sufrió las limitaciones que la moda femenina representaba, lo que influyó sin ninguna duda en su forma de concebir una ropa que dejaba a la mujer libertad de movimiento mientras les dotaba de distinción y allure”, explica a Tendencias Miren Arzalluz, nueva directora del Palais Galliera.

Diseños de la primera época de Chanel como diseñadora. Foto: ©Laurent Vu | SIPA.

Una diseñadora de su tiempo

La exposición que aloja el neófito museo de la moda parisino se divide en dos zonas principales y abarca un extenso espacio repartido entre dos plantas. La muestra empieza en orden cronológico, con algunos de sus primeros diseños y otros tan emblemáticos como los vestidos negros, little black dresses (LBD), de los años 30, el jersey marinero o el primer perfume que abrazó la casa: Chanel Nº5, con una sala dedicada al origen y progresión de su línea de belleza, en el espíritu de Coco Chanel. “Más que otras diseñadoras coetáneas, ella siempre supo responder a las necesidades de las mujeres de su tiempo”, comenta Arzalluz. “Esto se nota especialmente en momentos clave, como en 1910 o en 1954, cuando crea el traje tal y como lo conocemos hoy”.

«Chanel no solo nunca se rindió a tendencias ya establecidas, sino que la consistencia de su visión y la relevancia de su estética siempre se basaron en el equilibrio entre forma y función» Miren Arzalluz

También en esta parte se pueden ver modelos inéditos que no solo confirman la personalidad ecléctica y el espíritu visionario de sus colecciones, sino que nos descubren características desconocidas de los diseños de Chanel. Un ejemplo son los colores que se suman al clásico negro o crema que componen el imaginario más popular de la casa. “Hemos descubierto una paleta de colores que no identificábamos con su trabajo de primeras y que incluye el rojo y el azul (en particular, su característico azul noche)”, comenta la directora de la institución.

Detalle de tres diseños de noche de la primera parte de la exposición ‘Gabrielle Chanel, Manifeste de mode’. Foto: ©Laurent Vu | SIPA.

Clásicos inmortales

La segunda parte incluye, además de algunos de sus códigos más celebrados (el bolso 2.55, los pumps bicolor o varios de los trajes de tweed que ella misma usó), una gran colección de joyería raramente expuesta en conjunto hasta la fecha. “Cada pieza representa alguno de los aspectos de la personalidad de Gabrielle y su forma de crear”, explica la comisaria de accesorios Marie-Laure Gutton.

Algunos son tan reconocibles como el león, “su signo del zodiaco”, que aparece de forma continuada en botones y otros accesorios de la casa. “También la piedra de cristal (usada en las cruces y otras joyas de la casa), que decoraba su apartamento de Rue Cambon, es un ejemplo destacable de su colaboración con el joyero Robert Goossens, quien incorporó a sus creaciones referencias que van desde el Imperio Bizantino, los persas e incluso celtas, hasta Venecia, por esas cabezas de la ciudad de los Doges”, comenta la responsable de este área.

El collar con las famosas cabezas de león de la colección de Gabrielle Chanel. Foto: ©Laurent Vu | SIPA.

Reto en tiempos de coronavirus

Con más de 350 piezas expuestas, provenientes de los archivos de Chanel, la colección del Palais Galliera, museos internacionales (como el británico V&A o el MoMu de Amberes) y donantes privados de todo el mundo, esta muestra también ha supuesto un reto al que enfrentarse en mitad de la crisis del coronavirus, que llegó a la capital francesa dos semanas antes de su apertura (programada para abril). Un segundo confinamiento truncó la exhibición, que se retoma a mediados de diciembre.

Además de diseños de moda, la muestra dedica amplios espacios a las joyas, accesorios y perfumes de la maison fundada por Gabrielle Chanel

“Para poder organizar una retrospectiva de forma exhaustiva hemos reunido piezas significativas de colecciones en todo el mundo”, explica Arzalluz. “Hay 20 préstamos de museos y colecciones privadas en EEUU, además de Latinoamérica y Europa. Y, por supuesto, trabajar en medio de una crisis sanitaria no ha sido fácil para la organización”, reconoce.

Su predecesor Olivier Saillard ya había programado una exposición sobre Chanel en 2016, ya que curiosamente nunca se había rendido un homenaje de estas dimensiones a este icono de la moda en París. “Nos parecía absolutamente esencial realizar esta retrospectiva sobre una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX”, tercia la directora del Palais Galliera, quien esta vez ha contado con Véronique Belloir como comisaria y con Saillard en la dirección artística.

Algunos de los trajes de tweed que componen la segunda parte de la retrospectiva del Palais Galliera. Foto: Edward Berthelot | Getty Images.

Entender mejor el estilo de Chanel y su longevidad “eterna” son algunas de las cosas que la nueva directora de la institución francesa espera que el público encuentre visitando este Manifiesto de moda de Gabrielle Chanel.

“Me gustaría que se entendiese lo especial que ha sido su papel en el mundo de la moda; no solo nunca se rindió a tendencias ya establecidas, sino que la consistencia de su visión y la relevancia de su estética siempre se basaron en el equilibrio entre forma y función”. Una prueba más de que el equilibrio no siempre es imposible, al menos cuando se trata de la única diseñadora que cambió la forma de vestir de todas las mujeres.