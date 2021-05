Gabriel Nogueiras (Rubearht): «Diseño sin pensar en el género»

El joven diseñador gallego Gabriel Nogueiras, director creativo de Rubearth, acaba de recibir el Mercedes-Benz Fashion Talent 2021 por su última colección, Fat Boy (inspirada en la bomba atómica). Hablamos con él tras su galardón y su puesta de largo en la última MBMFW, pero también de cómo conjugar artesanía e innovación con sostenibilidad y cómo incentivar (y apoyar) el sector de la creación en España.

¿Te imaginabas presentando una colección con una temática casi apocalíptica tras un año de pandemia?

Siempre me han inspirado las películas de guerra, navales o de aviación, pero claramente esta pandemia me está haciendo ser protagonista de una historia única para nuestra generación; todo lo que rodea a la COVID-19 es imposible que no inspire.

Rubearth, premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Foto Jorge Orte Vidal (Pelonio).

¿Cómo ha sido el reto de producir una colección tan extensa para presentarla en esta pasada Fashion Week?

Una gran concienciación del esfuerzo que iba a suponer ya que en mi equipo sólo somos tres. Durante cuatro meses, me estuve levantando cada día con Rubearth. También tengo que agradecer a mi familia y a mis amigos que han vivido junto a mí lo que supone hacer una producción textil completa.

La propuesta es de moda masculina, pero ¿consideras Rubearth como algo dirigido puramente a este público?

No, y se puede ver en la versatilidad de la propuesta; diseño sin pensar en el género. La idea es hacer un producto con mucha personalidad, de calidad y con una producción ecosostenible ‘made in Spain’. Si buscas todo esto, ¡somos tu marca!

Estuviste una temporada en India investigando sobre las técnicas de bordado a mano. ¿Por qué elegiste este destino y cómo ha influido en la producción de los diseños de tu colección actual?

Fue una oportunidad única para un diseñador junior con pocos recursos, como era mi caso. Mi intención era ir a la matriz mundial del bordado manual y aprender lo máximo en cuanto a la intervención textil. Hoy en día conozco un sinfín de técnicas y de procesos textiles que me ayudan a intervenir con mi propio estilo.

Rubearth. Foto: Getty Images | MBFWMadrid.

El fotoperiodismo y, en concreto, algunas instantáneas de Hiroshima y Nagasaki han jugado un papel importante a la hora de sentar las bases para la colección. ¿Qué importancia tiene para ti arte?

La investigación a través del arte lo es todo para mí; no entiendo hacer moda si no estás interesado en nuevas vanguardias artísticas o en tener un claro conocimiento de la aplicación del color. En este caso, Joe O’Donnell, junto a su foto de los hermanos de Nagasaki, ha jugado ese papel a la hora de plantear las líneas de la ropa.

¿Hay cierto grado de optimismo reflejado en la colección?

¡Sí! Es una colección que invita a cambiar muchos estereotipos de la moda masculina ligada a una historia de guerra muy cruel y devastadora, a lo que debo aclarar que me parece horrible. De ahí que haya muchas alegorías a la paz y a colores muy optimistas, sin olvidar nuestros colores banderas: el azul navy, el rojo y el blanco. Podría decirse que Fat Man es una analogía entre la destrucción y la fuerza del cambio.

Rubearth desfile MBFWMadrid. Foto: Jorge Orte Vidal (Pelonio).

A consecuencia del inicio de la pandemia, muchas marcas han apostado por tejidos más duraderos, naturales e incluso con fórmulas anti-Covid. ¿Qué relación tienes con el upcycling y por qué has decidido incorporarlo al proceso de creación de esta colección?

Ya lo he tomado como filosofía laboral y personal. Si nos ponemos a ver números la industria textil, en especial el retail, está en la lista de una de las industrias más perjudiciales para el planeta. Lo bueno es que poco a poco esto va cambiando y surgen ideas nuevas para ayudar a poner un grano de arena en la balanza del lado bueno. En cuanto a la selección textil, busco siempre calidades orgánicas y evito los poliésteres no reciclados.

También vivimos entre un exceso de greenwashing por parte de las grandes marcas. ¿Cómo se te ocurrió incorporar residuos de la producción textil de grandes marcas a tus diseños?

Hablamos de marketing, ¿no? ¿Pero en el fondo es real? Yo creo que no. No voy a ser hipócrita; he trabajado muchos años en el sector y vi muchas cosas, de ahí esta nueva versión de producción: “Tú lo tiras, yo lo recupero, lo selecciono y veo que cumpla los parámetros que busco”. Lo trabajo y hago algo único para nuestro cliente.

Rubearth Backstage. Foto: Rubearth desfile MBFWMadrid. Foto- Jorge Orte Vidal (Pelonio).

Además de a una guerra medioambiental, nos enfrentamos a una guerra de valores. A nivel concepto de producto, ¿te sientes identificado con el término slow fashion?

Mucho, y creo que la pandemia abrió muchas mentes a nuevas tendencias que han venido para quedarse. Compra algo único y te valdrá para sentirte como tal.

Hay muchísimo talento joven en España, no solo en el sector creativo, aunque este destaca muy altamente a nivel europeo. Como joven emprendedor, ¿qué echas de menos en España en ese sentido?

Creo que esto ya sonará a modo de mantra en mi cabeza, de las veces que he pedido: ¡Ayuda!. Claramente somos un sector muy potente a nivel mundial y unos de los más valorados, por su ingenio y por su creatividad. Pero a la vez no estamos valorados; por ejemplo, el oficio de diseñador de moda no aparece en las listas del INEM. De verdad, si no fuese por mi familia y su esfuerzo, esto no sería posible. Por muy creativo que seas, es un sector muy caro en cuanto al desarrollo personal y a la hora de llevar las ideas a cabo.

En tu caso toda esa comunión de elementos que has llevado a cabo en el desfile parece complicada de sustituir por un formato digital. ¿Cómo crees que será el futuro de las pasarelas?

No hay nada comparable a los desfiles en directo, y cuando digo nada es nada. Creo que quién ha tenido la oportunidad de ver uno en directo, opinará como yo. Los equiparo a los conciertos en vivo.

Rubearth. Foto: Getty Images | MBFWMadrid.

¿Crees que esta crisis económica puede desembocar en una reestructuración del estilo de consumo y en fomentar el producto local?

¡Ya está pasando! Nos gusta decir made in Spain, pero ¿luego compramos lo hecho en España? Debemos estar orgullosos de nuestra larga historia de industria textil propia y, claramente, de nuestros diseñadores. Deberíamos perder la idea de sentirnos bien tras habernos comprado un montón de ropa y pensar antes de consumir.

En tu próxima colección, ¿las vacunas serán las armas? ¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo paso?

Podría ser. La verdad que es algo que nos ha marcado y nos inspirará para el futuro. Mi ilusión es seguir sobre una pasarela y poder llegar a vivir de este proyecto que para mí es vital.