Fura dels Baus: nuevas fórmulas para la moda

Sube el telón y el espectáculo ha cambiado. El mundo también lo ha hecho, el observador, el lector, el comprador, el consumidor… “Hasta la abuela, que por el Covid sopla las velas de la tarta del nieto a distancia y a través de una pantalla”, dice Pep Gatell, socio y director artístico de la Fura dels Baus, la compañía de teatro que dejó al mundo ojiplático simulando un mar de olas en la apertura de los JJOO de 1992 en Barcelona, un sublime homenaje al Mediterráneo.

La intervención de la Fura y de su Fundación Epic se verá, en el sector de la moda y sus desfiles, el 18 de septiembre, cuando se inaugure la 30ª edición de la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, esta vez sin público ni asientos asignados. Solo espectáculo virtual vía streaming.

La idea y las nuevas fórmulas

Fue una de las marcas nupciales, Yolancris, quien en 2018 exhibió su colección sobre la escenografía de la Fura dels Baus, y fueron ellas, las hermanas Yolanda y Cristina Pérez quienes esta primavera de confinamiento, viendo que la semana de las novias no se celebraría, dieron a la organización del salón la idea de que el grupo de teatro y la Fundación presentaran una propuesta para que compradores y novias aspiracionales no se quedaran sin espectáculo.

La propuesta se presentó en el mes de julio y hasta agosto no se puso en marcha. Un escenario semicircular de 400 m2 formado por pantallas LED de 7 m de altura y más de 20 m de ancho con diferentes fondos será la base escenográfica frente a la que las modelos desfilarán.

Sin lucha por los mejores asientos del frontrow, sin carreras de influencers y con la prensa trabajando desde casa: así serán los próximos desfiles de moda

“Costó, pero lo logramos, hemos utilizado 24 fondos diferentes, uno para cada uno de los 24 diseñadores que intervienen. Cada uno representa al diseñador que pertenece. Hemos hablado con muchos de ellos, hemos visto colecciones, pero hemos tenido que improvisar mucho, todo se ha hecho en poco más de dos meses. Alguno nos pasó su propia coreografía, pero la mayoría fue cosa nuestra”.

Una pasarela de todo menos normal

Que no fue un camino de rosas es algo más que intuición periodística y después de haber cubierto decenas de pasarelas. Lo corrobora el creativo: “Una cosa es explicarlo y otra que lo entendieran. Las actuales circunstancias no son las que están acostumbrados, porque ahora el frontrow es para todos igual, todos estamos en el primer plano”.

Habrá 24 fondos diferentes, uno por diseñador participante. Foto: Fira de Barcelona.

Ya no habrá lucha por sentar en la primera fila a famosas y esposas de futbolistas, las influencers dejarán de correr por alcanzar un buen asiento y la prensa trabajará desde casa, desde redacción algunos. Solo los fotógrafos quedan fuera de juego los 5 días que durará la pasarela virtual.

A pesar de las nuevas adaptaciones, siguen los desfiles tradicionales. “El streaming cambia las cosas, pero muchos no han querido sumarse al cambio y no los pude convencer”, sigue Gatell, “por eso seguirán viendo desfiles”.

“Lo nuestro ha sido un trabajo de laboratorio del que hemos tenido que aprender todos, porque se necesita tiempo para cambiar la mentalidad. Hoy los tempos son otros, tiene que haber una narrativa porque nadie estará los 20 minutos que dura un desfile frente al ordenador. El formato ha de ser otro: se impone el show, la búsqueda del impacto visual global. Si se quiere ver el vestido con detalle se entra en la plataforma”.

«Las opciones digitales brindan nuevas oportunidades para llegar a más público y más lejos. Y no solo al público profesional sino también, por primera vez, a las futuras novias de todo el mundo»

Lo digital ya es doméstico

Si aquella abuela del principio sopla las velas de su nieto a distancia y lo entiende, está ya asumido, como dice Gatell, que “el mundo digital se ha hecho más doméstico y los diseñadores de moda han de cambiar. Ha sido un primer paso, aun no sabemos hacia donde irá todo, y si podemos combinar presencial y digital ya será una fiesta. Nuestro trabajo es expandir cerebros, abrir ideas y nuevos caminos, la diversidad es buena y, eso si, cada cual lo ha de hacer a su modo”.

En el apartado económico no han cuadrado aún las columnas del debe y el haber. El tiempo no ha jugado a su favor y las prisas, ya se sabe, no son nunca las mejores consejeras. “El balance no habrá sido para tirar cohetes, ni para nosotros ni para todos los equipos de producción en general, se ha improvisado mucho y ha habido mucho descontrol”.

Pero el final es espectacular, lo dicen todos los que ya lo han visto, y al preguntar a los responsables de Fira de Barcelona si el sistema virtual supone ahorro en costes, comentan: “Ha sido nuestra primera experiencia digital y esto ha supuesto una inversión”.

Además de lo que supone el escenario, “está la plataforma digital que hemos puesto al servicio de las marcas, buyers y audiencia global”, añaden. Y es de nuevo Pep Gatell quien afirma que la Fura disponía de una app que se ha adaptado a la Bridal con una considerable ampliación de servicio.

El futuro de la moda pasa por conjugar streaming con desfiles presenciales. Foto: Fira de Barcelona.

En Fira de Barcelona hay buenas perspectivas, se muestran felices con la nueva fórmula y añaden: “se trata del inicio de un nuevo formato del salón en el que, en el futuro, procuraremos conjugar lo digital con la presencia física, imprescindible en los eventos”.

Pero es cierto que las opciones digitales brindan nuevas oportunidades para llegar a más público y más lejos. Y no solo al público profesional sino también, por primera vez, a las futuras novias de todo el mundo. “También difundiremos todos los desfiles a través de una plataforma china. Así que, preferimos esperar antes de dar ninguna cifra de audiencia pero las expectativas son buenas”.

La alianza tiene visos de haber funcionado y la cuenta atrás ha comenzado. Hasta el 22 de septiembre se verá.