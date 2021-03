Fátima Miñana: en busca de su alter ego y “de quién quiero llegar a ser como mujer”

Iba para ser bióloga hasta que entró en Moda por casualidad. El año pasado, con solo 23 años, Fátima Miñana ganó el premio MB Fashion Talent (por su colección de AW20) y entró en el sector de la industria española por la puerta grande.

Un año y una colección después, sus innovadoras prendas de aire retro-futurista se han convertido en imprescindibles de la alfombra roja en nuestro país: la actriz Guiomar Puerta, Mina El Hammani o la cantante María José Llergó. ¿La última en caer rendida ante sus diseños? Kendall Jenner. “Cuando sus estilistas me contactaron, me puse a llorar de emoción”, reconoce Miñana desde su casa-estudio de Madrid.

Patrones en 3D y tejidos innovadores

Geometry of Fear, su primera colección en MBFW, fue el lanzamiento de su marca y de su nombre en las pasarelas o, como ella misma dice, “mi introducción en la industria de la moda española. A partir de ahí he comenzado a trabajar con otros creativos, estilistas y celebrities”, explica.

Una colección ya de base revolucionaria partiendo unas técnicas de patronaje en 3D, tanto para replantear el concepto de las formas como el de los materiales. “Me gusta mucho utilizar tejidos con aspecto de cuero o nylon, y mezclarlos con telas más tradicionales como la lana”, comenta Miñana. “También suelo incluir en cada colección tejidos creados por mí, ya sea por la unión de otras telas, tejidos pintados a mano o creando estampados.”

Mucha de la inspiración diaria de la diseñadora viene de una búsqueda concienzuda sobre el diseño; desde la arquitectura de finales de los 50 en Reino Unido que inspiraba su primera línea hasta el mundo onírico o las películas que forman parte de su proceso creativo. “Para mí la inspiración viene prácticamente en su totalidad del arte. En ese proceso de research veo películas antiguas o documentales en busca de inspiración pero es difícil que en mi día a día encuentre algo que me sorprenda”, explica, eludiendo un proceso aleatorio de intencionalidad a la hora de crear sus prendas.

Precisamente en Persona, su última propuesta, quizá logra distanciarse de la teoría para llegar a fondo a su alter ego como creadora. “La verdad es que la colección que presenté en septiembre fue la única que acerca un poco al terreno personal. No lo definiría como algo autobiográfico, sino como una búsqueda de mi alter ego y de quién quiero llegar a ser como mujer.”

“Al crear una colección busco construir una ilusión y esto solo se consigue diseñando el look completo”, dice al preguntarle por su inspiración primaria en este área.

Fátima Miñana