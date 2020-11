El ‘homewear’ es el nuevo negro

Las slippers siempre han sido ejemplo del upper-class chic. Si no que se lo pregunten a Don Draper, Grace Kelly o a Bill Murray en Lost in Translation. Una vez superada la frontera de géneros y (el atractivo de sus) diseños, ahora es Hailey Bieber la que sale a la calle con ellas o Rihanna quien las adapta al terreno urbano en una versión con tacón. En cualquier caso, siguen siendo sinónimo de estilo y, ahora más que nunca, de comodidad.

Quizá por eso la firma sueca Hums lleva tiempo especializándose en este último concepto, tan ligado al ADN nórdico. Esta temporada presenta, junto a & Other Stories, una mini-colección para homogeneizar la vida de casa sin renunciar a los gustos personales y la individualidad que ambas marcas reivindican. “Al crear esta colección, comenzamos pensando en la variedad de estilos que existen como personalidades y quisimos que cada uno de los modelos reflejara esos rasgos distintivos que consideramos deben ser celebrados a día de hoy”, dice Henrietta Nyavang, directora creativa de Hums.

Para estar en casa (y para salir)

Se trata de cuatro modelos, seleccionados entre junto al equipo de & Other Stories, con diferentes ilustraciones y estampados que siguen el sello distintivo de la marca de calzado sueca. “Hums son perfectos para desayuno en la terraza, un viaje de fin de semana o para lucir entre amigos en un romantic café local” ha dicho con motivo del lanzamiento la directora de diseño de calzado de & Other Stories, Disa Treutiger. Otra forma de evitar que el atuendo prive de la ocasión o, mejor dicho, que esta última marque el primero.

Uno de los modelos de HUMS para &OtherStories

En la comunión perpetua entre casa y trabajo que el coronavirus ha acentuado, la ropa ha pasado de ser algo secundario a algo prácticamente crucial. No en vano la edición británica de Vogue ha declarado que la ropa de casa es, junto con el upcycling, la mayor tendencia del año y el mercado asiático ya habla del Homeleisure como relevo del Aithleisure (o la tendencia de llevar ropa deportiva fuera del ámbito fitness).

Nuevos tejidos para casa

Según el buscador de moda de lujo Lyst, las búsquedas en joggers y chándales han aumentado un 123% respecto a 2019, con un 47% y 48% respectivamente de las palabras leggins y sudaderas.

Esta necesidad común demanda tejidos cómodos, suaves y también duraderos. Es el caso del tencel, que empezó usándose en las colecciones de moda íntima y leisurewear en un inicio y que ahora se combina para crear prendas adaptables a todo tipo de entornos y también adaptables. “Las fibras sostenibles no son solo una gran elección para el medioambiente, sino que, además, el material suave y transpirable aporta una gran sensación de bienestar” declaraba Florian Heubrandnern, vicepresidente global de gestión empresarial de textiles en Lenzing de Tencel, que recientemente ha colaborado con Camper en una línea de calzado con fibras sostenibles.

La bota y el botín de la colección AW 2020 (que renueva los modelos únicos Right y Upright), se han diseñado con una innovadora técnica de construcción de punto que contiene fibras de lyocell ‘Tencel’ de origen vegetal, procedentes de fuentes de madera de producción sostenible. “Para esta colección, la fibra se ha combinado para diseñar una innovadora estructura en el entramado en 3D que da lugar a una bota de estilo calcetín, con conciencia ecológica, que ofrece soporte y bienestar”.

El modelo Wabi está diseñado para el hogar.

Además, la casa mallorquina acaba de presentar su colección ‘Winter Warmers’, que incluye el clásico Wabi (lanzado hace 20 años); un modelo de zapatilla responsable con el medio ambiente e inspirado en el minimalismo japonés. “Wabi se creó específicamente para bajar el ritmo y quedarse en casa”, dice la firma acerca de su icónico modelo. Además de la lana traspirable que lo recubre, su suela de goma está hecha con hasta un 35% de materiales reciclados.

Calzado todoterreno

No es coincidencia que estemos más cómodos en un material natural, ya que (ahora más que nunca), tenemos que pasar más horas en el mismo atuendo y combinar varias funciones del terrero profesional y familiar. Bikenstock fueron pioneros en desarrollar la primera suela adhesiva respetuosa con el medioambiente en 1988; dos años más tarde, el hijo del fundador de la marca alemana (Stephan Birkenstock) reduce al 90% las emisiones durante la producción de las famosas sandalias.

Este invierno las propuestas de la firma pasan por volver a los orígenes, la casa, además de presentar modelos tan versátiles que sirvan para el exterior y el interior indiferentemente. Como novedad, Adermatt: una nueva zapatilla de casa con formato de bota alta y elegante diseño, fabricada en una sola pieza de fieltro y cuya suela está sumergida en látex “para aportar flexibilidad y capacidad antideslizante”.

Birkenstock AW20, modelo Zermatt Premium Shearling Mink

“El estilo de este modelo se adapta a los cambios de estación y es apto desde el invierno hasta el verano, puesto que cuenta con una plantilla extraíble que se puede sustituir por la tradicional plantilla de corcho y látex de Birkenstock recubierta de ante o de lana”, explican desde la marca. Además, su icónico modelo Zermatt se reinventa con una suela exterior de piel y forro de lana, con el objetivo de aportar el máximo confort y abrigo.

Comodidad de lujo

Cuando se trata de vestir en estos meses, también se buscan materiales reciclados; desde el algodón hasta el cashmere. Un ejemplo de este último es la colección con el sello ‘The Good Cashmere Standard’ que ha lanzado COS esta temporada y que “certifica que se trata de un cashmere sostenible procedente de granjas en las que las cabras son tratadas de forma responsable”.

Además de tratarse de una línea que trabaja sobre fibras de gran calidad mezcladas con material virgen, para crear un nuevo hilo y nuevos diseños a partir de éste, esta colaboración certificada con la ‘Aid by Trade Foundation’ garantiza que el medio ambiente está protegido, así como las condiciones sociales, ecológicas y económicas de sus trabajadores. La marca sueca con sede en Londres ya dio un paso hacia la versatilidad este otoño presentando su colección de denim enteramente sostenible, con jeans confeccionados con algodón 100% orgánico y pensados para la versatilidad del cliente más cosmopolita.

Colección cashmere de COS.

Claramente, otra de las consecuencias directas de que la moda homewear haya pasado a un primer plano, es que las líneas más smart se han relajado en todas sus formas y funciones. Un traje puede ser cómodo tanto para una dilatada videollamada como para una reunión presencial. “Adaptarse a los tiempos no significa abrazar las últimas tendencias a ciegas, sino estar al día sin olvidar el sentido común y el buen hacer que siempre perdura”, dicen desde Roberto Verino, que ha lanzado su traje masculino más deportivo este otoño/invierno. La firma apuesta por unir comodidad y sastrería de oficio gracias a diseños que combinan la lana con el algodón o el elastano y que se llevan sin reparos con camisetas, sudaderas o deportivas.

Siguiendo el toque más refinado para las chaquetas, Dockers ha lanzado una chaqueta estilo blazer (su Deconstructed Blazer) que no solo es 100% sostenible, sino que además no se arruga. La firma americana, que ya apostaba por tejidos reciclados, se centra esta temporada en un escenario casual que invita a combinar trabajo y ocio desde el hogar. Así, la colección #DockersAlwaysReady incluye, por primera vez, un pantalón de chándal (con tejido Supreme Wonder Knit Jogger™) o una línea de jerseys y sudaderas de lana de merino que preservan el calor gracias a un material que incluye capas híbridas de tejido.

Heritage chino de Dockers.

“No importa desde dónde trabajes: tu estilo debería lucir siempre perfecto”, es uno de los lemas de su segunda campaña para este otoño/invierno. Aunque, sin duda, la novedad principal reside en la transformación de sus clásicos chinos de la mano del tejido Smart 360, que da lugar a los modelos Smart 360 Flex™ y Smart 360 Alpha™, que incorporan cinturilla elástica y bolsillos de seguridad.

En tiempos de incertidumbre, al menos queda la certeza de que si antes no había excusa para estar cómodo dentro de casa, ahora tampoco la hay para sentirse como en ella en cualquier momento.