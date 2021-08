La National Gallery saca sus obras maestras a la calle

Si la gente no va a los museos, que sean los museos los que vayan a la gente. Con este objetivo la National Gallery estrena Inside out (de dentro hacia afuera), un festival que ha transformado la céntrica plaza de Trafalgar en una animada sala de exposiciones con grandes obras de Van Gogh, Turner y Boticelli.

Los girasoles de Van Gogh, El último viaje del ‘Temerario’ de Turner, Venus y Marte de Botticelli y La carreta de heno de John Constable son algunas de las veinte pinturas que se pueden ver a tamaño real, en reproducciones de entre uno y dos metros de ancho, en la terraza norte de la plaza de Trafalgar, en el corazón de Londres.

Leer más: Londres estrena un mercado gastro en una antigua iglesia

Visibles en cualquier dirección, los visitantes pueden caminar entre las obras, recortadas además contra el fondo de la fachada neoclásica de la galería.

La muestra permite deambular entre reproducciones de grandes obras maestras. Foto: Vickie Flores | EFE | EPA.

La muestra saca así a la calle algunas de las grandes joyas de su la colección de la National Gallery, iconos de las principales tradiciones de la pintura de Europa occidental. La pieza más grande es Baco y Ariadna, de Tiziano, que convive con obras de Vermeer, Caravaggio, Gainsborough y Rembrandt, entre otras.

Abierta al público de forma gratuita hasta el próximo 2 de septiembre, la exposición es la estrella del nuevo festival Inside Out, organizado por el Ayuntamiento de Westminster con el objetivo de llevar la cultura y el entretenimiento a las calles del distrito.

La exposición en Trafalgar Square forma parte del nuevo festival ‘Inside Out’ que lleva la cultura y el arte a las calles del West End londinense

Arte en la calle

En el marco del festival se presentarán asimismo varias instalaciones artísticas de gran escala, como un mural de 1.400 metros cuadrados de la artista Lakwena que adornará la azotea de la estación de metro Temple, así como una nutrida agenda de eventos artísticos.

‘Los Girasoles’ en Trafalgar Square. Foto: Vickie Flores | EFE | EPA.

Además, en Covent Garden lucirá una instalación inmersiva de la artista Chila Burman, cuyas vistosas esculturas aspiran a transformar el espacio en un “gigante país de las maravillas de neón”.

El festival Inside Out, concebido para alentar a los londinenses a volver a las calles tras la crisis del coronavirus, es una “muestra del rico patrimonio cultural” que puede ofrecer la ciudad, asegura Rachael Robathan, líder del Ayuntamiento de Westminster.

Caballetes para futuros grandes artistas

Estos días, la plaza de Trafalgar muestra otra asombrosa estampa: la de tres decenas de caballetes donde artistas y personal de la National Gallery ofrecen sesiones creativas de pintura y dibujo.

La actividad, de nombre Sketch on the Square, es parte también del festival Inside Out. Totalmente gratuita, basta con reservar plaza a través de la web del museo, aunque la mayoría de las fechas hasta el próximo 31 de agosto están ya completas.

También se imparten clases gratuitas de pintura. Foto: Vickie Flores | EFE | EPA.

Los afortunados en disfrutar de una de estas clases tendrán también una entrada gratuita a la galería para ver las pinturas en su hogar original, que acoge más de 2.300 cuadros.

Además, The National Gallery Company ofrece estos días un café en formato pop up al aire libre en la terraza del Fourth Plinth con una oferta de comida y bebida.