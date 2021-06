El próximo calendario Pirelli ya tiene fotógrafo: Bryan Adams

En más de treinta años de carrera, Bryan Adams ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, con temas tan recordados como Heaven (1985), (Everything I do) I do it for you (1991), All for love, de la banda sonora de Los tres mosqueteros (1993), Have you ever really loved a woman? (1995) o You belong to me (2015).

Sin embargo, el músico nacido en la ciudad canadiense de Kingston, no siempre (o, más bien, no solo) se ha dedicado a cantar, componer o tocar la guitarra. También es un excelente fotógrafo, especialmente desde finales de la década de los 90, y ante su cámara han pasado figuras como Mick Jagger, Amy Winehouse, Naomi Campbell e incluso la reina de Inglaterra, Isabel II, a quien retrató con motivo del Jubileo de Oro en 2002.

Sus futos, además, han aparecido en las páginas de prestigiosas publicaciones como Vogue, Vanity Fair , GQ y Harper’s Bazaar, así como en la reconocida revista de arte Zoo.

Proud to finally reveal that I’m the photographer for the 2022 Pirelli Calendar. More information on this exciting project to follow throughout the summer @Pirelli #PirelliCalendar #photobyadams pic.twitter.com/SMKmBb9Kvy — Bryan Adams (@bryanadams) June 8, 2021

De hecho, lo que comenzó como una simple afición fue adquiriendo protagonismo en su vida hasta convertirse en una de sus dedicaciones principales –por temporadas, incluso por delante de la música- y es autor de libros de fotografía como American Women (2004), Exposed (2012) o un proyecto sobre veteranos de guerra británicos heridos, Wounded: The Legacy of War (2014).

Calendario Pirelli

Precisamente esta faceta es la que explotará el calendario Pirelli en su próxima edición, que contará con Bryan Adams detrás de la lente.

Tras un año en suspenso por la pandemia, el calendario más famoso del mundo volverá en 2022, según ha informado la compañía.

Adams, por su parte, se ha mostrado “orgulloso de haber sido elegido fotógrafo del calendario Pirelli 2022. Combinar fotografía y música para el calendario es muy emocionante y, por supuesto, contará con gente extraordinaria. En unas semanas comenzará el rodaje”.

Adams tomará el relevo del fotógrafo italiano Paolo Roversi y será el primer canadiense en firmar este trabajo, un encargo de la casa italiana de neumáticos del que ya se han hecho cargo fotógrafos de la talla de Annie Leibovitz, Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Mario Testino o Peter Lindbergh, así como Karl Lagerfeld, que incluyó excepcionalmente a modelos hombres.

Tras un año sin calendario, Adams se encargará de su fotografía. Foto: Pirelli.

Glamour y exclusividad

El próximo calendario de 2022 será la 48 edición de Pirelli desde su primera publicación en 1964. Han sido muy pocos los años en los que no se ha editado, en concreto 1967 y entre 1975 y 1983, como consecuencia de la primera crisis del petróleo, además de 2021, en este caso por la crisis sanitaria mundial.

No ha trascendido qué personalidades posarán ni cuál será el hilo conductor, informaciones que se irán revelando «durante el verano», según ha informado el artista a través de sus redes sociales.

La última edición tenía como inspiración ‘Buscando a Julieta’ y retrató a actrices y modelos como Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy, Indya Moore o Mia Goth en la búsqueda de esa Julieta que, para Roversi, seguía siendo tan inalcanzable como un sueño.

Otros hitos en el calendario y su estética vinieron de la mano de Tim Walker y su trabajo en 2018, que se inspiró en Alicia en el país de las maravillas y contó con un elenco completo de modelos negros, incluidos Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Djimon Hounsou, Whoopi Goldberg y RuPaul.

Una de las imágenes del calendario Pirelli 2016 con fotos de Annie Leibovitz.

En 2016, la estadounidense Annie Leibovitz representó un panteón de mujeres de todas las edades, elegidas por sus logros en disciplinas tan diversas como el arte, la música, el deporte, el cine y el cabaret, entre ellas Yoko Ono, Amy Schumer, Kathleen Kennedy, Serena Williams, Tavi Gevinson y Shirin Neshat.

Sin duda, el nuevo calendario con la firma de Adams será un nuevo objeto de deseo, una tradición que Pirelli explota desde hace años con su glamuroso calendario, ya que no puede comprarse y tan solo se entrega a clientes importantes y personalidades.