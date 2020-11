Las mejores fotografías de paisajes denuncian los desafíos del planeta

Tiene solo 24 años, pero Kelvin Yuen (Hong Kong) ya es el mejor fotógrafo de paisajes del mundo. Al menos, según The International Landscape Photographer of the Year, un exigente concurso que premia, no una imagen, sino un portfolio de al menos cuatro fotografías impactantes con el objetivo de destacar “un buen trabajo constante”.

En la séptima edición del concurso, dotado con 10.000 dólares (8.440 euros) en premios, Yuen se impuso entre más de 3.800 imágenes con una absoluta diversidad de temas, ubicaciones y estilos. Dada la calidad de los trabajos, además de los tres premios en la categoría portfolio y otros tres en la categoría de una sola imagen, The International Landscape Photographer of the Year edita un libro con las 101 mejores imágenes del año.

Foto: Kelvin Yuen, primer premio en The International Landscape Photographer of the Year.

El poder de la fotografía

Para el fotógrafo australiano Peter Eastway, presidente de un jurado que ha tenido también entre sus miembros a fotoperiodistas como el estadounidense David Burnett, al editor de la revista On Landscape Tim Parkin o a los fotógrafos Oleg Ershov, Kaye Davis y Jim M. Goldestein, “la fotografía de paisaje es un medio poderoso, más aún a medida que se aprecia el impacto del cambio climático y nuestra huella en la Tierra”.

Entonces, ¿debería este tipo de fotografía poner el acento en los desafíos globales que debemos enfrentar? ¿Llamar a cambiar los hábitos? ¿O mostrar un paisaje ideal como forma de evasión?

Foto: Kelvin Yuen, primer premio en The International Landscape Photographer of the Year.

Para Eastway, “afortunadamente, no hay una única respuesta” sino que cada fotógrafo tiene derecho a seguir su propio camino”. El concurso, admite, busca imágenes hermosas pero reconoce que “las imágenes que comunican algo parecen obtener más atención”. Y aunque el monto de los premios es atractivo, puntualiza que la motivación para mayoría de los participantes, profesionales y no profesionales, es “ganar un puesto en el libro, firmar una de las 101 mejores fotografías de paisajes del año”.

Mejor portfolio del año

Yuen, ganador con una serie de imágenes que muestran desde la soledad de las montañas a una aurora boreal (en portada), reconoce que fue una excursión a la montaña de Lion Rock Peak, cercana a su casa en Hong Kong, lo que despertó su interés por la fotografía. Desde entonces, y pasando cada vez más tiempo entre montañas, ha explorado la naturaleza en viajes alrededor del mundo con su cámara Canon EOS 5D Mark IV en la mochila. Hoy es un fotógrafo de paisajes profesional a tiempo completo.

Foto: Joshua Snow | The International Landscape Photographer of the Year.

“Lo que más me gusta de la fotografía de paisajes es que me da la oportunidad de entenderme a mí mismo. Trabajando al aire libre, necesito lidiar con muchas condiciones inciertas, por ejemplo, disparar sin dormir, disparar dentro de una tormenta, explorar áreas sin un camino e incluso lidiar con un automóvil que se atasca. Estos desafíos han mejorado mis habilidades para resolver problemas y me han dado la oportunidad de llegar a un lugar que nunca esperé que pudiera llegar en mi vida”, explica.

Foto: Isabella Tabacchi | The International Landscape Photographer of the Year.

Tras Yuan, en esta categoría se clasificaron Joshua Snow (EE UU) e Isabella Tabacchi (Italia).

La fotografía más hermosa

En cuanto a la categoría que premia una única foto, el galardón recae este año en Kai Hornung de Alemania y su dramática y creativa imagen de un cauce de agua. Consultor de recursos humanos en el sector financiero, la fotografía de paisajes es un afición que, poco a poco, va se va convirtiendo también en un trabajo por lo que se considera un “fotógrafo semiprofesional”.

Foto: Kai Hornung | The International Landscape Photographer of the Year.

“Fue en un viaje de negocios a Irlanda en 2016 cuando comencé a enamorarme de fotografiar paisajes”. Desde entonces, explica, “he viajado mucho por Europa tratando de capturar la belleza de la naturaleza y dar forma a mi visión artística”.

Armado con una Sony a7riii y varios objetivos que cubren entre 16 mm y 400 mm, reconoce el valor del trabajo de postproducción aunque, asegura, “me gusta mantener mis imágenes con un aspecto bastante natural. Esto no significa que no dedique mucho tiempo al procesamiento posterior y a pensar en una imagen, ¡porque lo hago!”. De hecho, asegura, “de vez en cuando, edito imágenes que llevan el paisaje más lejos de lo que se capturó con el sensor de mi cámara. Dicho esto, no encuentro mucha satisfacción en alterar por completo una imagen, como cambiar el cielo o los elementos principales de una imagen”. “Me considero un artista y por eso doy la bienvenida a la edición creativa”, apunta este aficionado a la naturaleza que puede encontrar inspiración desde en la escritura de Guy Tal a alas películas de Christopher Nolan.

Foto: Dipanjan Pal | The International Landscape Photographer of the Year.

En segundo lugar en esta categoría se clasificó Dipanjan Pal (India), mientras que la tercera posición fue para Chance Allred (EE UU).

Foto: Allred Hanksville | The International Landscape Photographer of the Year.

Hasta completar las 101 imágenes que forman parte de la prestigiosa publicación del concurso se escogieron trabajos con puntuaciones por encima de 85 puntos.